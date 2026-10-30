VIDEO: Nansija Garkalne stāsta, kāpēc piekritusi filmēties realitātes šovā
Dziedātāja Nansija Garkalne jeb Tikasha Sakama pavisam nesen pievienojās realitātes šovam "Slavenības. Bez filtra". Viņa saka - lēmums nācis īstajā brīdī, jo pati ir mainījusies un nu gatava ļaut skatītājiem ielūkoties savā ikdienā.
Nansija Garkalne atzīst, ka kameras viņu nebiedē, jo arī ikdienā labprāt dalās ar savas dzīves notikumiem sociālajos tīklos. Turklāt viņai nereti gadoties piedzīvot situācijas, kuras būtu vērts iemūžināt, tāpēc filmēšanas komandas klātbūtne varētu izrādīties tieši laikā. “Man nav ko slēpt. Es esmu tāda, kāda es esmu,” pārliecināta ir Nansija.
Dziedātāja cer, ka viņas dalība šovā skatītājiem ļaus ieraudzīt arī mazliet citādu realitātes televīzijas pusi – arī dzīvespriecīgus, spontānus un neparedzamus ikdienas mirkļus. Kādi tieši piedzīvojumi sagaida Nansiju un kas vēl slēpjas aiz viņas lēmuma piekrist filmēties?
Nansija Garkalne prezentē savu debijas singlu
2025. gada 21. novembrī VEF Kamerzālē “Spīdola” notika Nansijas Garkalnes jeb Tikashas Sakamas dziesmas "#010126 CODA" prezentācijas pasākums.