Skandāls ap leģendāro "Rosalindu"! Gaismā nākuši nepatīkami notikumi no aktrises Tālijas pagātnes
Meksikāņu aktrise un dziedātāja Tālija, kuru Latvijas skatītāji iemīļojuši no tādiem seriāliem kā "Marimara" un “Rosalinda”, nonākusi pamatīgas ažiotāžas centrā.
Jaunā televīzijas seriālā viņas mirusī māte attēlota visai neglaimojošā gaismā, izraisot sašutumu aktrises ģimenē. Tālijas māsa, aktrise Laura Sapata pat mudina apsvērt tiesāšanos ar seriāla veidotājiem.
Skandāls uzliesmojis pēc jaunā seriāla "Timbiriche" nonākšanas pie skatītājiem oktobra sākumā. Tas vēsta par savulaik ārkārtīgi populārās meksikāņu jauniešu mūzikas grupas "Timbiriche" dalībnieku dzīvi, slavas cenu un attiecībām aizkulisēs. Grupas sastāvā savas karjeras sākumā darbojās arī Tālija.
Seriālā uzmanība pievērsta ne tikai jaunās dziedātājas karjerai, bet arī viņas attiecībām ar māti Jolandu Mirandu, kura tolaik bija meitas menedžere. Taču mātes atveidojums izraisījis neapmierinātību. Seriālā viņa parādīta kā ambicioza un kontrolējoša sieviete, kura vēlējusies nodrošināt meitai panākumus par katru cenu.
Sižetā izskan arī mājieni, ka Jolanda esot veicinājusi meitas satuvināšanos ar ietekmīgo producentu Alfredo Diasu Ordasu, kurš bija 21 gadu vecāks par Tāliju. Seriālā mātei piedēvēta arī nozīmīga loma Tālijas aiziešanā no grupas "Timbiriche".
Šāds notikumu atainojums pamatīgi saniknojis aktrises pusmāsu Lauru Sapatu, kura publiski aizstāvējusi 2011. gadā mūžībā aizgājušās mātes piemiņu.
Sarunā ar Meksikas žurnālistiem Laura uzsvērusi, ka viņu māte patiesībā vienmēr centusies Tāliju pasargāt no izklaides industrijas ēnas pusēm, nevis izmantot meitu personīga labuma gūšanai. "Mana mamma vienmēr bija līdzās manai māsai, rūpējoties par viņu, lai ar viņu nenotiktu tas, kas notika ar citām meitenēm. Mamma viņu ne mirkli neatstāja vienu," norādījusi Sapata.
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Aktrise atzinusi, ka pati seriālu vēl nav noskatījusies, taču ir informēta par tā saturu un izraisīto rezonansi. Viņasprāt, ja seriālā izplatītā informācija neatbilst patiesībai un aizskar mātes piemiņu, ar publisku sašutumu vien nepietiekot. "Es domāju, ka nepietiek tikai ar nosodījumu, ir jāvēršas tiesā," paudusi Sapata.
Vienlaikus viņa uzsvērusi, ka tieši Tālijai būtu jāizvērtē notikušais un jāizlemj, kā reaģēt uz mātes atainojumu. "Redzēsim, ko teiks Tālija. Domāju, ka viņai būs jāreaģē, jāsniedz atbilde un jāpaskaidro, vai tā bija vai nebija," sacījusi aktrise.
Tikmēr Meksikas izklaides izdevums "TVNotas", atsaucoties uz saviem avotiem, ziņo, ka arī pati Tālija esot ļoti neapmierināta ar mātes tēlojumu un, iespējams, apsverot juridisku vēršanos pret seriāla veidotājiem.
Turklāt Tālijas ģimenes neapmierinātība nav vienīgā pretruna, ko izraisījis jaunais seriāls. Seši grupas "Timbiriche" bijušie dalībnieki jau publiski norobežojušies no televīzijas projekta, iebilstot pret viņu dzīvesstāstu un identitātes izmantošanu.
Seriāls, kura pirmizrāde straumēšanas platformā "ViX" notika 9. oktobrī, veidots kā dramatizēts stāsts, iedvesmojoties no patiesiem notikumiem.
Tikmēr Tālija, kura savulaik kļuva par vienu no pasaulē pazīstamākajām telenoveļu aktrisēm, jau vairāk nekā 25 gadus nav filmējusies jaunās telenovelēs. Pēc milzīgajiem panākumiem seriālos "Marimara", "Marija Mersedesa" un "Mīļā Marija" viņa pievērsās mūzikai un uzņēmējdarbībai.
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Tālija, kura saukta arī par Latīņamerikas popmūzikas karalieni, šobrīd dzīvo Ņujorkā kopā ar savu vīru, mūzikas producentu Tomiju Motolu un abiem bērniem, strādā pie savas modes līnijas un pie jauniem muzikāliem.