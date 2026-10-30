"Šī filma ir grāvējs!" Prestižais ASV izdevums "Variety" ir sajūsmā par Latvijas filmu "Uļa"
Prestižais ASV kinoindustrijas izdevums “Variety” plašā publikācijā pievērsies Viestura Kairiša spēlfilmas “Uļa” starptautiskajiem panākumiem, ziņojot par filmas pārdošanu izplatīšanai Ziemeļamerikā, Francijā, Itālijā un virknē citu valstu. Izdevums uzsver arī filmas neparasto māksliniecisko pieeju un izcilo skatītāju atsaucību Latvijā.
Rakstā ar virsrakstu “Latvijas Oskara pieteikums ‘Uļa’ plaši pārdots pirms Tallinas festivāla atklāšanas: ‘Šī filma ir grāvējs’” (“Latvian Oscar Submission ‘Ulya’ Sells Wide Ahead of Opening Tallinn: ‘This Film Is a Blockbuster’”). “Variety” vēsta, ka filmas starptautiskais pārdošanas aģents “B-Rated International” noslēdzis izplatīšanas darījumus jau 11 valstīs un reģionos.
Filmas izplatīšanas tiesības iegādājušies “New Mountain Films” Ziemeļamerikā, “Destiny” Francijā, “Invisible Carpet” Itālijā, “ASFK” Slovākijā, “Five Star Distribution” bijušās Dienvidslāvijas valstīs (Slovēnija, Horvātija, Bosnija un Hercegovina, Serbija, Melnkalne, Ziemeļmaķedonija), “Hea Film” Igaunijā, “GPI” Lietuvā, “Teleview” Tuvajos Austrumos un Ziemeļāfrikā, “Cinema Orion” Somijā, “1989” Polijā un “Belas Arte” Brazīlijā.
Starptautiskā interese par filmu turpina pieaugt pēc tās pasaules pirmizrādes Kannu kinofestivāla oficiālajā konkursā “Un Certain Regard”. Novembrī “Uļa” atklās 30. Tallinas slaveno starptautisko kinofestivālu “Melnās naktis” (PÖFF), kas ir viens no nozīmīgākajiem kino notikumiem Ziemeļeiropā.
Plašajā intervijā “Variety” režisors Viesturs Kairišs stāsta par filmas neparasto tapšanas vēsturi un mākslinieciskajām izvēlēm. Režisors uzsver, ka viņa mērķis nekad nav bijis veidot tradicionālu biogrāfisku filmu par slavenas sportistes sasniegumiem. Viņu daudz vairāk interesējusi Uļjanas Semjonovas iekšējā pasaule, citādības pieredze un cilvēka centieni pieņemt pašam sevi.
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“Es nedomāju, ka jebkad spētu uzņemt jauku, tradicionālu biogrāfisku filmu. Mani interesē autorkino. Es arī īsti nedomāju par sportu. Vēlējos izstāstīt Vernera Hercoga garā veidotu stāstu par milzu meiteni, kura dzīvo laukos,” intervijā atklāj Kairišs.
“Variety” īpaši izceļ arī galvenās lomas atveidotāja Kārļa Arnolda Avota ieguldījumu filmas tapšanā. Tieši aktiera senā iecere nospēlēt leģendāro basketbolisti kļuva par filmas sākumpunktu. Režisors atklāj, ka Uļjana Semjonova pati atbalstījusi šo neparasto ieceri un uzticējusies filmas veidotājiem.
Runājot par filmas panākumiem Latvijā, Kairišs uzsver, ka skatītāju atsaucība pārspējusi viņa gaidas. “Visā Latvijā piedzīvojām neticamu skatītāju reakciju. Līdzīga reakcija bija Kannās, Romā un Losandželosā. Neviena no manām iepriekšējām filmām nav saņēmusi šādu atsaucību,” “Variety” stāsta režisors.
Kairišs uzskata, ka filmas panākumu pamatā ir tās universālais vēstījums. “Ikviens no mums cīnās ar kaut ko tādu, ko vēlētos noslēpt, lai gan, iespējams, tieši tā ir mūsu personības labākā daļa,” viņš norāda.
Filma “Uļa” ir Latvijas oficiālais pieteikums ASV Kinoakadēmijas balvai “Oskars” kategorijā “Labākā starptautiskā filma”. Tās pasaules pirmizrāde notika 2026. gada Kannu kinofestivālā, savukārt Latvijā filma kļuvusi par vienu no pēdējo gadu lielākajiem pašmāju kino notikumiem.
Filmas "Uļa" pirmizrāde "Splendid Palace"; 15.09.2026.
15. septembrī Latvijas pirmizrādi slēgtā lokā piedzīvojusi režisora Viestura Kairiša un aktiera Kārļa Arnolda Avota spēlfilma "Uļa" par leģendāro Latvijas ...