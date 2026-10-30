Kolorītā sabiedrībā Dailes teātrī sagaidīta iestudējuma "Sidharta" pirmizrāde
21. oktobrī Dailes teātrī pirmizrādi piedzīvoja beļģu režisores Lisaboas Haubrehtsas iestudējums "Sidharta", kas veidots pēc vācu rakstnieka Hermaņa Heses romāna ...
Guntis Učelnieks pēc šķiršanās no aktrises Zanes Dombrovskas iziet sabiedrībā ar mākslinieci Terēzi Strautmani
Aktrises Zanes Dombrovskas bijušais vīrs uzņēmējs Guntis Učelnieks pēc ziņām par abu attiecību izjukšanu atkal apmeklē kultūras pasākumus, kā to mēdza darīt kopā ar Zani. Šoreiz žurnāls "Kas Jauns" Učelnieku sastapis Dailes teātra iestudējuma "Sidharda" pirmizrādē kopā ar mākslinieci Terēzi Strautmani.
“Viņa ir paziņa, ar kuru kopā aizgājām uz izrādi,” uzņēmējs skaidroja, vaicāts par savu un Strautmanes attiecību statusu. Viņš norādīja, ka romantikas abu starpā nav, un iebilda arī pret apzīmējumu “pavadone”.
Lūgts precizēt, vai abi tomēr nav pāris, Učelnieks atbildēja noliedzoši, atzīstot: “Man vēl ir sāpīga iepriekšējā pieredze, neesmu tai ticis pāri.” Nevar nepamanīt, ka Terēzei ir melni, sprogaini mati un viņas vizuālais tēls ļoti atgādina Zani Dombrovsku, ar kuru Guntis Učelnieks bija precējies septiņus gadus. Uzņēmējs pats gan uzsver, ka romantiskas attiecības viņu nesaista.
Terēze Strautmane ir latviešu vizuālā māksliniece, kuratore un pedagoģe, kura strādā ilustrācijas, glezniecības, keramikas un mākslas instalāciju jomā. Viņas radošā darbība saistīta arī ar starptautiskiem projektiem, tostarp Indonēzijā. Terēzes māte ir bijusī diplomāte un etiķetes eksperte Aija Strautmane, bet māsa Zaiga Strautmane ir advokāte.
Šķiršanās gaidāma decembrī
Kā jau vēstīja Jauns.lv, šā gada augustā dziedātāja, komponiste, skaņu dizainere un aktrise Zane Dombrovska publiski paziņoja, ka pēc septiņiem laulībā pavadītiem gadiem šķiras no uzņēmēja Gunta Učelnieka. Lai gan abu kopdzīve jau sen esot bijusi pagātne, laulības šķiršana juridiski vēl turpinās. “Lai arī mūsu laulības šķiršanas process juridiski vēl turpinās un tiesa paredzēta tikai decembrī, šo šķiršanos gaidu jau kopš pagājušā gada februāra. Mēs jau sen katrs dzīvojam savu atsevišķu dzīvi,” savā "Facebook" profilā rakstīja Zane, uzsverot, ka lēmums par šķiršanos ir pārdomāts un apzināts. Dombrovska arī norādīja, ka neuzņemas morālu vai tiesisku atbildību par bijušā vīra rīcību, saistībām un lēmumiem, kas pieņemti bez viņas līdzdalības un ziņas. Viņa informēja, ka kopš šā gada pavasara Guntis vairs nepilda valdes locekļa pienākumus uzņēmumā SIA "Sound Manor 360". Savukārt Učelnieks sarunā ar "Kas Jauns" tobrīd uzsvēra, ka vēlas šķiršanās procesu noslēgt korekti un nevēlas abu privāto dzīvi pārvērst publiskā diskusijā.
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Kopīgi atjaunoja muižu
Zane un Guntis salaulājās 2019. gada 14. jūlijā pēc gandrīz trīs gadus ilgas kopdzīves. Viņus vienoja interese par teātri un mūziku, kā arī kopīgi radošie plāni. Viens no vērienīgākajiem abu projektiem bija 1897. gadā celtās Bakhaužu muižas atjaunošana Ropažos, kur tika izveidota "Skaņu muiža 360" – telpiskās skaņas koncertzāle un radošā rezidence. Kā iepriekš rakstīja "Kas Jauns", sākotnēji pāris bija domājis par savas mājas iegādi, taču nejauši atradis sludinājumu par pamestu īpašumu Ropažos. Muižas ēkas bija sliktā stāvoklī, bez elektrības, un teritorija bija aizaugusi, tomēr Zane jau pirmajā apmeklējuma reizē sajutusi, ka šī vieta ir īpaša. “Vieta bija sava saimnieka gaidīšanas režīmā,” toreiz stāstīja Dombrovska, atceroties, kā abi izlēmuši kļūt par muižas saimniekiem. Ideja par telpiskās skaņas koncertzāli radusies vēlāk, kad Zane Helsinkos apmeklējusi meistarklases un iepazinusi telpiskās skaņas iespējas. Atgriezusies Latvijā, viņa sapratusi, ka kāda no muižas saimniecības ēkām varētu kļūt par vietu muzikāliem eksperimentiem un koncertiem. Pamazām iecere pārtapusi par "Skaņu muižu 360", kur līdzās koncertzālei izveidota arī rezidence mūziķiem. Muižā uzņemti 38 rezidenti no Latvijas un ārvalstīm, Zane pati iesaistījusies teritorijas uzturēšanā, pļāvusi zāli un kopusi puķu dobes, atzīstot, ka darbs dabā viņai palīdz atgūt spēkus. Tagad, kad laulības šķiršanas tiesa paredzēta decembrī, abu kopīgi izveidotā īpašuma nākotne paliek neskaidra. Publiski nav zināms, kā tiks risināts jautājums par Bakhaužu muižu.
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