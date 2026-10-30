Grupa "Kautkaili" izdod jaunu albumu un izziņo savu līdz šim vērienīgāko koncertu
Grupa “Kautkaili” laiž klajā savu otro studijas albumu “Visas pasaules jūtas”, kura iznākšanuatzīmēs ar diviem prezentācijas koncertiem Latvijas Kultūras akadēmijas Nacionālajā filmuskolā. Līdz ar albuma iznākšanu grupa izziņo arī savu līdz šim vērienīgāko koncertu, kas2027. gada 3. jūlijā norisināsies Siguldas pilsdrupu estrādē.
Albums “Visas pasaules jūtas” tapis pēdējo trīs gadu laikā. Tajā apkopotās dziesmas atspoguļo šajā laikā piedzīvotās pārmaiņas un attiecību līkločus. Tas ir godīgs un emocionāli piesātināts stāsts par laiku, kurā dzīvojam - par tuvību un atsvešināšanos, mīlestību un šķiršanos, sevis apzināšanos un ilgām pēc vienkāršākas pasaules. Par visu, kas mūs veido, maina un reizēm liek arī pazaudēties.
Līdz ar jaunā albuma iznākšanu, "Kautkaili" piesaka arī savu līdz šim vērienīgāko koncertu Siguldas pilsdrupu estrādē 2027. gada 3. jūlijā. Tas būs ļoti īpašs vakars, kurā Visas pasaules jūtas satiksies ar klausītāju jau iemīļoto repertuāru, iezīmējot jaunu posmu grupas muzikālajā ceļā.
“Pēc vairākām koncertsezonām ar jau labi pazīstamu repertuāru esam īpaši saviļņoti par iespēju nospēlēt jauno albumu mūsu līdz šim lielākajā brīvdabas koncertā. Kopš pirmā albuma mūsu klausītāju pulks ir kļuvis krietni kuplāks, un šie svētki ir arī viņiem. Piedzīvosim skaistu, muzikālu ceļojumu, kurā ļauties visām pasaules jūtām, turklāt tik īpašā vietā kā Siguldas pilsdrupas,” stāsta grupa “Kautkaili”.