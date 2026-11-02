Aija Andrejeva Taivānā no jauna brīnās par pasauli
Ceļojumu šovā "Četri uz koferiem" piedzīvojumu meklējumos uz Taivānu devušies reperis Deniss Stepanovs, satura veidotāja Kristīne Stakena, bijušais hokejists Edgars Masaļskis un dziedātāja Aija Andrejeva-Aišpure.
Viņi iepazina kontrastiem bagāto Āzijas salu, kur moderni debesskrāpji mijas ar seniem tempļiem, rosīgiem nakts tirgiem un iespaidīgām dabas ainavām. Par ceļojumā piedzīvoto žurnālam "Kas Jauns" pastāstīja dziedātāja Aija Andrejeva-Aišpure, atklājot – Taivānā viņa viesojusies pirmo reizi un pirms ceļojuma par šo zemi zinājusi visai maz. “Zināju, ka Taivānā ražo mikroshēmas visai pasaulei, un biju kaut ko dzirdējusi par tās sarežģīto politisko statusu un attiecībām ar Ķīnu. Taču, kad sāku interesēties par Taivānu un plānot savas dienas, sapratu, cik tā ir interesanta un ārkārtīgi skaista sala. Tur ir gan kalni, gan skaistas pludmales, gan pilsētas,” stāsta dziedātāja.
Viņa pati Taivānu kā ceļojuma galamērķi, visticamāk, nebūtu izvēlējusies, un tieši tas bijis viens no iemesliem, kāpēc piekritusi dalībai šovā. Tagad dziedātāja par piedzīvoto ir sajūsmā. “Ļoti, ļoti skaista zeme! Cilvēki ir ārkārtīgi pieklājīgi, pazemīgi šī vārda labākajā nozīmē, un visur ir ļoti tīrs. Man tiešām ļoti patika! Pēc šī ceļojuma sapratu, ka vēlos aizbraukt arī uz Japānu un Ķīnu,” iespaidos dalās Aija.
Ceļojums ļāva pasauli ieraudzīt citām acīm
Lai gan ceļojums bijis pārsteigumiem bagāts, izcelt vienu konkrētu notikumu Aijai ir grūti. “Es daudz ceļoju, daudz ko jau esmu piedzīvojusi. Reizēm, braukājot pa pasauli, sāk šķist, ka viss jau ir redzēts. Pasaule ir tik ļoti globalizējusies, ka vairs nav lielas atšķirības, vai aizbrauc uz Meksiku vai Ameriku, – daudz kas ir ļoti līdzīgs. Taču Taivānā es no jauna piedzīvoju to bērnišķīgo prieku un sajūsmu par kaut ko vēl neredzētu. To sajūtu, kad nodomā: “Wow, šito gan es vēl neesmu redzējusi!” Un saproti, ka pasaulē patiesībā vēl ir tik daudz dažādu lietu, ko atklāt un piedzīvot,” stāsta dziedātāja. Viņu pārsteigusi gan salas daba, gan cilvēki, gan tās daudzveidība. “Šis ceļojums tiešām bija ļoti iedvesmojošs,” atzīst Aija.
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Viena no lietām, kas dziedātāju Taivānā īpaši pārsteigusi, ir vietējo iedzīvotāju godīgums, pieklājība un savstarpējā cieņa. “Taivāna ir viena no drošākajām zemēm pasaulē, un es domāju, ka mums būtu, ko no viņiem mācīties. Tur tu vari kaut kur aizmirst telefonu vai somu, atnākt pēc dienas, un tā joprojām būs turpat, kur atstāta!” stāsta Aija.
Viņasprāt, arī Latvijā nenāktu par ļaunu vairāk savstarpējas laipnības un cieņas. “Es neteiktu, ka taivānieši ir paši atvērtākie cilvēki. Viņi nav kā amerikāņi vai spāņi, kuri uzreiz ir gatavi ar tevi sadraudzēties, taču viņi ir ārkārtīgi pieklājīgi, laipni un pazemīgi šā vārda labākajā nozīmē. Tas ir tas, ko mēs noteikti varētu no viņiem pārņemt,” uzskata dziedātāja.
Piedzīvojumi pārbaudīja ceļotāju pacietību
Taču līdzās patīkamajiem iespaidiem par Taivānu un tās iedzīvotājiem ceļotājiem netrūka dažādu izaicinājumu. Šova formāts, kurā katram dalībniekam jāuzņemas atbildība par savas dienas plānošanu, sagādāja ne vienu vien negaidītu pavērsienu. “Tur jau ir tā raidījuma būtība – tu nevari saplānot izcilu, perfektu dienu. Vari iztēloties vienu, bet tad rodas dažādi neparedzēti apstākļi, kuru dēļ kaut kas jāpārplāno. Piemēram, pēkšņi izrādās, ka puišiem norezervēts viesnīcas numuriņš ar vienu gultu, un nākas meklēt citu variantu. Bet tie jau ir tādi sīkumi, bez kuriem ceļojums nemaz nebūtu īsts ceļojums!” smej Aija.
Papildu izaicinājumus sagādājusi arī valodas barjera. “Taivāna tomēr ir pavisam cita kultūra. Ja mēs ceļotu pa Ameriku vai kādu Eiropas valsti, visu būtu daudz vienkāršāk saplānot, jo angļu vai spāņu valoda mums ir saprotamāka. Bet Taivānā viss ir mandarīnu valodā, visapkārt hieroglifi, un tad sākas tā tulkošana un ņemšanās. Arī angliski vietējie runā diezgan vāji. Jaunieši, protams, runā vairāk, bet ne visi spēj brīvi komunicēt. Tā ka valodas barjera bija vēl viens izaicinājums, kas bija jāpārvar,” atklāj dziedātāja.
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“Tik daudz smējusies sen nebiju!”
Par vienu no lielākajām ceļojuma vērtībām Aija uzskata lielisko kompāniju. “Mums bija izcila kompānija! Kopā ar mani ceļoja divi mani ilggadējie draugi – Edgars Masaļskis un Kristīne Stakena. Deniss bija jaunpienācējs mūsu kompānijā, taču arī ar viņu mums izveidojās lielisks kontakts,” stāsta dziedātāja.
Viņa priecājas, ka, par spīti dažādiem izaicinājumiem un sarežģījumiem, ceļotājiem izdevies saglabāt pozitīvu noskaņojumu. “Mēs spējām saglabāt humoru, prieku un prasmi pasmieties pašiem par sevi, neļaujot nekādiem sarežģījumiem sabojāt to foršo atmosfēru, kas mums bija. Es vienmēr esmu uzskatījusi, ka laba kompānija ir puse no veiksmīga ceļojuma. Patiesībā – vēl vairāk! Tik daudz smējusies un runājusi visādas muļķības kā šajā braucienā nebiju jau sen,” smej Aija.