Pēc gadiem ilgas atsvešināšanās Selēna Gomesa un Demija Lovato atjaunojušas savu draudzību
Savulaik viņas bija vienas no populārākajām Disneja kanāla zvaigznēm un nešķiramas draudzenes, taču, gadiem ejot, Selēnas Gomesas un Demijas Lovato ceļi šķīrās. Tagad abas 34 gadus vecās dziedātājas atkal satuvinājušās un pēc vairākus gadus ilgas atsvešināšanās ne tikai pavada laiku kopā, bet arī apvienojušās jaunā projektā.
28. oktobrī Selēna Gomesa un Demija Lovato pārsteidza savus fanus, publiskojot kopīgus attēlus un video, kuros atsaucas uz savu jaunību un laiku, kad abas bija Disneja kanāla zvaigznes. Atkalapvienošanās notikusi saistībā ar Gomesas kosmētikas zīmola "Rare Beauty" jauno kampaņu, kurai pievienojusies arī Lovato.
Īpašu sajūsmu fanu vidū izraisīja fotogrāfijas, kurās abas dziedātājas atveido ainas no 2009. gada filmas " Princešu aizsardzības programma". Abas atkal uzvilkušas princesēm raksturīgas kleitas un kroņus, atgādinot par laiku, kad bija pusaudžu elki.
Kampaņas ietvaros viņas arī no jauna izveidojušas saviem senajiem "YouTube" video līdzīgu ierakstu un kopā izklaidējušās, skanot dziesmai "One and the Same", kuru savulaik ierakstīja filmai.
Selēna un Demija iepazinās aptuveni septiņu gadu vecumā, piedaloties bērnu televīzijas raidījumā "Barney & Friends". Vēlāk abas kļuva par Disneja kanāla zvaigznēm un kopā piedalījās dažādos projektos. Tomēr, abām pieaugot un veidojot patstāvīgas karjeras, draudzība pamazām mainījās. Lai gan reizēm viņas publiski izrādīja atbalstu viena otrai, agrākā tuvība vairs nebija tik izteikta.
2020. gadā Lovato intervijā žurnālam "Harper's Bazaar" pat atklāti atzina, ka viņas ar Gomesu vairs nav draudzenes.
Vienlaikus dziedātāja uzsvēra, ka, kopā uzaugot, īpašās jūtas pret otru cilvēku nepazūd, un viņa vienmēr vēlēs Selēnai
Pirmās nepārprotamās pazīmes, ka abu attiecības atkal kļuvušas tuvākas, parādījās šā gada aprīlī. Gomesa ieradās uz Lovato koncertturnejas "It's Not That Deep Tour" atklāšanas koncertu Orlando, Floridā.
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Pēc uzstāšanās abas satikās aizkulisēs un kopīgi fotografējās. Gomesa sociālajos tīklos neslēpa aizkustinājumu par senās draudzenes sniegumu, bet Lovato pateicās viņai par ierašanos.
Tagad intervijā žurnālam "Elle" Lovato atklājusi, kādas abu attiecības ir šobrīd. Dziedātāja skaidrojusi, ka viņu draudzībai bijuši dažādi posmi. Reizēm abas bijušas ļoti tuvas, savukārt citos dzīves periodos viņas nav regulāri sazinājušās.
Tomēr Lovato uzsvērusi, ka Gomesa vienmēr ieņēmusi īpašu vietu viņas dzīvē. Viņa priecājas, ka tagad abas var ne tikai sadarboties profesionāli, bet arī vienkārši satikties un pavadīt laiku kopā.
Īpaši aizkustinošs bijis Gomesas 29. oktobrī publicētais ieraksts sociālajā tīklā "Instagram", kurā viņa atskatījusies uz vairāk nekā 25 gadus ilgo draudzību. Tajā dziedātāja atzinusi, ka abu attiecībās piedzīvoti gan kāpumi, gan kritumi, taču, neraugoties uz visu, viņas vienmēr spējušas atrast ceļu viena pie otras.
Gomesa atgādinājusi, ka Lovato ir viens no retajiem cilvēkiem, kurš viņu pazinis vēl septiņu gadu vecumā, kad abas bija tikai mazas meitenes ar lieliem sapņiem. Tajā viņa arī paudusi lepnumu par visu, kam abas kopā izgājušas cauri, un pateikusies Lovato par to, ka viņa joprojām ir viens no patiesākajiem un godīgākajiem cilvēkiem viņas dzīvē.
Ieraksta noslēgumā Gomesa apliecinājusi draudzenei savu mīlestību, piebilstot, ka Demijas iesaistīšanās jaunajā projektā viņai nozīmē ļoti daudz.
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Abu zvaigžņu atkalapvienošanās izraisījusi nostalģiju fanu vidū, kuri vēl atceras laiku, kad Selēna un Demija bija nešķiramas pusaudžu zvaigznes. Tagad viņu kopīgās fotogrāfijas un sirsnīgie izteikumi liecina, ka abu attiecībās sācies jauns posms.