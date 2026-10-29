Filmas "Misija: atrast vecākus" pirmizrāde; 29.10.2026.
"Misija: atrast vecākus" ir detektīvpiedzīvojums, kurā stāsts par ģimeni, draudzību un pieņemšanu savijas kopā ar spēles kino un animāciju. Filmas ...
Ar Latvijas dalību tapušā detektīvpiedzīvojuma "Misija: atrast vecākus" pirmizrāde "Forum Cinemas". FOTO
Kinoteātrī "Forum Cinemas" ceturtdien notikusi filmas "Misija: atrast vecākus" pirmizrāde.
Pirms seansa notika spēle "Atrodi briljantu!". Gaidot filmas pirmizrādi, spēle jau norisinājusies astoņās Latvijas pilsētās.
"Misija: atrast vecākus" ir detektīvpiedzīvojums, kurā stāsts par ģimeni, draudzību un pieņemšanu savijas kopā ar spēles kino un animāciju. Filmas centrā ir desmitgadīgā Alisa un viņas vecākais brālis Milans. Kad pēkšņi pazūd abu vecāki, talkā nāk vietējie puikas-detektīvi. Pavedieni ved uz pilsētu, un bērni atklāj noziegumu.
Kopš pirmizrādes Starptautiskajā bērnu un jauniešu filmu festivālā "Buff" Zviedrijas pilsētā Malmē šī gada martā filma izrādīta Norvēģijā, Čehijā, Indonēzijā, Dienvidkorejā, Vācijā, Šveicē, Nīderlandē un citviet. Filma ieguvusi septiņas starptautisku festivālu balvas.
Kinoteātros Latvijā filmas demonstrēšana sāksies ar īpašiem seansiem, kuros piedalīsies filmas komandas pārstāvji. Šāds seanss 30. oktobrī plkst. 19 notiks Aizkraukles kultūras centrā, 31. oktobrī plkst. 12 Rīgas kinoteātrī "Forum Cinemas Akropole Alfa", 1. novembrī plkst. 11 Kuldīgas kultūras centrā, plkst. 12 Daugavpils Latviešu kultūras centrā, plkst. 13 Liepājas kinoteātrī "Cinamon Balle" un plkst. 16 Talsu kinoteātrī "Auseklis".
Īpašs seanss 7. novembrī plkst. 12 notiks Siguldas kinoteātrī "Kino Lora" un kinoteātrī "Kino Cēsis", savukārt plkst. 14 - Valmieras kinoteātrī "3D Cinema". Ogres novada kultūras centrā seanss paredzēts 15. novembrī plkst. 16, kā arī Rīgas kinoteātrī 29. novembrī plkst. 19 un Ventspils kinoteātrī "Kino Rio" plkst. 15.30.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Filma iekļauta arī kultūrizglītības programmā "Latvijas skolas soma". No 29. oktobra filmas mājaslapā būs pieejami izglītojoši materiāli, kas pielāgoti dažādām klašu grupām un palīdzēs skolotājiem pēc filmas noskatīšanās pārrunāt ar skolēniem filmā skartās tēmas. Klašu seansiem var pieteikties kinoizrādīšanas vietās, "Kinopunktā" un projektā "Kino visiem un visur Latvijā".
"Misija: atrast vecākus" ir piecu valstu kopražojums un arī Latvijas filma, kuras tapšanā iesaistījusies plaša Latvijas kino profesionāļu komanda. Filmas Latvijas kopproducentes ir Antra Gaile un Līga Gaisa no studijas "Air Productions". Filmas oriģinālmūziku radījusi latviešu komponiste Līva Blūma, kurai šī ir debija kino. Mūzikas ieraksts tapis Latvijas Radio 1. studijā profesionālu mūziķu izpildījumā diriģenta Kaspara Ādamsona vadībā. Mūzikas ieraksta skaņu režisors ir Varis Kurmiņš, bet filmas grafikas dizainu veidojis Armands Leitis.
Latvijā filma būs skatāma latviešu valodā dublētā versijā. Lomas latviešu valodā ierunājuši Amēlija Barone, Bruno Roze, Imants Sproģis, Valfrīds Vanags, Gita Rolmane, Artis Robežnieks, Juris Lisners, Dace Vītola, Aija Dzērve, Artis Drozdovs un citi.
Filmas režisores ir Marina Andre Škopa no Horvātijas un Vanda Raimanova no Slovākijas. Galvenās lomas atveido aktieri Marta Mihanoviča, Makss Kleončičs, Marks Spiridonovičs, Martins Pišlars un Andrija Lamots. Viņiem pievienojas Ajda Smrekara, Matejs Pucs, Judita Frankoviča Brdara, Borko Peričs, Snježana Sinovčiča Šiškova, Dražens Čučeks, Slavko Sobins, Željko Duvnjaks, Čongors Kašai un Gabriela Dzurīkova.