TRIO ELPO debijas albums iekļūst Eiropas džeza mediju izlasē un izpelnās mūzikas kritiķu atzinību
Latviešu džeza trio TRIO ELPO debijas albums “Aquarium of Sound” jeb “Skaņu akvārijs”, kas izdots izdevniecības “Jersika Records” paspārnē, iekļauts Eiropas džeza mediju izlasē “Europe Jazz Media Chart”. Albums guvis arī pozitīvas Latvijas mūzikas kritiķu atsauksmes.
Pēc diviem izpārdotiem albuma prezentācijas koncertiem “Jersika Records” studijā mūziķi turpina koncertdarbību. Jau 31. oktobrī "YouTube" platformā būs skatāma Alises Golovackas veidotā filma par albuma tapšanu, bet 4. novembrī TRIO ELPO uzstāsies festivālā “Riga Music Week”.
TRIO ELPO apvieno trīs Latvijas džeza mūziķus: pianistu un komponistu Edgaru Cīruli, kontrabasistu Jāni Rubiku un bundzinieku Rūdolfu Dankfeldu. Trio muzikālās pasaules centrā ir savstarpēja ieklausīšanās, improvizācija un brīvība, kurā katrs mūziķis ir līdzvērtīgs muzikālā stāsta veidotājs.
Debijas albums “Aquarium of Sound” piedāvā desmit kompozīcijas, kurās laikmetīgā džeza valoda savijas ar melodiskumu, niansētu ritmiku un emocionālu izteiksmi. Albuma nosaukums atspoguļo ideju par īpašu skaņu telpu, kurā klausītājs var ienirt un piedzīvot mūziku kā vienotu, dzīvu organismu.
Starptautiska atzinība Eiropas džeza vidē
2026. gada oktobrī “Aquarium of Sound” iekļauts “Europe Jazz Media Chart”, ko publicē starptautiskais Eiropas džeza organizāciju tīkls “Europe Jazz Network”. Izlasē dažādu Eiropas valstu džeza žurnālisti un mūzikas eksperti izceļ ierakstus, kuri pelnījuši plašāku starptautisku uzmanību.
TRIO ELPO albumu izlasei izvēlējies Latvijas džeza žurnālists un mūzikas apskatnieks Kaspars Zaviļeiskis, kurš pārstāv portālu “Jazzin.lv”. Albuma iekļaušana šajā izlasē ir nozīmīgs solis TRIO ELPO starptautiskās atpazīstamības veidošanā un apliecina Latvijas laikmetīgā džeza klātbūtni Eiropas mūzikas apritē.
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Albums izpelnās Latvijas mūzikas kritiķu atzinību
Arī Latvijā TRIO ELPO debijas albums saņēmis atzinīgus vērtējumus. Mūzikas kritiķis Jānis Žilde albumam piešķīris 4,5 no 5 zvaigznēm, izceļot kompozīciju vienotību, mūziķu saspēli un savstarpējo uzticēšanos. Savukārt žurnālā “Ir” publicētajā apskatā “Rudens dāvanas” Žilde albumu raksturo kā nobriedušu, melodisku un muzikāli vienotu ierakstu. Pozitīvu vērtējumu sniegusi arī mūzikas apskatniece Sandra Vanzoviča, portālā NRA īpaši izceļot skaņdarbus “Unheard”, “I Don't Know Anything” un “Handling The Pressure”.
Šie vērtējumi apliecina, ka TRIO ELPO radītā mūzika spēj uzrunāt ne vien džeza žanra pazinējus, bet arī plašāku klausītāju loku, kuram svarīga muzikālā kvalitāte, emocionāls dziļums un oriģināls skanējums.
Divi izpārdoti koncerti un filma par albuma tapšanu
18. oktobrī TRIO ELPO savu debijas albumu prezentēja divos izpārdotos koncertos “Jersika Records” studijā Rīgā. Īpaši veidotais notikums ļāva klausītājiem iepazīt albumu ne tikai koncertā, bet arī caur pašu ierakstu vidi un tā tapšanas stāstu.
Albuma prezentācijas programmā bija iekļauta ierakstu studijas apskate, dokumentālās filmas seanss un TRIO ELPO koncerts. Šāds formāts ļāva klausītājiem tuvāk iepazīt mūziķu radošo procesu un vidi, kurā tapis albums.
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Jau šo sestdien, 31. oktobrī, plašākai publikai YouTube platformā kļūs pieejama Alises Golovackas veidotā dokumentālā filma par TRIO ELPO debijas albuma “Aquarium of Sound” tapšanu. Filmas pirmizrāde notika 18. oktobrī abu albuma prezentācijas koncertu laikā “Jersika Records” studijā. Līdz ar tās publicēšanu arī tie klausītāji, kuri nevarēja piedalīties prezentācijas pasākumos, varēs ielūkoties albuma tapšanas aizkulisēs un tuvāk iepazīt mūziķu radošo procesu.
No “Riga Music Week” līdz koncertiem Latvijas koncertzālēs
Jau 4. novembrī TRIO ELPO uzstāsies starptautiskajā mūzikas industrijas festivālā “Riga Music Week”, kas pulcē Latvijas un ārvalstu mūziķus, mūzikas industrijas profesionāļus un klausītājus. Trio koncerts notiks plkst. 22.30 uz skatuves “Ezītis miglā”, festivāla programmā, ko kūrē “STILL FIGURE”. Savukārt 13. novembrī TRIO ELPO koncertēs Latgales vēstniecībā GORS Rēzeknē, iepazīstinot klausītājus ar Jāņa Ivanova daiļradi. 20. decembrī Rīgas Spīķeru koncertzālē gaidāms īpašs muzikāls notikums, kurā TRIO ELPO uzstāsies kopā ar ģitāristu Matīsu Čudaru. Šī sadarbība sola jaunu muzikālu mijiedarbību, paplašinot trio skanējumu un improvizācijas iespējas. Koncertdarbība turpināsies arī 2027. gadā. 24. janvārī TRIO ELPO viesosies koncertvietā “Akustika” Valmierā, savukārt 21. februārī mūziķi uzstāsies koncertzālē “Lielais dzintars” Liepājā.
Debijas albums “Aquarium of Sound” jeb “Skaņu akvārijs” izdots sadarbībā ar Latvijas neatkarīgo mūzikas izdevniecību “Jersika Records”.