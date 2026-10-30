Piecas sievietes vienlaikus! Maikls Duglass atklāj pikantas detaļas par attiecību sākumu ar Ketrīnu Zetu-Džounsu
Holivudas leģenda Maikls Duglass (82) atklājis pikantas detaļas par attiecību sākumu ar savu sievu, aktrisi Ketrīnu Zetu-Džounsu (57). Izrādās, kad abi iepazinās, aktieris vienlaikus tikās ar vēl piecām sievietēm, taču Ketrīna viņam izvirzīja nepārprotamu ultimātu – ja viņš vēlas nopietnas attiecības, pārējās sievietes ir jāaizmirst.
Piektdien, 30. oktobrī, viesojoties populārajā britu sarunu šovā "The Graham Norton Show", Duglass atklāti stāstīja par savu vētraino pagātni un attiecību sākumu ar Zetu-Džounsu, ar kuru laulībā nodzīvojis jau gandrīz 26 gadus.
Aktieris, kurš nesen izdevis skandalozus memuārus ar nosaukumu "One Helluva Ride", neslēpa, ka savulaik viņa romantiskā dzīve bijusi visai raiba. Īpaši spilgts bijis periods pēc šķiršanās no pirmās sievas Diandras Lūkeres, kad Duglass vienlaikus uzturējis romantiskas attiecības ar vairākām sievietēm.
"Es biju mazliet pārsteigts! Ar kolēģēm filmēšanas laukumā bija ļoti viegli satuvināties, un dažkārt tas aizgāja pārāk tālu," atzina aktieris, runājot par saviem agrākajiem mīlas romāniem.
Tomēr viss mainījies, kad viņa dzīvē ienākusi Ketrīna. "Kad sāku aplidot Ketrīnu, viņa man pateica: “Ja mēs vēlamies būt kopā, tev jāsakārto sava dzīve,”” atcerējās Duglass.
Tolaik aktieris vēl kārtoja šķiršanos no pirmās sievas un tikās ar citām sievietēm. Lai nezaudētu iespēju veidot nopietnas attiecības ar Zetu-Džounsu, viņam nācies pieņemt visai radikālu lēmumu. "Man nācās piezvanīt piecām sievietēm un pārtraukt ar viņām attiecības," atklāja Holivudas zvaigzne.
Savās jaunajās atmiņās Duglass paskaidrojis, ka visas piecas sievietes zinājušas par viņa nesen izjukušo laulību un neviena no viņām neesot pieprasījusi nopietnas saistības. Turklāt viņš apzināti uzturējis attiecības ar sievietēm, kuras dzīvojušas dažādās pilsētās.
Ketrīna Zeta-Džounsa un Maikls Duglass attālināti rīkotajā “Zelta globusu 2021” ceremonijas vakarā
Taču Ketrīna šādus attiecību noteikumus nav bijusi gatava pieņemt. Viņas nostāja bijusi skaidra – Duglass varēja turpināt tikties ar citām sievietēm vai arī pārtraukt šīs attiecības un būt kopā tikai ar viņu. Aktieris izvēlējās Ketrīnu.
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Savā grāmatā Duglass arī atklājis, ka viņu apbūrusi Zetas-Džounsas parādīšanās uz kinoekrāna. "Es nekad iepriekš nebiju iemīlējies kādā, kuru redzēju uz kinoekrāna. Līdz ieraudzīju Ketrīnu," raksta aktieris.
Viņš atzinis, ka aktrisē bijis kaut kas maģisks, kas sniedzies daudz tālāk par viņas ārējo skaistumu. Jau tolaik Duglass esot bijis pārliecināts, ka viņa ir īstā sieviete.
Abi slavenie aktieri apprecējās 2000. gada 18. novembrī greznā ceremonijā Ņujorkas viesnīcā "Plaza". Lai gan laulības laikā pāris piedzīvojis arī sarežģītus brīžus, tostarp aptuveni sešus mēnešus ilgu šķiršanās periodu 2013. gadā, viņiem izdevies attiecības saglabāt.
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2021. gadā intervijā žurnālam "WSJ Magazine" Zeta-Džounsa atklāja, ka ilgstošas un laimīgas laulības pamatā ir savstarpēja mīlestība, cieņa un humora izjūta. Viņasprāt, ļoti svarīgi ir arī spēt kopā izklaidēties un priecāties par dzīvi.
Duglasam un Zetai-Džounsai ir divi kopīgi bērni – 26 gadus vecais dēls Dilans un 23 gadus vecā meita Kerisa. Aktierim ir arī 47 gadus vecs dēls Kamerons no pirmās laulības.