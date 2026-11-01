Kā no "Adamsu ģimenītes”! Zinātnieki radījuši robotizētu roku, kas pati staigā uz pirkstiem
Šķiet, ka slavenās “Adamsu ģimenītes” neparastā rociņa beidzot kļuvusi par realitāti! Šveices zinātnieki radījuši robotizētu roku, kas spēj patstāvīgi pārvietoties uz pieciem pirkstiem, piecelties pēc kritiena un pat darboties ar priekšmetiem. Lai gan izgudrojums izskatās gluži kā no šausmu filmas, pētnieki uzskata, ka nākotnē tas varētu būt ļoti noderīgs.
Cīrihes Federālās tehnoloģiju augstskolas (ETH Zurich) pētnieki īsi pirms Halovīna publiskojuši video, kurā redzama visai neparasta aina – pa gaiteņiem, klavieru taustiņiem un dažādām virsmām pārvietojas robotizēta plauksta, kurai nav ne rokas, ne pārējā ķermeņa. Tā uz pirkstiem pārvietojas gluži kā zirneklis, liekot atcerēties slaveno Rociņu no “Adamsu ģimenītes” un populārā “Netflix” seriāla “Wednesday”.
Taču šoreiz nekā pārdabiska nav – aiz šķietami patstāvīgi dzīvojošās rokas slēpjas mākslīgais intelekts un rūpīgs zinātnieku darbs.
Neparasto izgudrojumu izstrādājuši ETH Zurich Mīkstās robotikas laboratorijas pētnieki Amirhoseins Kazemipurs, Hehui Džens un Roberts Kačmans.
Robotizētā roka sver aptuveni 818 gramus, un tās konstrukcijā ietilpst pieci kustīgi pirksti, akumulators un neliels dators.
Atšķirībā no ierastajām robotizētajām rokām, kas piestiprinātas mehāniskām konstrukcijām, šis izgudrojums spēj pārvietoties bez ārēja balsta un barošanas vadiem.
Pētnieki izmantojuši mašīnmācīšanos, lai iemācītu rokai pārvietoties. Vispirms tā trenēta datorsimulācijās, kur, izmēģinot dažādas kustības, pakāpeniski apguvusi līdzsvara noturēšanu un pirkstu koordināciju.
Tas nav bijis vienkārši, jo rokas pirksti ir dažāda garuma, bet īkšķis novietots citā leņķī nekā pārējie pirksti.
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Eksperimentos robotizētā roka veiksmīgi pārvietojusies pa 14 dažādām virsmām, tostarp zāli, granti, asfaltu, paklāju un metāla režģiem. Turklāt tā spēj ne tikai staigāt. Ja roka apgāžas, tā var mēģināt pati atgriezties sākotnējā pozīcijā. Pārbaudēs tas izdevies 21 no 25 reizēm.
Roka demonstrējusi arī spēju nospiest datora tastatūras taustiņus un pārvietot nelielus priekšmetus. Tiesa, atsevišķu uzdevumu veikšanai tai joprojām nepieciešamas cilvēka dotas komandas vai ārējas kameras palīdzība.
Lai gan pirmajā brīdī izgudrojums varētu šķist drīzāk piemērots šausmu filmas uzņemšanai, pētniekiem ir daudz nopietnāki mērķi.
Viņi uzskata, ka šāda tehnoloģija nākotnē varētu palīdzēt izveidot robotus, kuru atsevišķas daļas spētu darboties patstāvīgi. Piemēram, lielāks robots varētu nogādāt šādu roku līdz šaurai vietai, kur pats nevar iekļūt. Savukārt roka varētu iekļūt grūti pieejamā telpā, nospiest slēdzi vai pārvietot kādu priekšmetu.
Šādas iespējas nākotnē varētu noderēt rūpniecībā, tehnisko iekārtu apkopē un pat glābšanas darbos.