Holivuda viņu gandrīz norakstīja, bet viņa atgriezās: aktrise Vinona Raidere nosvinējusi 55. dzimšanas dienu
Savulaik viņa bija viena no pieprasītākajām Holivudas aktrisēm, kuras romantiskajām attiecībām ar aktieri Džoniju Depu sekoja visa pasaule. Taču pēc skaļa zādzības skandāla Vinona Raidere uz vairākiem gadiem gandrīz pazuda no lielajiem ekrāniem. 29. oktobrī aktrise nosvinēja 55. dzimšanas dienu, un viņas dzīvesstāsts ir spilgts apliecinājums tam, ka pat pēc smagiem karjeras satricinājumiem iespējama iespaidīga atgriešanās.
Vinonas Raideres bērnība nebija gluži ierasta – kādu laiku ģimene dzīvoja komūnā Kalifornijā, bet jau pusaudzes gados Vinona sāka interesēties par aktiermākslu. Pirmo nozīmīgo atpazīstamību viņa ieguva 1988. gadā, filmējoties Tima Bērtona melnajā komēdijā " Bītldžūss", kur atveidoja savdabīgo un gotisko pusaudzi Lidiju Dīcu. Vēlāk sekoja lomas filmās "Heathers", " Edvards Šķērrocis", "Drakula" un "Mazās sievietes", kas viņu padarīja par vienu no 90. gadu spilgtākajām kinozvaigznēm.
Aktrise divreiz nominēta prestižajai "Oskara" balvai, bet par lomu filmā "Nevainības laikmets" viņa ieguva "Zelta globusu".
Mīlasstāsts ar Džoniju Depu, par kuru runāja visa Holivuda
Viens no skaļākajiem notikumiem Raideres jaunībā bija romantiskās attiecības ar aktieri Džoniju Depu. Abi iepazinās 1989. gadā filmas "Great Balls of Fire!" pirmizrādē Ņujorkā. Drīz vien starp abiem uzplauka romantiskas jūtas, un 1990. gadā Deps bildināja jauno aktrisi. Pāris ātri kļuva par vienu no apspriestākajiem Holivudā. Savu mīlestību Deps apliecināja arī ar tetovējumu "Vinona uz mūžu".
Tomēr 1993. gadā attiecības izjuka. Pēc šķiršanās Deps slaveno tetovējumu pārveidoja, lai tas vēstītu "Dzērājs uz mūžu".
Zādzības skandāls, kas satricināja viņas karjeru
2001. gada decembrī aktrises dzīvē notika pavērsiens, kas uz ilgu laiku aizēnoja viņas profesionālos sasniegumus. Raidere tika aizturēta prestižajā Beverlihilsas universālveikalā "Saks Fifth Avenue" par vairāku tūkstošu dolāru vērtu preču zādzību. Notikušais izraisīja milzīgu mediju interesi, bet aktrises tiesas procesu plaši atspoguļoja amerikāņu prese.
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2002. gadā Raidere tika atzīta par vainīgu lielā apmēra zādzībā un īpašuma bojāšanā. Viņai piesprieda trīs gadu pārbaudes laiku, 480 stundas sabiedriskā darba, kā arī naudas sodus un pienākumu atlīdzināt zaudējumus. 2004. gadā sākotnējās smagāko noziegumu kategorijas notiesājošās sprieduma daļas tika pārkvalificētas par mazāk smagiem pārkāpumiem.
Skandāls būtiski ietekmēja aktrises karjeru. Lai gan viņa turpināja parādīties atsevišķos kino projektos, agrākā popularitāte un galveno lomu piedāvājumi apsīka.
"Tas nebija gadsimta noziegums!"
Vēlāk aktrise vairākkārt atklāti runājusi par šo sarežģīto dzīves periodu. 2016. gadā intervijā žurnālam "Porter" Raidere norādīja, ka notikušais nebūt neesot bijis tik dramatisks, kā to atspoguļojuši mediji. "Tas nebija gadsimta noziegums!" viņa sacīja, piebilstot, ka šis periods ļāvis viņai paņemt tik ļoti nepieciešamo pārtraukumu.
Savukārt 2024. gadā intervijā izdevumam "Esquire" aktrise atzina, ka pēc skandāla būtībā bija norobežojusies no Holivudas. Viņa pārcēlās uz Sanfrancisko, kur dzīvoja tuvāk ģimenei un pievērsās interesēm ārpus kino industrijas.
Raidere vēlāk atzinusi, ka atgriešanās nebijusi vienkārša. Holivudā viņu joprojām saistīja ar jaunības lomām, bet piedāvājumu atveidot viņas vecumam atbilstošus tēlus bija maz.
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Atgriešanās, kuru neviens negaidīja
2016. gadā Raideres karjerā sākās jauns posms. Aktrise piekrita atveidot Džoisu Baiersu zinātniskās fantastikas un šausmu seriālā "Stranger Things", kas kļuva par pasaules mēroga fenomenu. Par Džoisas Baiersas atveidojumu viņa 2017. gadā tika nominēta "Zelta globusam", bet kopā ar pārējiem aktieriem saņēma Ekrāna aktieru ģildes balvu par labāko ansambli dramatiskajā seriālā.
Raidere piedalījās visās piecās "Stranger Things" sezonās, tostarp noslēdzošajā, kas pie skatītājiem nonāca 2025. gada nogalē. Taču ar to viņas atgriešanās nebeidzās.
2024. gadā aktrise vēlreiz iejutās Lidijas Dīcas lomā ilgi gaidītajā filmas " Bītldžūss” turpinājumā " Bītldžūss Bītldžūss". Tā bija atkalapvienošanās ar režisoru Timu Bērtonu, kurš savulaik palīdzēja viņai kļūt slavenai.
55 gados priekšā jauns izaicinājums
Arī pēc "Stranger Things" noslēguma Raidere negrasās pamest kino un televīzijas pasauli. Šā gada februārī kļuva zināms, ka viņa pievienojusies populārā "Netflix" seriāla "Wednesday" trešajai sezonai, kur jau atkal sadarbojas ar Timu Bērtonu un aktrisi Džennu Ortegu.
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Arī privātajā dzīvē aktrise jau ilgstoši ir atradusi stabilitāti. Kopš 2011. gada viņa ir attiecībās ar modes dizaineru Skotu Makkinliju Hānu. Abi savu kopdzīvi lielākoties sargā no sabiedrības uzmanības, publiskos pasākumos kopā parādoties samērā reti.