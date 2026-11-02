Dziedātāja Rūta Dūduma virtuvē riskēt nemīl. Bet dalās ar ievērības vērtu dāla recepti!
Dziedātāja Rūta Dūduma-Ķirse, piedaloties televīzijas šovā "Gandrīz ideālas vakariņas", nolēma galdā celt ēdienus, kurus līdz šim pati nebija gatavojusi. Lai gan mūzikā viņai patīk improvizēt, virtuvē dziedātāja ir pavisam citāda. Viņai nepieciešamas precīzas receptes un skaidri norādījumi.
Vakariņas Rūta iesāka ar uzkodu, kurai deva nosaukumu "Šahs džungļos ar bezglutēna draudzeni". Uz galda nonāca pašcepta bezglutēna maize, avokado, krēmsiers, mocarella, ķirštomāti, zaļumi, zaļās olīvas un fetas siers.
Uzkodas bija ne tikai paredzētas dažādām gaumēm, bet arī kalpoja kā daļa no galda vizuālā noformējuma. “Domājot par uzkodām, negribējās neko sarežģīt, bet gribējās, lai visiem garšo, visi var paēst un kopā pamieloties,” skaidro Rūta. Nosaukums radies, iztēlojoties, kā izskatīsies galds un kā uzkodas iespējams izkārtot vizuāli pievilcīgā kompozīcijā. Savukārt bezglutēna maize bija domāta, lai arī viesi ar īpašām uztura prasībām varētu baudīt maltīti.
Dāls bija īsts eksperiments
Pamatēdienam dziedātāja izvēlējās dālu ar garnelēm. Rūta atzīst, ka šis bija pamatīgs izaicinājums, jo līdz šim viņai nebija pieredzes šāda ēdiena gatavošanā.
“Šajā reizē izvēlējos negatavot neko tādu, ko pirms tam būtu gatavojusi. Tas bija pilnīgs eksperiments ar nelielu palīdzību no savas vīramātes, jo viņa ir liela pavāre virtuvē. Viņa man palīdzēja ar savām receptēm, bet gatavoju es,” atklāj dziedātāja. “Man pašai tāda talanta nav – izdomāt, ko, kur, kā un kādā secībā likt, vārīt, cept, sautēt, marinēt un tā tālāk. Esmu atvērta dažādiem eksperimentiem virtuvē un pieļauju iespēju, ka kaut kas var arī neizdoties,” viņa smejas.
Maize ir viņas vājība
Lai gan šovā nācās izmēģināt vairākas jaunas receptes, Rūta par savu favorītu atzina pašcepto maizi. Dziedātāja ir īstena maizes cienītāja un teic, ka tās smarža un garša viņai sagādā īpašu prieku. “Esmu maizes mīle, man tā ļoti garšo visdažādākajos veidos. Tāpēc varētu teikt, ka mans mīļākais no visiem piedāvātajiem ēdieniem bija šī maize. Tā bija tik mīksta un smaržīga! Pilnīgi tagad siekalas saskrien mutē, to atceroties,” atzīst Rūta.
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Salāti no visa, kas ledusskapī
Ja tomēr jānosauc ēdiens, kura pagatavošanā Rūta jūtas pārliecināta, tie ir salāti.
“Domāju, ka mans vīrs noteikti uzslavētu manu prasmi pagatavot salātus no visa, kas atrodams ledusskapī. Tās garšas kaut kā saliekas kopā. Varu piemeklēt dažādas mērces, bet tas, kas ir salātos, man vienmēr kaut kā smuki sader,” stāsta dziedātāja. Salātos var nonākt gan zaļumi, gan turku zirņi, pupiņas, kukurūza, tomāti, gurķi un paprika. Tieši šajā ziņā Rūta atļaujas improvizēt, jo salātu gatavošanas paņēmieni jau ir labi apgūti.
Desertā – lavanda un ķirši
Vakariņu noslēgumā Rūta pasniedza desertu ar nosaukumu "Ledus lavanda".
Tas bija pašcepts lavandas garšas kēkss, ko papildināja saldējums un pašgatavots ķiršu ievārījums. Lavanda bija samalta un pievienota kēksam, savukārt saldējums kalpoja kā atsvaidzinoša piedeva. Ķiršu ievārījums nebija tikai dekorācija – tas bija pašu gatavots, sākot ar ogu ievākšanu un beidzot ar ievārījuma vārīšanu. “Man liekas, ka ciemiņš novērtē, ja viņam iedod kaut ko paštaisītu,” par šādu niansi saka Rūta.
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Labprātāk bauda citu gatavoto
Lai gan dalība šovā ļāva dziedātājai izmēģināt jaunas receptes, viņa domā, ka ikdienā virtuve nav vieta, kur vislabprātāk pavadītu savu brīvo laiku. “Man patīk gatavot, ja tam ir laiks. Pēdējā laikā darba grafiks un visas pārējās intereses ārpus virtuves aizņem pārāk daudz laika. Godīgi sakot, eksperimentiem virtuvē tā atliek ļoti maz. Kaut kādā brīdī man kļūst žēl tā laika, kas jātērē, lai garšīgi un veselīgi pagatavotu ēdienu, kuru pēc tam apēd desmit minūtēs,” atklāj dziedātāja. Ja būtu jāizvēlas ēdiens, no kura viņa varētu pārtikt vienmēr, dziedātāja dotu priekšroku saldumiem un dažādiem konditorejas izstrādājumiem. “Droši vien es izvēlētos kādu saldo ēdienu ar riekstiem, riekstu skaidiņām vai kādas maizītes un bulciņas. Es varētu visu pārējo šajā dzīvē atlikt, lai tikai ceptu un ēstu, ja vien tas būtu veselīgi,” smejas Rūta. Taču ir kāds produkts, kuru viņa savā šķīvī noteikti nevēlētos redzēt. Tās ir sēnes – ja ēdienā būs sēņu piedeva, dziedātāja no šādas maltītes labprāt atteiksies.
RŪTAS DŪDUMAS-ĶIRSES ĒDIENKARTE
Uzkoda "Šahs džungļos ar bezglutēna draudzeni"
Sastāvs: pašcepta bezglutēna maize, avokado, krēmsiers, mocarella, ķiršu tomāti, visi iespējamie zaļumi, zaļo dārzeņu sprādziens, zaļās olīvas, fetas siers.
Pamatēdiens "Dāls satiek garneles kundzi"
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Sastāvs: garneles, spināti, saldais krējums, medus, sīpoli, ķiploki, sarkanās lēcas, basmati rīsi, ingvers, tomāti, garšvielas.
DĀLS RŪTAS GAUMĒ
Sastāvdaļas:
- 200 g sarkano lēcu
- 2 burkāni
- 2 tomāti
- 1 tējk. sarīvēta ingvera
- 1 tējk. kurkumas
- 1 tējk. kumīna
- 1 tējk. karija
- 200 ml saldā krējuma
- 1 ēdk. eļļas cepšanai
- sāls pēc garšas
- 200 g rīsu
Pagatavošana:
- Sarkanās lēcas novāra, bet tomātus blanšē, nomizo un sagriež gabaliņos.
- Pannā eļļā apcep sarīvētus burkānus, pievieno ingveru, sāli, kurkumu, kumīnu un kariju.
- Tad liek klāt vārītās lēcas un tomātus, pielej saldo krējumu un visu dažas minūtes pasautē.
- Dālu pasniedz ar vārītiem rīsiem.
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Deserts "Ledus lavanda"
Sastāvs: pašcepts kēkss, saldējums, ķiršu ievārījums (pašgatavots).