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Šodien 20:11
Modes dizainere Santa Pīlēna dalījusies ar brīnišķīgiem jaunumiem
Latviešu mākslinieces un modes dizaineres Santas Pīlēnas ģimenē priecīgs notikums – pasaulē nācis viņas piektais bērns. Meitiņa piedzimusi 24. oktobrī Itālijas pilsētā Venēcijā, sociālajā vietnē "Instagram" pavēstījusi pati māksliniece.
Kā atklāj Pīlēna, mazulīte pasaulē ieradusies saulainā, bet vēsā rudens dienā, turklāt izraudzītā vieta bijusi ar skatu uz Venēcijas ūdeņiem.
"Īsta venēciete jau kopš dzimšanas... mistiska, drīzāk klusa nekā skaļa, sievišķīga no sava pirmā elpas vilciena!" meitiņu sirsnīgi raksturo laimīgā māmiņa.
Īpaši romantisks izvērties arī ceļš no slimnīcas, jo ģimene mājup devusies ar gondolu, meitiņai mierīgi guļot mīlošā tēta rokās. Dizainere neslēpj saviļņojumu par jauno ikdienu un atzīst, ka ar nepacietību gaida Ziemassvētkus, kad visi bērni būs kopā. "Šogad viņi būs pieci! Kāds piedzīvojums! Kas par komandu mēs esam!" gandarījumu pauž Pīlēna.