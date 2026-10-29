"Oskaram" nominētā Holivudas zvaigzne Berija šķiras no dzīves ar ārstu palīdzību
Trešdien aizsaulē devusies Holivudas veterāne Barbara Berija, kura izvēlējās šķirties no dzīves ar ārstu palīdzību.
95 gadus vecā aktrise šādu lēmumu pieņēma pēc neārstējama vēža diagnosticēšanas. Aktrises meita laikrakstam “The New York Times” pastāstīja, ka asistētās pašnāvības procedūra veikta Berijas mājās Ņujorkā.
Berija bija pazīstama un skatītāju iemīļota teātra, kino un televīzijas aktrise, kura savas karjeras laikā tika nominēta ASV Kinoakadēmijas “Oskara” balvai, “Tony” balvai un trim “Emmy” balvām.
Izrāvienu kino karjerā Berija piedzīvoja 1964. gadā ar lomu filmā “One Potato, Two Potato”. Par šo lomu viņa saņēma Kannu kinofestivāla labākās aktrises balvu. Vislabāk viņa pazīstama ar lomu filmā “Breaking Away”, par kuru 1979. gadā tika nominēta “Oskara” balvai kā labākā otrā plāna aktrise. Savukārt 1981. gadā viņa saņēma “Emmy” balvas nomināciju, atkārtoti atveidojot šo lomu pēc filmas motīviem veidotajā televīzijas seriālā.
Berija atveidoja arī Goldijas Honas varones māti populārajā 1980. gada filmā “Private Benjamin”. Savukārt par lomu 1999. gada filmā “Judy Berlin” aktrise tika nominēta neatkarīgā kino balvai “Independent Spirit Award”.
Televīzijas skatītājiem Berija, iespējams, vislabāk pazīstama ar lomu televīzijas kanāla ABC detektīvkomēdijas seriālā “Barney Miller”, kurā no 1975. līdz 1978. gadam viņa atveidoja galvenā varoņa, policijas kapteiņa sievu. Viņa bija pazīstama arī ar Brūkas Šīldsas atveidotās varones vecmāmiņas lomu NBC komēdijseriālā “Suddenly Susan”, kurā piedalījās no 1996. līdz 2000. gadam.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Berija guva ievērojamus panākumus arī teātrī. 1971. gadā viņa tika nominēta “Tony” balvai kā labākā otrā plāna aktrise mūziklā par lomu mūziklā “Company”.