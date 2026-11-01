Heidijas Klumas tradicionālā Halovīna ballīte 2026. gadā
Par Halovīna karalieni dēvētā supermodele Heidija Kluma (53) arī šogad nav likusi vilties saviem cienītājiem. Sestdien, 31. oktobrī, Ņujorkā viņa ...
FOTO: supermodele Heidija Kluma savā 25. Halovīna ballītē ierodas kā milzīga, asiņaina nocirsta roka
Par Halovīna karalieni dēvētā supermodele Heidija Kluma (53) arī šogad nav likusi vilties saviem cienītājiem. Sestdien, 31. oktobrī, Ņujorkā viņa sarīkoja savu 25. ikgadējo Halovīna ballīti, kurā ieradās teju neatpazīstamā izskatā – pārvērtusies par milzīgu, asiņainu nocirstu roku.
Slavenā modele un televīzijas personība jau vairāk nekā divas desmitgades pazīstama ar saviem iespaidīgajiem Halovīna tērpiem, kuru radīšanā tiek ieguldīts milzīgs darbs. Arī šis gads nebija izņēmums.
Kluma savā jubilejas ballītē, kas norisinājās Ņujorkas restorānā "Cathédrale", ieradās kostīmā, kas atveidoja viņas pašas kreiso roku. Milzīgajam tērpam bija gari, sarkani nagi, gredzeni, izteiktas vēnas un pat plaukstas līnijas. Savukārt rokas locītavas vietā bija redzami asiņaini audi un cīpslas, starp kurām parādījās modeles seja.
Klumas pārvērtības bija tik iespaidīgas, ka viņu gandrīz nebija iespējams atpazīt – no modeles sejas bija saskatāmas vien acis un mute. Lai radītu vēl biedējošāku iespaidu, modeli uz pasākumu pavadīja palīgi aizsargtērpos, kas bija notraipīti ar mākslīgajām asinīm.
Kā atklāja pati Kluma, ideja par šādu kostīmu viņai radusies jau pagājušajā gadā, kad, aplūkojot savu roku, viņa aizdomājusies, vai tajā būtu iespējams ievietot visu ķermeni. Tērpa izgatavošanā piedalījās īpašo efektu speciālistu komanda, kas pie tā strādājusi vairākus mēnešus. Savukārt pašai modelei sagatavošanās Helovīna vakaram prasījusi aptuveni sešas stundas.
Kluma atzina, ka lielākais izaicinājums bijis tērpa svars, jo milzīgā konstrukcija bijusi visai smaga.
Šogad ballītē nepiedalījās modeles vīrs, grupas "Tokio Hotel" mūziķis Toms Kaulics, kurš devies koncertturnejā. Tomēr viņa klātbūtne simboliski bija redzama Klumas kostīmā – uz milzīgās rokas zeltneša bija attēlots vīra vārda tetovējums, kā arī laulības gredzens.
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Slavenās modeles jubilejas svinības pulcēja virkni pazīstamu viesu. Pasākumu apmeklēja arī viņas četri bērni, tostarp modele Leni Kluma, kā arī aktieri Nīls Patriks Heriss, Kails Maklahlans un citas slavenības.
Heidija Kluma savu pirmo Halovīna ballīti sarīkoja 2000. gadā, un kopš tā laika viņas ikgadējās pārvērtības kļuvušas par vienu no gaidītākajiem notikumiem slavenību pasaulē. Gadu gaitā modele pārsteigusi ar visdažādākajiem tēliem, turklāt nereti izvēlējusies nevis skaistus vai pavedinošus kostīmus, bet gan groteskas un pat biedējošas pārvērtības.
2025. gadā Kluma pārtapa par sengrieķu mitoloģijas briesmoni Medūzu, bet 2024. gadā modele kopā ar vīru pārsteidza, pārtopot par citplanētiešiem no Stīvena Spīlberga slavenās filmas "E.T.". 2023. gadā Kluma Halovīna ballītē ieradās kā milzīgs pāvs, savukārt 2022. gadā modele izraisīja plašu uzmanību, pārtopot par milzīgu slieku. Šis neparastais tērps gandrīz pilnībā noslēpa viņas ķermeni, bet vīrs bija pārģērbies par makšķernieku.
Iepriekšējos gados Kluma arī pārtapusi par princesi Fionu no animācijas filmas "Šreks", biedējošu citplanētieti, Džesiku Trusīti un vilkača tēlu no Maikla Džeksona slavenā videoklipa "Thriller".
Heidijas Klumas Halovīna ballīte 2024. gadā
Modele Heidija Kluma kopš 2000. gada rīko ikgadēju Halovīna ballīti, kurā demonstrē savus iespaidīgos tērpus, piemēram, pārtopot par milzu tārpu, ...