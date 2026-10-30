Bakingemas pilī valdot šoks! Atklājas, kā karaļnams uztvēris skandālu ap Meganas Mārklas tēvu
Britu karalisko ģimeni sasniedzis jauns skandāls, kas saistīts ar prinča Harija sievas Meganas Mārklas tēvu Tomasu Mārklu. Pret 82 gadus veco vīrieti izskanējuši ārkārtīgi nopietni apgalvojumi par iespējamiem seksuāla rakstura noziegumiem pret bērniem. Bakingemas pils, pēc karaliskās ģimenes ekspertes teiktā, par notikušo uzzinājusi tikai no medijiem.
Jauns.lv jau vēstīja, ka britu laikraksts “The Sun” 22. oktobrī publiskoja Meganas pusbrāļa Tomasa Mārkla juniora stāstīto. Viņš apgalvo, ka, kārtojot mantas tēva bijušajā dzīvesvietā Filipīnu pilsētā Sebu, atradis simtiem vai pat tūkstošiem attēlu, kuros, iespējams, redzama bērnu seksuāla izmantošana. Vīrietis paziņojis, ka par atrasto informējis Filipīnu policiju un sazinājies arī ar ASV Federālo izmeklēšanas biroju (FIB).
Tikmēr 82 gadus vecais Tomass Mārkls visas pret viņu vērstās apsūdzības kategoriski noliedz, norādot, ka ir šokēts un sāpināts par šādiem apgalvojumiem: “Es nekad nespētu izdarīt to, par ko mani apsūdz. Tas ir ļaunākais, par ko kādu vispār var apsūdzēt.”
Uz izskanējušajiem apgalvojumiem reaģējusi arī pati Megana Mārkla, kura jau vairākus gadus neuztur attiecības ar tēvu. Saseksas hercogiene paziņojusi, ka ir dziļi satriekta par notikušo un cer, ka iespējamie cietušie saņems taisnīgumu.
Megana arī atklājusi, ka par satraucošiem apgalvojumiem saistībā ar tēvu tikusi informēta jau pirms vairākiem gadiem. Tieši tas, pēc viņas teiktā, bijis galvenais iemesls, kāpēc viņa nolēmusi neļaut tēvam tuvoties saviem bērniem – septiņus gadus vecajam princim Ārčijam un piecus gadus vecajai princesei Lilibetai. “Es ceru, ka tagad cilvēki sapratīs, ka mana attālināšanās no tēva un lēmums neļaut viņam kontaktēties ar mūsu bērniem bija pieņemts tikai viena iemesla dēļ – lai viņus pasargātu,” izteikusies Megana.
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Hercogiene uzsvērusi, ka uzticējusies tiesībsargājošajām iestādēm un paļāvusies, ka tās pārbaudīs izskanējušos apgalvojumus.
Skandāls ieguvis vēl nopietnāku pavērsienu pēc tam, kad atklājies, ka Londonas Metropoles policija informāciju par iespējamiem Tomasa Mārkla pārkāpumiem saņēmusi jau 2019. gada janvārī. Tiek vēstīts, ka vēstuli policijai bija nosūtījusi Mārkla pirmā sieva Rozlina Mārkla, kura tajā izteikusi smagus apgalvojumus par bijušā vīra iespējamo seksuālo uzvedību. Policija toreiz nolēma vēstuli nodot prinča Harija un Meganas birojam, taču informāciju nepārsūtīja citām tiesībsargājošajām iestādēm.
Sākotnēji Megana bija norādījusi, ka par vēstuli uzzinājusi jau 2018. gadā, tomēr vēlāk viņas pārstāvji atzina, ka precīzais datums ir 2019. gada janvāris.
Tikmēr karaļnama aizkulisēs jaunie atklājumi, iespējams, radījuši pamatīgu apjukumu. Kā izteicās karaliskās ģimenes komentētāja Kinsija Skofīlda, viņa pēc skandāla izcelšanās sazinājusies ar vairāk nekā 40 avotiem, kuriem ir saikne ar karaļnamu.
Pēc viņas teiktā, neviens no uzrunātajiem cilvēkiem par apgalvojumiem neesot zinājis, pirms tos publiskoja “The Sun”. “Cik man zināms, Bakingemas pils bija pilnīgi nesagatavota šiem atklājumiem,” norādījusi eksperte.
Viņa uzskata, ka karaliskā ģimene atkal negribot nonākusi nepatīkamā situācijā, kas saistīta ar princi Hariju un viņa sievu. Tomēr Bakingemas pils nav oficiāli apstiprinājusi, kad uzzinājusi par izskanējušajiem apgalvojumiem.
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Eksperti prognozē, ka karalis Čārlzs III un pārējie karaliskās ģimenes locekļi publiski no šī skandāla centīsies distancēties.
Skofīldas ieskatā karalis nonācis sarežģītā situācijā. No vienas puses, viņš kā tēvs varētu vēlēties sniegt emocionālu atbalstu dēlam Harijam, taču abu sarežģītās attiecības varētu apgrūtināt privātas sarunas.
Eksperte atgādinājusi, ka tieši toreizējais princis Čārlzs 2018. gadā pavadīja Meganu pie altāra viņas kāzās ar Hariju, jo viņas tēvs ceremonijā nepiedalījās.
Iepriekš neredzēti kadri no prinča Harija un Meganas Mārklas kāzām
Savukārt prinča Viljama iesaistīšanos eksperte uzskata par maz ticamu. Pēc viņas domām, karaļnams šo situāciju uztvers kā Saseksas hercoga un hercogienes privātu ģimenes jautājumu.
Arī karaļnama komentētājs Īans Pelhems Tērners uzskata, ka karalis varētu atbalstīt Hariju privāti, taču jebkādi publiski paziņojumi izmeklēšanas laikā būtu maz ticami.
Tikmēr Megana un Harijs kopā ar abiem bērniem atradās atvaļinājumā, kad parādījās jaunākās ziņas. Kāds hercogienei tuvs avots atklājis, ka notikušais viņai ir emocionāli ļoti smags, tomēr viņa saņem ģimenes un tuvāko cilvēku atbalstu.
Šobrīd izmeklēšana Filipīnās turpinās, un nav publiskoti galīgi secinājumi par Tomasa Mārkla iespējamo saistību ar nelikumīgajiem materiāliem.