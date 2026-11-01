Princeses Šarlotes garderobē ir kas pārsteidzošs - modes eksperti atklāj, kāpēc viņa kļuvusi par paraugu citiem
Lai gan viņa ir viena no pasaulē pazīstamākajām karaliskās ģimenes atvasēm, 11 gadus vecā princese Šarlote nebūt nestaigā tikai dārgos dizaineru tērpos. Prinča Viljama un princeses Ketrīnas meita arvien biežāk redzama apģērbā, ko var iegādāties arī parastos veikalos.
Nesen Velsas princis Viljams un viņa sieva Ketrīna publicēja iepriekš neredzētu ģimenes fotogrāfiju, kurā redzami kopā ar saviem trim bērniem – princi Džordžu, princesi Šarloti un princi Luisu.
Fotogrāfija uzņemta jūnijā pēc tam, kad Ketrīna bija pieveikusi izaicinājumu “Three Peaks Challenge”, 24 stundu laikā uzkāpjot trīs augstākajās virsotnēs Anglijā, Skotijā un Velsā. Attēls publiskots, lai pievērstu uzmanību kalnu glābēju darbam. Taču modes pazinēju uzmanību piesaistījusi kāda pavisam ikdienišķa detaļa – mazās princeses apģērbs. Šarlote fotogrāfijā redzama vienkāršos, aptuveni 30 Lielbritānijas mārciņu vērtos zīmola “GAP” džinsos un košās “Adidas Gazelle” sporta kurpēs.
Nekādu īpaši darinātu kleitu vai greznu aksesuāru – tikai ērts apģērbs, kādu varētu izvēlēties jebkura viņas vecuma meitene.
No vienkāršiem džinsiem līdz dārgiem dizaineru tērpiem
Lai gan ikdienā Šarlote arvien biežāk redzama vienkāršā apģērbā, oficiālos pasākumos viņas garderobe iegūst pavisam citu noskaņu. Piemēram, 2025. gada Ziemassvētkos Sandringemā princese bija tērpusies elegantā, īpaši darinātā modes nama “Catherine Walker” mētelī, ko papildināja klasiskas balerīnkurpes.
Savukārt 2024. gadā, apmeklējot Teilores Sviftas koncertu Londonā un tiekoties ar populāro dziedātāju aizkulisēs, princese bija izvēlējusies mirdzošu “John Lewis” kleitu, kas maksāja aptuveni 30 mārciņas. Tolaik uzmanību piesaistīja arī Šarlotes matos iepītās bizes un rokassprādzes, kas lieliski iederējās koncertā valdošajā noskaņā.
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Šāda pieeja – apvienot ikdienā pieejamus apģērbus ar īpašiem dizaineru darinājumiem – raksturīga arī Šarlotes mātei, Velsas princesei Ketrīnai. Tiek uzskatīts, ka tieši viņa palīdz veidot meitas garderobi, izvēloties klasisku un elegantu apģērbu, kas nepakļaujas īslaicīgām modes tendencēm.
Kāpēc vecāki vēlas ģērbt bērnus kā princesi Šarloti?
Bērnu modes eksperti uzskata, ka princeses Šarlotes stila pievilcības noslēpums ir tā vienkāršība un piemērotība viņas vecumam.
Britu bērnu apģērbu zīmola “Smock London” līdzdibinātāja Laura Bērča skaidro, ka tradicionālajam bērnu apģērbam piemīt īpašs šarms, ko īslaicīgas modes tendences nespēj aizstāt. Viņasprāt, vecākus piesaista ne tikai skaists dizains, bet arī nostalģija – apģērbi ar klasiskām apkaklītēm, rūpīgi izšuvumi un tradicionāli piegriezumi atgādina par pašu bērnību.
Turklāt šādus apģērbus iespējams saglabāt un vēlāk nodot jaunākajiem ģimenes locekļiem.
Arī bērnu apģērbu stiliste Šarlote Kjūlija uzsver, ka princeses garderobe ir viegli atdarināma. Lai gan īpašos gadījumos Šarlote valkā dārgus dizaineru darinājumus, viņas ikdienas tēlus var izveidot arī no plaši pieejamu veikalu apģērbiem.
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Savukārt trīs meitu mamma un sociālo tīklu satura veidotāja Keitija Magvaira atzīst, ka Šarlotes stils viņai ir iedvesmas avots, jo tajā veiksmīgi apvienota elegance, praktiskums un bērnišķīgs šarms.
Princese, kura nesteidzas pieaugt
Vēl kāda raksturīga Šarlotes garderobes detaļa ir matu lentes un bantes, kuras princese labprāt izvēlas gan svinīgiem, gan ikdienišķiem pasākumiem.
Slavenību stiliste Džordžija Greja skaidro, ka šādi aksesuāri piešķir tēlam eleganci, vienlaikus saglabājot rotaļīgumu un bērnišķību.
Modes eksperti arī izceļ, ka Šarlotes garderobē nav vērojama steiga sekot pieaugušo modes tendencēm. Viņa joprojām valkā klasiskas kleitas, jaciņas, ērtus džinsus un vecumam piemērotus apavus.