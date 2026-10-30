“Riga Music Week” ienāk pilsētā - “Skanstes City” kļūst par jaunas mūzikas inkubatoru
Šodien, 30. oktobrī, “Skanstes City” kvartālā sākas starptautiskā mūziķu rezidence CRESCENDO, bet 1. novembrī tai pievienosies divpadsmitā dziesmu rakstīšanas nometne “RIGaLIVE”. Abi notikumi ievada nākamnedēļ gaidāmo mūzikas industrijas konferenci un pilsētas festivālu “Riga Music Week”.
Pirmoreiz Latvijā notiekošajā Eiropas mūziķu attīstības programmas CRESCENDO rezidencē 12 mākslinieki četrās starptautiskās komandās radīs jaunus skaņdarbus, kurus prezentēs “Riga Music Week” laikā. Savukārt “Music Latvia” organizētajā “RIGaLIVE” nometnē no 1. līdz 3. novembrim dziesmu autori un producenti no Latvijas un ārvalstīm kopīgi rakstīs un ierakstīs jaunu mūziku. Kopš 2017. gada nometnēs tapuši simtiem skaņdarbu, tostarp Samantas Tīnas Eirovīzijas dziesma “The Moon Is Rising” un anša un Kristīnes Pāžes “Zemes stunda”.
“Latvija ir viena no desmit valstīm, kas iesaistītas Eiropas mūziķu attīstības programmā CRESCENDO, kuras ietvaros ik gadu notiek trīs starptautiskas radošās rezidences – Bulgārijā, Zviedrijā un Latvijā. Tas, ka viena no tām notiek tieši Rīgā, ir nozīmīgs solis Latvijas mūzikas industrijas starptautiskās sadarbības stiprināšanā. Vienlaikus jau divpadsmito reizi organizējam RIGaLIVE, kas kļuvusi par stabilu platformu jaunu dziesmu un profesionālu kontaktu veidošanai. Mums ir svarīgi, lai Latvija būtu ne tikai vieta, kur ārvalstu mūziķi ierodas koncertēt, bet arī vieta, kur viņi kopā ar Latvijas autoriem rada jaunu mūziku un veido sadarbības, kas turpinās arī pēc pasākuma,” uzsver “Music Latvia” vadītāja un “RIGaLIVE” dibinātāja Agnese Cimuška-Rekke.
Kamēr “Skanstes City” top jauna mūzika, Tallinas ielas kvartāls gatavojas uzņemt “Riga Music Week” pilsētas festivālu. Jau 4. un 5. novembrī uz sešām skatuvēm uzstāsies vairāk nekā 50 mākslinieku no Latvijas un ārvalstīm, pārstāvot indie, roka, elektronisko, džeza, hiphopa, folka un eksperimentālo mūziku. Paralēli koncertiem starptautiskajā konferencē Eiropas mūzikas industrijas profesionāļi diskutēs par mūzikas atklājamību, koncertdarbību un nozares attīstību.
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6. novembrī festivāls izies ārpus Tallinas ielas kvartāla, turpinoties dažādās Rīgas koncertvietās. Eksperimentālās mūzikas festivāls “Skaņu mežs” piedāvās starptautisko jauno mākslinieku skati “SNACK”, kinoteātrī “Splendid Palace” grupa “Very Cool People” atskaņos grupas “ODIS” mūziku, savukārt klubā “DEPO” uzstāsies vācu postpanka grupa “Pink Turns Blue”, bet kultūrvietā “Atmoda” – “Baložu Pilni Pagalmi”.