Olga Kambala pēc šķiršanās no Kaspara sajūsmā par savu jauno dzīvi
Olga Kambala pēc skaļās šķiršanās no sporta leģendas un šovu zvaigznes Kaspara Kambalas sākusi jaunu dzīves posmu. Viņa atgriežas biznesā, pievērsusies treniņiem, pavada laiku ar bērniem un atkal mācās baudīt dzīvi bez nemitīgas spriedzes.
Pēdējie mēneši Olgai bijuši emocionāli smagi, taču viņa atzīst, ka šobrīd jūtas labāk nekā senāk. Viņa vairs nevēlas atgriezties publiskajos strīdos, taču neslēpj nožēlu par to, ka laulības laikā uz laiku nolikusi malā savu profesionālo dzīvi. “Man iet ļoti labi, pat perfekti! Man patīk, kā man tagad klājas,” sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" atzīst Olga Kambala, kura beigusi dalību televīzijas šovā "Slavenības. Bez filtra".
Filmēšanās viņai nepietrūkst, un tagad Olga izbauda mieru. “Varbūt no malas šovs izskatās pēc jautrības un izklaides, bet patiesībā tas rada lielu spriedzi. Nu beidzot varu pievērsties citām lietām. Filmēšanās man galīgi nepietrūkst.” Šovā viņa sākumā filmējusies viena, bet vēlāk uzaicināta piedalīties kopā ar Kasparu. Filmēšanās ar pārtraukumiem ilga vairākus gadus, un, lai gan filmēja tikai vienu vai divas reizes nedēļā, emocionāli tas bijis nogurdinoši. “Smagākais bija tas, ka notikumus, kurus uzņem šodien, skatītāji redz tikai pēc nedēļas vai divām. Tad sākas fanu reakcijas, cilvēki raksta, komentē redzēto, iesaistās arī prese. Sanāk, ka vienu un to pašu notikumu emocionāli pārdzīvo divreiz. Tas ir smagi,” atzīst Olga.
Nevēlas mazgāt netīro veļu
Pēdējos mēnešos Olgas un Kaspara attiecību peripetijas nonākušas sabiedrības uzmanības centrā, abiem izsakot smagus savstarpējus pārmetumus. Viens no sāpīgākajiem saistīts ar Kaspara apgalvojumiem par Olgas iespējamo saistību ar eskorta pakalpojumiem, ko viņa kategoriski noliedz. “Es nestrādāju eskortā. Šie apgalvojumi bija ļoti smagi. Tā bija trauma ne tikai man, bet arī maniem tuviniekiem un meitām. Grūti aprakstīt, kā jūties, kad par tevi izplata šādus melus.” Viņa iepriekš publiski stāstījusi arī par fizisku konfliktu, kura laikā, pēc Olgas teiktā, Kaspars iesitis viņai pa seju. “Es vairs negribu atgriezties pie šīs tēmas. Esmu to pārdzīvojusi. Vienīgais, ko vēlētos, lai Kaspars spētu publiski atzīt, ka arī viņš ir kļūdījies. Mēs sākām publiski mazgāt netīro veļu, bet, manuprāt, ne es, ne viņš no tā nekļuvām laimīgāki,” atzīst Olga. Pēc šķiršanās abi sākotnēji vēl sazinājušies un pat satikušies, taču vēlāk savstarpējie pārmetumi un apkārtējo iesaistīšanās attiecības saasināja. Galu galā abi viens otru nobloķējuši visās saziņas vietnēs. “Tagad vispār vairs nesazināmies. Man šādi ir daudz labāk. Kā saka – prom no acīm, prom no sirds.” Atskatoties uz attiecībām, Olga secina, ka abiem būtu noderējusi speciālista palīdzība. “Mēs domājām, ka varam daudz ko izlabot, bet apkārt bija ļoti daudz cilvēku ar dažādiem viedokļiem un ietekmi. Galu galā paši netikām ar visu galā,” viņa saka.
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Konflikts ar Džesiku
Olga atceras arī konfliktu ar Kaspara bijušo sievu Džesiku, kas viņai licis justies apdraudētai. “Iespējams, televīzijā tas izskatījās tā, it kā mēs par visu smietos, bet patiesībā situācija bija ļoti nopietna. Džesika man draudēja, publicēja storijus ar ieročiem, un man radās sajūta, ka viņa varētu atbraukt pie manis. Tas bija ļoti biedējoši,” stāsta Olga. Notikušo smagi pārdzīvojis arī Kaspars. Viņa neizslēdz iespēju nākotnē atkal piedalīties kādā televīzijas projektā, taču šoreiz prasītu krietni lielāku honorāru. “Man patīk uzmanība, bet galu galā tu pārdod savu dvēseli. Viena lieta ir filmēšanās, pavisam cita – samontētais materiāls, tā parādīšana televīzijā, publikācijas, komentāri un apvainojumi. Tas viss emocionāli ļoti ietekmē.”
Dzīvo savās mājās
Publiskajā telpā izskanējuši arī jautājumi par Olgas dzīvesvietu un finansiālo situāciju. Viņa noliedz, ka būtu pārvākusies, un uzsver, ka joprojām dzīvo savās mājās, kurās mitinās jau septiņus gadus. “Kad piedalies šādā projektā, filmētājiem ir vajadzīgs stāsts, kam turpināties. Taču dzīvē viss nav tik vienkārši – nav nemaz tik viegli aiziet, izvākties vai pārvākties. Cilvēki var pārdomāt, un apstākļi var mainīties. Šovā radās iespaids, ka man tūlīt jāpārvācas, ka viss notiek ļoti ātri. Taču realitātē situācija bija citāda. Es joprojām dzīvoju savās mājās, kurās esmu nodzīvojusi septiņus gadus. Par savu dzīvi un izdevumiem rūpējos pati,” skaidro Olga. Viņa apstiprina, ka informācija par parādu saistībā ar dzīvesvietu nav pilnībā izdomāta, jo Kaspars trīs mēnešus bija iekavējis dzīvokļa maksājumus.
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Atgriežas biznesā
Līdzās rūpēm par bērniem Olga šobrīd aktīvi pievēršas arī profesionālajai dzīvei. Laulības laikā viņa uz laiku nolikusi malā savu biznesu, taču nu vēlas atjaunot sadarbību ar klientiem un paplašināt darbību. “Man nepatīk stereotips, ka es būtu uzsēdusies Kasparam uz kakla un tērējusi viņa naudu. Pirms laulībām man bija savs uzņēmums, kas nodarbojās ar Āfrikas izcelsmes kosmētikas tirdzniecību. Kad apprecējos, nedaudz atslābinājos un profesionālajā ziņā piebremzēju, bet tagad visu atkal sakārtoju – atjaunoju sadarbību ar klientiem, man ir piegādātāji, un pamazām atgriežos ierastajā ritmā,” stāsta Olga. Ar šo jomu viņa nodarbojas jau aptuveni 13 gadus. Turklāt viņai ir konkrēti plāni nākotnei. Vaicāta, vai nenožēlo, ka laulības dēļ uz laiku atteikusies no savas profesionālās neatkarības, Olga atbild atklāti: “Ļoti nožēloju. Es vienmēr saku sievietēm – ja apprecies, tev nav jāatsakās no sava dzīvokļa, jāaizver savs bizness vai jāpamet mācības. Es esmu tā, kura to visu izdarīja, un tagad saprotu, ka tā nevajadzēja rīkoties.”
Meitas kāzas – skaista dāvana sarežģītā laikā
Viens no spilgtākajiem notikumiem Olgas dzīvē pēdējā laikā bijušas meitas Loretas kāzas. “Tas bija viens no laimīgākajiem notikumiem manā dzīvē! Mēs aptuveni pusotru gadu gatavojāmies šīm kāzām, lai viss izdotos, kā iecerēts. Taču vienlaikus manā dzīvē notika viss pārējais, kas bija saistīts ar Kasparu un publiskajiem strīdiem,” atceras Olga. “Man nācās cīnīties ar presi, aizstāvēt sevi un pierādīt, ka neesmu tāda, par kādu mani mēģina attēlot. Tāpēc nevarēju kāzas izbaudīt līdz galam. Man šķiet, ka būtu tikai normāli, ja mediji ļautu mammai mierīgi dalīties ar ziņām par meitas kāzām, nevis turpinātu rakstīt rakstus, filmētu Kasparu un publicētu dažādus izteikumus, iesaistot šajā visā arī manus bērnus. Manuprāt, tā ir neadekvāta rīcība. Tomēr esmu ļoti laimīga, ka mana meitiņa ir apprecējusies. Tas ir pats galvenais!”
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Trenējas piecas reizes nedēļā
Tagad Olga dejo piecas reizes nedēļā. Šo nodarbi viņa sāka pirms aptuveni diviem gadiem, taču attiecību laikā ne vienmēr varēja atrast tai laiku. Arī sabiedrības uzmanību viņa atkal izbauda: cilvēki uz ielas atpazīst, lūdz kopīgas fotogrāfijas un uzrunā. “Reiz kādā pasākumā man pat nācās bēgt no fanēm. Novilku augstpapēžu kurpes un sāku skriet, bet meitenes skrēja man pakaļ! Tas bija diezgan traki,” smejas šovu zvaigzne.
Pēc šķiršanās Olga jūtas atguvusi pārliecību par sevi. “Tagad saprotu, ka neesmu tāda, par kādu mani mēģināja padarīt. Agrāk šķita, ka vīrieši baidās man tuvoties, bet nu saņemu tik daudz komplimentu! Esmu es pati, un man beidzot ir labi ar sevi.” Viņa kopā ar meitu Lukēriju plāno doties uz Ameriku, lai palīdzētu atvasei attīstīt modeles karjeru. Tomēr galvenais mērķis šobrīd ir rast mieru un stabilitāti.