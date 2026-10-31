Maija Lūsēna prasa 130 000 eiro kompensāciju no Rīgas domes
Bijusī grupas "Zodiaks" dziedātāja Maija Lūsēna piedzīvojusi gan muzikālus panākumus un lielu mīlestību, gan smagus dzīves pārbaudījumus. Pēc aptuveni 20 gadiem mājoklī Rīgā viņai nācies pārcelties uz nelielu pašvaldības dzīvokli Jūrmalā. Tomēr arī šajā dzīves posmā Maija cenšas saglabāt radošo dzirksti, pievērsties mūzikai un baudīt laiku kopā ar ģimeni.
Maijas dzīvē īpaša vieta vienmēr bijusi mūzikai, taču viņas personīgais stāsts cieši saistīts arī ar komponistu Jāni Lūsēnu, ar kuru viņai savulaik bijušas gan romantiskas, gan radošas attiecības. Agrākā intervijā žurnālam "Patiesā Dzīve" Maija atklāti stāstīja par jūtām pret Jāni un grūtībām, ko attiecībās sagādājusi viņa cīņa ar alkohola atkarību. “Mīlestība ir ļoti spēcīgas jūtas. Sākumā muku no Jāņa prom, reiz Rīgā satikāmies netālu no Katedrāles, un es apstājos – kaut kāds spēks lika to izdarīt. Varbūt tā bija Dieva griba, jo citādi man nebūtu tik kolosāla dēla un mazbērnu. Nebūtu ne "Dziedi jel", ne "Mīļāko puķu",” žurnālam "Patiesā Dzīve" atklāja Maija. Viņa toreiz atzina, ka tie bijuši skaistākie jaunības gadi, taču attiecībās netrūcis arī sāpju. “Jā, tie bija mani skaistākie jaunības gadi, kamēr Lūsēns cīnījās ar saviem dēmoniem,” viņa sacīja.
Mūzika abus vienoja arī ikdienā. Maija atcerējās, kā Jānis, komponējot savā istabā, reizēm aicinājis viņu nodziedāt tikko tapušu melodiju, lai dzirdētu, kā tā skan izpildījumā. Pēc šķiršanās abu ceļi aizgājuši katram savā virzienā, tomēr saikne ar mūziku un kopīgo ģimeni palikusi. Maiju ar mūziku vieno arī īpaša saikne ar dēlu Jāni Lūsēnu junioru – abi kopā radījuši dziesmas, kuras viņa vēlētos ierakstīt profesionālā kvalitātē. Arī pašas komponētās balādes nav palikušas tikai mājas sienās, tās dzied Maijas audzēkņi. Dziesmas tapušas viņas mājas studijā, kas tagad iekārtota pieticīgajos dzīves apstākļos Jūrmalā.
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Dēls un mazbērni
Ģimene un mazbērni Maijai ir īpašs prieka avots. Lai gan ikdienā lielāko daļu laika aizņem darbs ar jaunajiem dziedātājiem, viņa cenšas būt klātesoša arī mazbērnu dzīvē. Mazdēls Ernests šogad sācis skolas gaitas, savukārt 11 gadu vecā mazmeita Luīze aizraujas ar dejošanu un jau pati patstāvīgi kāpj uz deju grīdas. Tagad, kad mazbērni paaugušies, Maijai ir iespēja vērot, kā veidojas viņu pašu intereses un talanti. Savukārt par savu attiecību pieredzi dziedātāja jau iepriekš runājusi ļoti atklāti. 2023. gadā sarunā ar "Patieso Dzīvi" viņa neslēpa vilšanos, ka pēc šķiršanās nav izdevies izveidot tādu ģimeni, kādu bija cerējusi. “Jā, ir vilšanās, ka neesmu izvēlējusies īstos vīriešus, ja jau esmu viena. Pēc Lūsēna es apzināti mēģināju veidot attiecības, cerēju, ka būs ģimene, bet nekas nesanāca. Tagad pat nevaru iedomāties, ka man vajadzētu ar kādu dzīvot kopā. Man visu laiku ir bijis kādam jāpakļaujas,” viņa atklāja žurnālam.
No 200 kvadrātmetriem līdz 21
Pēdējos gados Maijas dzīvē būtiskas pārmaiņas nesušas arī mājokļa jautājums. Pēc aptuveni 20 gadiem, kas pavadīti Rīgā, Nītaures ielas mājoklī, viņai nācās to pamest. “Es tajā vietā biju nodzīvojusi 20 gadus un pati to izveidojusi, taču tiesas lēma, ka Rīgas domei nebija tiesību šo īpašumu iznomāt. Tāpēc man no turienes bija jāaiziet. Tas bija ļoti sāpīgi, jo biju ieguldījusi gan darbu, gan līdzekļus,” nu sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" atklāj Maija. “Agrāk man bija aptuveni 200 kvadrātmetru plaša dzīvesvieta, kurā varēju iekārtot gan studiju, gan garderobi, kabinetu un telpas viesiem. Tagad visu to esmu pratusi izveidot aptuveni 21 kvadrātmetru lielā dzīvoklī. Man patīk radīt un pārveidot telpas, pat ja sākumā tās izskatās pavisam nepievilcīgas,” viņa stāsta. Jūrmalā Maija novērtē tuvumu dabai un jūrai. Tomēr mājokļa maiņa nav bijusi tikai praktiska pārcelšanās, tā nozīmējusi arī atvadīšanos no vietas, kurā ieguldīts daudz darba, laika un emociju. Agrāk dziedātāja intervijā žurnālam "Patiesā Dzīve" Maija atklāja, cik smagi pārdzīvojusi aiziešanu no mājām, kurās bija pavadījusi vairāk nekā divas desmitgades. Toreiz viņa sacīja: “Es pat nezinu, kur ir manas mantas un skatuves tērpi, jo, kad tiku izlikta no mājām, kur nodzīvoju 21 gadu, tas bija milzīgs šoks. Cilvēkam dzīves laikā daudz kas sakrājas, tur man bija trīs garderobes, bet nu dzīvoju strazdu būrī.”
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Tiesā prasa 130 000 eiro
Mājokļa jautājums Lūsēnai joprojām nav noslēgts. Viņa turpina tiesvedību un plāno prasīt Rīgas domei atlīdzināt zaudējumus par iepriekšējā mājoklī ieguldītajiem līdzekļiem. Viņas prasītā kompensācija ir 130 000 eiro. “Tiesvedība vēl nav pilnībā noslēgusies. Es plānoju prasīt Rīgas domei atlīdzināt zaudējumus, jo uzskatu, ka tas būtu tikai loģiski. Arī citi mākslinieki ir saskārušies ar līdzīgām situācijām,” sarunā ar "Kas Jauns" saka mūziķe. Viņa atzīst, ka ilgstošais process prasījis daudz emocionālo spēku. Tomēr tagad Maija vēlas vairāk uzmanības veltīt tam, kas viņai sniedz prieku un piepildījumu. “Šobrīd vairs nevēlos visu savu enerģiju tērēt šim stāstam. Tas bija laiks, kad jutos tā, it kā man apkārt būtu savilkts tīkls, no kura nevaru izkļūt. Man bija grūti saprast, kā kaut kas tāds vispār var notikt. Tagad vēlos koncentrēties uz saviem audzēkņiem un ģimeni, mazbērniem,” viņa atklāj.