Šova "Izklausies redzēts” 30. oktobra raidījums
360TV muzikālā lielšova “Izklausies redzēts” ceturtajā raidījumā septiņi dalībnieki iejutās dažādos slavenību tēlos – uz skatuves kāpa gan Britnija Spīrsa, ...
Sīvā cīņā “Izklausies redzēts” ceturtajā raidījumā uzvar "Britnija Spīrsa". FOTO
"360TV" muzikālā lielšova “Izklausies redzēts” ceturtajā raidījumā septiņi dalībnieki iejutās dažādos slavenību tēlos – uz skatuves kāpa gan Britnija Spīrsa, gan Zigfrīds Muktupāvels un Šakira. Tikmēr žūrijai šoreiz pievienojās dziedātāja Samanta Tīna.
Raidījuma dalībnieki aktrise Lelde Dreimane, dziedātāja Ieva Sutugova, mūziķi Ralfs Eilands un Elīna Fūrmane jeb DJ Ella, dziedātājs Andris Ērglis, hiphopa māksliniece Krisy un aktieris Maksims Busels turpina pārtapt par Latvijas un pasaules zināmākajiem māksliniekiem.
Šoreiz Jānim Šipkēvicam un Mārtiņam Eglienam žūrijā pievienojās dziedātāja un dziesmu autore Samanta Tīna, kura pati labi zina, cik daudz darba un izaicinājumu prasa pārtapšana par citu mākslinieku. Samanta Tīna kādreiz ir piedalījusies “Izklausies redzēts” kopā ar Ralfu Eilandu.
No “Rammstein” līdz Britnijai Spīrsai – dalībnieki izkāpj no komforta zonas
Ceturto raidījumu Maksims Busels atklāja ar bliezienu – aktieris pārtapa par vācu rokgrupas “Rammstein” solistu Tilu Lindemanu un uzstājās ar skaņdarbu “Du Hast”. Lai pēc iespējas precīzāk atveidotu šo spilgto tēlu, Buselam nācās uzvilkt muskuļotu silikona tērpu. Ne mazāk izaicinoša bija arī balss tembra un raksturīgo kustību apgūšana. Raidījumā Samanta Tīna neslēpa, ka šāds tēls aktierim ļoti piestāv.
“Maksim, cepuri nost! Wow! Es teiktu, ka varbūt vajadzētu padomāt par imidža maiņu ikdienā. Zāles būs simtprocentīgi pilnas,” ar sajūsmu priekšnesumu komentē Samanta Tīna.
Atgriežoties pie sievišķīgā šarma, aktrise Lelde Dreimane pārtapa par amerikāņu dziedātāju un dziesmu autori Lanu Del Rey un izpildīja dziesmu “Video Games”. Par izlozi Dreimane ir īpaši priecīga – Lana Del Rey ir viena no viņas mīļākajām dziedātājām, kuras dziesmas viņa dungo it visur.
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Ievai Sutugovai šoreiz nācās izmēģināt jau citas šova dalībnieces ierasto praksi – apvienot dejošanu un dziedāšanu. Sutugova ceturtajā raidījumā pārvērtās par popa princesi Britniju Spīrsu un uzstājās ar dziesmu “Baby One More Time”. Ieva atzīst, ka uzdevums ir ļoti sarežģīts – pat Spīrsa šo dziesmu katrā uzstāšanās izpilda ar fonogrammu. Bet Ievai šādas iespējas, protams, nebija!
Ralfam Eilandam izloze nedeva vieglu uzdevumu. Latviešu mūziķim ceturtajā raidījumā nācās atveidot jaunu sievieti – amerikāņu izpildītāju Billiju Ailišu. Ņemot vērā, ka katram tēlam viņš gatavojas ļoti rūpīgi, Ralfs manāmi uztraucās, lai priekšnesums ar dziesmu “Bad Guy” būtu precīzs nevis komisks.
“Ir grūti būt sievietei, ja tu esi vīrietis,” atzīst Ralfs Eilands.
Kurš no talantīgajiem māksliniekiem uzvarēja šonedēļ?
Ar dziesmu “Man! I Feel Like A Woman!”, kas iedvesmo tūkstošiem sieviešu, uzstājās Elīna Fūrmane. Šajā raidījumā DJ Ella kļuva par kanādiešu dziedātāju Šeniju Tveinu. Elīna atzīmē, ka izpildāmā dziesma ir viņas laika hīts, taču priekšnesums prasīja lielas pūles – ir jāievēro daudz mazas detaļas horeogrāfijā un izpildījumā, kā arī jāizstaro Tveinas sievišķīgā enerģija.
Izloze nu jau atkal Andrim Ērglim piešķīra Latvijas estrādes mākslinieku! Šoreiz Ērglis pārtapa par Latvijas leģendāro mūziķi Zigfrīdu Muktupāvelu un izpildīja “Zodiaka” skaņdarbu “Mirušais gadsimts”. Andris par šādu salikumu ir uztraucies, jo latviešu izpildītājus skatītāji un žūrija zina vislabāk, turklāt daudzus no māksliniekiem Andris pazīst ļoti labi. Papildu sarežģījumus radīja īpašā astoņdesmito dziedāšanas maniere un Muktupāvela garie mati.
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Ugunīgās gurnu kustības, čirkainie mati un jodelēšana tehnika! Pēdējā uz skatuves kāpa kolumbiešu dziedātāja Šakira ar dziesmu “Whenever, Wherever”, ko atveidoja hip-hop māksliniece Krisy. Arī šajā raidījumā mūziķei nācās iegaumēt jaunus deju soļus, šoreiz vēderdeju stilā, un apvienot to ar īpašo Šakiras balsi.
Šoreiz cīņa par uzvaru bija īpaši sīva – žūrijas vērtējumi atšķīrās, bet arī dalībnieki cits citam piešķīra visai dažādu punktu skaitu. Tāpēc līdz pat rezultātu paziņošanai nebija skaidrs, kurš plūks uzvaras laurus.
Galu galā ceturtajā raidījumā pirmo vietu ieguva Ieva Sutugova, kura bija pārtapusi par Britniju Spīrsu, iegūstot 500 eiro balvu no “XCredit” labdarības mērķa īstenošanai. Tikmēr otro raidījumu pēc kārtas otrajā vietā ierindojās Krisy, bet trešo vietu ieguva Maksims Busels. “Izklausies redzēts” skatāms katru piektdienu plkst. 20.45 kanālā 360.