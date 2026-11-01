Ieskats Laura un Raita Ābeļu rotoskopijas animācijas spēlfilmā “Dieva suns”
Ieskats Laura un Raita Ābeļu rotoskopijas animācijas spēlfilmā “Dieva suns”.
Latviešu vilkača stāsts dodas iekarot pasauli! Animācijas filmu "Dieva suns” izrādīs arī ASV un Kanādā
Brāļu Laura un Raita Ābeļu pilnmetrāžas animācijas filmu "Dieva suns" jeb "Dog of God" novembrī demonstrēs Vācijā un Ziemeļamerikā, informēja filmas veidotāju pārstāvji.
Vācijā filmas izplatīšanu nodrošina kompānija "Little Dream Pictures", starts uz lielajiem ekrāniem paredzēts novembrī, un filmu demonstrēs gan kinoteātru tīklos, gan neatkarīgajos un "art-house" kinoteātros.
Ziemeļamerikā filmas "Dieva suns" izplatīšanas tiesības ieguvusi kompānija "Cartuna", kas specializējas eksperimentālā animācijā. Filmu kinoteātros sāks rādīt novembrī, tā pakāpeniski nonāks neatkarīgajos kinoteātros ASV un Kanādā. Filmas izplatīšanas tiesības ir pārdotas arī Grieķijai un Francijai, savukārt izplatīšanu pasaulē nodrošinās uzņēmums "Media Move".
Pilnmetrāžas animācijas filma "Dieva suns" pasaules pirmizrādi piedzīvoja 2025. gada 6. jūnijā Ņujorkā, Traibekas kinofestivālā, pēc tam filmu atlasīja vairāk nekā 30 starptautiskiem festivāliem, tai skaitā "Fantasia", Londonas "FrightFest", "Sitges Film Festival" Spānijā un Tallinas "Black Nights" festivālā Igaunijā.
"Dieva suns" bija Latvijas 2025. gada pieteikums ASV Kinoakadēmijas balvai "Oskars" kategorijā Labākā starptautiskā filma. Eiropas Kinoakadēmijas balvai tā tika nominēta divās kategorijās - Labākā animācijas filma un Labākā Eiropas filma.
Filma veidota rotoskopijas tehnikā - vispirms uzfilmēti aktieri, pēc tam materiāls pārvērsts animācijā. Darbība norisinās 17. gadsimta Livonijā, un stāsts brīvi balstīts 1691.-1692. gada vilkača Tīsa tiesas prāvā. Latviešu folkloru, vēsturisku satīru, melno humoru un šausmu kino elementus apvienojošā filma sniedz provokatīvu skatījumu uz reliģiju, varu un cilvēka dabu, atzīmēts filmas aprakstā.
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Filmu veidojuši režisori brāļi Ābeles kopā ar scenāristu Ivo Briedi, mākslinieku Hariju Grundmani un animatoru Aigaru Gercānu. Producenti ir Kristele Pudāne, Raitis Ābele un Džovanni Labadesa, mūzikas autors ir Lauris Ābele.