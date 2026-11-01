Našķoties Zane nāk klajā ar priecīgiem jaunumiem - kopā ar ģimeni gatavojas lielām pārmaiņām
Populārā ēdienu blogere un grāmatu autore Zane Grēviņa, plašāk pazīstama kā Našķoties Zane, sociālajā tīklā “Instagram” dalījusies ar priecīgiem jaunumiem – viņa kopā ar ģimeni gatavojas pārcelties uz jaunu mājvietu.
29. oktobrī publicētajā ierakstā Zane atklājusi, ka gaidāmās pārmaiņas viņai ir īpaši nozīmīgas un ilgi gaidītas. Lai gan jaunajā mājvietā vēl nepieciešams veikt nelielus remontdarbus un visu saplānot, blogere jau ar nepacietību gaida brīdi, kad varēs uzņemt ciemiņus.
“Rabarbers pārvāksies un mēs arī! Šis ir vairāk nekā ilgi gaidīti un, bāc, tik ļoti gaidīšu jūs ciemos,” raksta Zane.
Viņa arī atklāj, ka cer līdz Ziemassvētkiem jaunajā mājvietā atrast vietu ne tikai savam rabarberam, bet arī svētku eglītei.
“Tagad vajadzēs drusku paremontēt, drusku paplānot, bet ceru, ka jau Ziemassvētkos blakus rabarberam varēsim iespraust arī eglīti,” ar smaidu piebilst blogere.
Zane pagaidām nav atklājusi visas pārcelšanās detaļas, taču solījusi, ka kādreiz izstāstīs arī neparasto un gana nejaušo stāstu par to, kā radusies šī ideja un kā tā galu galā īstenojusies.
Ieraksts liek noprast, ka uz jauno mājvietu Zane dosies kopā ar vīru un viņu četrkājainajiem ģimenes locekļiem. Blogere ar nepacietību gaida arī skaistus saulrietus un iespēju turpmāk uzņemt ciemiņus jaunajā vietā.
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