Nedēļas jaunumi "Tet+" - erotisks trilleris, medicīnas drāma un cīņa par varu
Izklaides platformā "Tet+" šonedēļ skatieties spriedzes pilno filmu "Mājkalpotāja", seriālus "Ārste" un "Sezona".
Perfekcija ir ilūzija
"Mājkalpotāja" ir spriedzes pilna filma ar Sidniju Svīniju un Amandu Seifrīdu galvenajās lomās.
Režisora Pola Feiga filma ieved skatītājus sagrozītā pasaulē, kur perfekcija ir ilūzija un nekas nav tā, kā izskatās. Cenšoties aizbēgt no savas pagātnes, Millija pieņem mājkalpotājas darbu pie turīgajiem Nīnas un Endrū Vinčesteriem. Bet sākotnējais sapņu darbs strauji pārtop par kaut ko daudz bīstamāku – seksīgu, valdzinošu noslēpumu, skandāla un varas spēli. Aiz Vinčesteru slēgtajām durvīm slēpjas šokējošu pavērsienu pasaule, kas raisīs šaubas līdz pašām beigām.
Filmu "Mājkalpotāja" ("The Housemaid") skatieties "Tet+" sadaļā "Filmas un seriāli".
Zaudēti astoņi gadi
Pēc smadzeņu traumas, kas izdzēsusi pēdējos astoņus viņas dzīves gadus, dakterei Eimijai Larsenai nākas orientēties svešā pasaulē.
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Emocionāli spēcīgajā medicīnas drāmā "Ārste" ("Doc") galvenā varone mostas slimnīcas palātā ar pārliecību, ka joprojām ir jaunāka, atrodas citā dzīves posmā un viņas ģimenes attiecības ir nevainojamas. Realitātē viņa saskaras ar skarbo patiesību: laulība ir izjukusi, meita jau ir pusaudze, un profesionālajā jomā zaudēta gandrīz desmitgadi ilga medicīniskā pieredze un zināšanas.
Nodevība un cīņa par varu
Draugu grupa piedzīvo, kā viņu vasaras atpūta pārvēršas nodevībā un cīņā par varu, kad atklājas slēpti nolūki.
Intriģējošais un vizuāli krāšņais seriāls "Sezona" ("The Season") atklāj Honkongas elitārās jahtu sabiedrības slēpto pusi, kur bagātība, glamūrs un sociālais statuss kalpo kā aizsegs bīstamām aizkulišu spēlēm. Stāsts seko tuvu draugu grupai, kas dodas greznā vasaras ceļojumā ar jahtu, plānojot baudīt bezrūpīgu atpūtu un šampanieti eksotiskos ūdeņos. Taču idille strauji sabrūk, kad atklājas sen glabāti noslēpumi un nepiepildītas ambīcijas.