Miris "Star Trek" un "X-Men" leģenda, sers Patriks Stjuarts
86 gadu vecumā miris daudzu miljonu iemīļotais seriāla “Star Trek” aktieris, sers Patriks Stjuarts.
Viņa “Instagram” kontā publicētajā paziņojumā teikts, ka Stjuarts aizgājis mūžībā 28. oktobrī savās mājās Losandželosā pēc neilgas cīņas ar Alcheimera slimību un Levi ķermenīšu demenci.
“Viņu mīlestības pilnā apskāvienā iekļāva ģimene un draugi, skanēja dzīvā mūzika un lūgšanas, bija asaras, smiekli, kā arī dziļas emocijas, ko spēja raisīt tikai viņš, visu mūžu sevi veltot mums visiem,” teikts paziņojumā.
Klasisku Šekspīra aktiermākslas izglītību ieguvušais Stjuarts plašu atpazīstamību iemantoja 1987. gadā, kad sāka atveidot kosmosa kuģa “Enterprise” kapteini Žanu Liku Pikāru seriālā “Star Trek: The Next Generation”. Savukārt šī gadsimta sākumā viņš iekaroja jaunas skatītāju paaudzes simpātijas, atveidojot profesoru Čārlzu Ksavjēru populārajās “X-Men” filmās. Savukārt internetā viņš kļuva par mēmju varoni ar šo žestu, paužot attieksmi pret dažādām izdarībām vai apgalvojumiem.
My captain has died. This .gif is how all of us Patrick Stewart fans feel: #StarTrek https://t.co/qJMg8wpP5S— Jeff Teves (@JeffTeves85) October 29, 2026
Vairāk nekā 60 gadus ilgās karjeras laikā teātrī, kino un televīzijā Stjuarts saņēma daudzus prestižus apbalvojumus, tostarp divas Lorensa Olivjē balvas un “Grammy” balvu. Viņš tika nominēts arī “Tony” balvai, trim “Zelta globusiem”, četrām “Emmy” balvām un trim ASV Kinoaktieru ģildes balvām. 2010. gadā karaliene Elizabete II par nopelniem dramatiskajā mākslā viņam piešķīra bruņinieka titulu.