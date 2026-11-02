Dažas jau devušās aizsaulē, citas joprojām mirdz: leģendārās telenoveļu varones, kuru mīlas drāmām savulaik sekoja visa Latvija
Foto: Vida Press (kolāža: Jauns.lv)
Ar šīm divām telenoveļu zvaigznēm izauga vesela paaudze.
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Dažas jau devušās aizsaulē, citas joprojām mirdz: leģendārās telenoveļu varones, kuru mīlas drāmām savulaik sekoja visa Latvija

Santa Hincenberga

Jauns.lv

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Daudzi no mums vēl spilgti atceras laikus, kad Latvijas televīzijas ekrānos valdīja meksikāņu kaislības, aizliegta mīlestība, sāpīgas nodevības un elpu aizraujošas intrigas.

Dažas jau devušās aizsaulē, citas joprojām mirdz: ...

Deviņdesmitajos gados un 2000. gadu sākumā Latīņamerikas telenoveles pie televizoriem pulcēja tūkstošiem skatītāju, kuri ar aizrautību sekoja iemīļoto varoņu likteņiem. Taču gadi ir pagājuši, un ne mazāk dramatiski notikumi risinājušies arī pašu aktrišu dzīvē. 

Dažas joprojām spoži mirdz televīzijas ekrānos, citas izvēlējušās dzīvi prom no slavas un prožektoru gaismām, bet vairākas jau devušās mūžībā. 

Ieskatāmies, kādi likteņa pavērsieni piemeklējuši savulaik dievinātās telenoveļu zvaigznes un ko viņas dara šodien.
 

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