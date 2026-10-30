"Kautkaili" albuma atklāšanas svētki (30.10.26.)
Latviešu grupa “Kautkaili” klausītāju vērtējumam nodevusi jaunu dziesmu un videoklipu “Savā vaļā”.
FOTO: ar visām pasaules jūtām ierodas "Kautkaili"
Latviešu grupa “Kautkaili” klausītāju vērtējumam nodevusi jaunu dziesmu un videoklipu “Savā vaļā”. Tas ir noslēdzošais singls no grupas otrā studijas albuma “Visas pasaules jūtas”, kura iznākšanu mūziķi atzīmēs ar īpašu koncertu jau 30. oktobrī.
Jaunais albums tapis, iedvesmojoties no dažādām dzīves pieredzēm un emocijām, kuras mūziķi apkopojuši desmit dziesmās. Viena no tām ir arī “Savā vaļā” – stāsts par pārmaiņām, pieņemšanu un spēju doties tālāk.
“Dziesma stāsta par brīdi, kad atliek pieņemt, ka ne viss paliek tā, kā bijis. Tomēr tā nav skumju pilna dziesma – drīzāk realitātes pieņemšana, uz to paskatoties no vieglas, gaišas un nedaudz ironiskas perspektīvas. Ar jauna cilvēka dzīvessparu, kas ļauj piedzīvoto palaist vaļā un doties tālāk,” par jauno singlu stāsta grupas dalībnieki.
Dziesmas noskaņu papildina saulains videoklips, kura režisors un operators ir Mārtiņš Kivlinieks kopā ar savu komandu.
Albums pirmoreiz izskanēs pilnā apjomā
30. oktobrī LKA Nacionālās filmu skolas Paviljonā notiks īpašs albuma “Visas pasaules jūtas” prezentācijas koncerts. Tajā klausītājiem būs iespēja pirmoreiz dzirdēt visas desmit albuma dziesmas dzīvajā izpildījumā – no pirmās līdz pēdējai.
Vairākas kompozīcijas šajā vakarā izskanēs pirmoreiz, turklāt grupa uzsver, ka šādā formātā koncerts vairs netiks atkārtots.
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“Šis albums mums ir ļoti īpašs, tāpēc gribējām tā iznākšanai radīt vienu īpašu vakaru. Nevis vienkārši nospēlēt koncertu, bet pirmo reizi izdzīvot visu albumu kopā ar mūsu klausītājiem – tādā secībā un kopumā, kādā esam to radījuši,” atklāj “Kautkaili”.
Ņemot vērā pasākuma ieceri radīt nelielu un personisku atmosfēru, pārdošanā būs pieejams ļoti ierobežots biļešu skaits.
Kas ir grupa “Kautkaili”?
Grupu veido Kristīne Pāže, Didzis Bardo un Krists Krūskops. Viņu mūzikā apvienojas 90. gadu latviešu alternatīvās popmūzikas nostalģija ar mūsdienīgu indie un elektroniskās mūzikas skanējumu.
Pēc debijas albuma “Personas kods” izdošanas grupa devusies elektroakustiskajā koncerttūrē “Kur klusums zied”, aizvadījusi vairākus izpārdotus koncertus, bet šā gada sākumā Latvijas Televīzijas dziesmu konkursā “Supernova” izcīnīja otro vietu.
Jaunais albums “Visas pasaules jūtas” iezīmē nākamo posmu grupas muzikālajā ceļā.