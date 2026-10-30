Pēc 17 gadiem ar turpinājumu atgriežas leģendārais seriāls "Makleoda meitas"
Viens no visu laiku populārākajiem Austrālijas televīzijas seriāliem “Makleoda meitas”, kas savulaik iekaroja arī Latvijas skatītāju sirdis, pēc 17 gadu pārtraukuma piedzīvos atgriešanos televīzijas ekrānos.
Seriāla veidotāji nu atklājuši jaunas detaļas par gaidāmo turpinājumu, tostarp būtiskas pārmaiņas, kas sagaida slaveno “Drovers Run” saimniecību.
Austrālijas straumēšanas platforma “Stan” kopā ar filmu industrijas aģentūru “VicScreen” 29. oktobrī oficiāli apstiprinājusi, ka topošā seriāla filmēšana gandrīz pilnībā notiks Austrālijas Viktorijas štatā. Tas nozīmē būtiskas pārmaiņas, jo oriģinālais seriāls, kuru skatītāji iepazina 2001. gadā, tika filmēts Dienvidaustrālijas štatā, kur atradās arī leģendārā liellopu audzēšanas saimniecība “Drovers Run”.
Lai gan filmēšanas vieta mainīsies, seriāla veidotāji sola saglabāt to, kas savulaik miljoniem skatītāju lika iemīlēt šo stāstu, – spēcīgas sievietes, sarežģītas ģimenes attiecības, mīlestību, zaudējumus un dzīvi Austrālijas laukos.
Oriģinālais seriāls “Makleoda meitas” pirmizrādi piedzīvoja 2001. gadā un astoņu sezonu laikā kļuva par vienu no Austrālijas televīzijas lielākajiem panākumiem.
Stāsta centrā sākotnēji bija pusmāsas Klēra un Tesa Makleodas, kuras pēc tēva nāves apvienoja spēkus, lai vadītu ģimenes saimniecību “Drovers Run”. Abu māsu dzīve, romantiskās attiecības, konflikti un ikdienas cīņa par saimniecības saglabāšanu kļuva par seriāla galvenajiem notikumiem. Vēlāk stāstam pievienojās jaunas varones, taču tā centrā vienmēr palika sieviešu draudzība, ģimene un neatlaidība.
Seriāls noslēdzās 2009. gadā pēc astoņām sezonām un 224 sērijām. Kopumā tas tika demonstrēts vairāk nekā 100 pasaules valstīs, tostarp Latvijā, kur tam izveidojās plašs fans loku.
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Tagad, 17 gadus pēc pēdējās sērijas, skatītājiem būs iespēja atgriezties šajā pasaulē. Jaunais seriāls pievērsīsies nākamajai Makleodu dzimtas sieviešu paaudzei, kura turpinās dzīvi “Drovers Run” saimniecībā un saskarsies ar mūsdienu izaicinājumiem.
Veidotāji uzsver, ka jaunais stāsts saglabās oriģinālā seriāla emocionālo atmosfēru, vienlaikus iepazīstinot ar jauniem personāžiem un attiecību līkločiem.
Viens no lielākajiem jautājumiem, kas interesē seriāla cienītājus, ir iespējama oriģinālā aktieru sastāva atgriešanās. Savulaik skatītāju simpātijas iekaroja Lisa Čapela, kura atveidoja Klēru Makleodu, un Bridija Kārtere, kura iejutās Tesas Makleodas lomā. Seriālā spilgtas lomas atveidoja arī Džesika Neipjēra, Simona Makinona un citas austrāliešu aktrises.
Pagaidām gan nav oficiāli apstiprināts, vai kāda no sākotnējām zvaigznēm piedalīsies jaunajā projektā.
Bridija Kārtere iepriekš publiski paudusi interesi par iespējamu seriāla turpinājumu. Viņa pat izteikusi ideju, ka Tesa kopā ar savu vīru Niku varētu atgriezties no Argentīnas, lai redzētu, kā mainījusies saimniecība un izauguši viņu bērni. Tomēr pagaidām nav zināms, vai šāda sižeta līnija patiešām tiks iekļauta jaunajā seriālā.
Producente Džoanna Vernere atzinusi, ka skatītāju interese par “Makleoda meitu” atgriešanos bijusi ārkārtīgi liela. Viņa uzsvērusi, ka radošā komanda vēlas piedāvāt faniem kaut ko patiesi īpašu, izmantojot Viktorijas štata gleznainās ainavas un Austrālijas filmu industrijas profesionāļu pieredzi.
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Jaunais seriāls ir iekļauts “Stan” gaidāmo projektu piedāvājumā, kas izziņots saistībā ar 2027. gada televīzijas sezonu. Tomēr precīzs pirmizrādes datums vēl nav publiskots.