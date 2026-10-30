Aktrise Elīna Bojarkina mācās virtuvē uzticēties intuīcijai
Aktrise Elīna Bojarkina raidījumā "Gandrīz ideālas vakariņas" atklāj savas kulinārās aizraušanās, stāsta par ājurvēdas iedvesmotām receptēm un atzīst, ka, vērojot drauga darbošanos virtuvē, arī pati mācās vairāk uzticēties savai intuīcijai.
Bojarkina raidījumā viesus pārsteidza ar ēdienkarti, kurā savijas veselīgas sastāvdaļas, izteiksmīgas garšas un radoša pieeja. Katrai no trim receptēm viņa devusi arī īpašu nosaukumu. Uzkodu Elīna nosaukusi par "Saknes spēku", un tās galvenā sastāvdaļa ir bietes, ko papildina kazas siers, medus, balzamiko un valrieksti. “Man šķiet, ka cilvēki bieži vien nenovērtē bietes un to vērtīgās īpašības. Tāpēc izvēlējos šādu nosaukumu – tas ir šķietami vienkāršs ēdiens, kas patiesībā ir ārkārtīgi veselīgs,” skaidro aktrise.
Ājurvēdas iedvesma
Pamatēdienam Elīna izvēlējusies nosaukumu "Dabas siltums". Tajā apvienoti dažādi dārzeņi, sarkanās lēcas, kokosriekstu piens un indiešu garšvielas, bet maltīti papildina rīsi un halloumi siers.
Receptes tapšanā aktrise iedvesmojusies no ājurvēdas, kas ir aptuveni 5000 gadu senas tradicionālās dziedniecības un dzīvesveida sistēma, kura radusies Senajā Indijā un pievērš uzmanību arī uzturam un tā nozīmei cilvēka labsajūtā. “Es aizraujos ar ājurvēdu, un mani ļoti uzrunā tās idejas par to, ko un kā mēs ēdam. Lēcas, indiešu garšvielas, rīsi un dārzeņi ir šīs virtuves iedvesmota izvēle. Savukārt halloumi siers ir mans pašas papildinājums, jo man ļoti garšo siers, īpaši halloumi. Man šķiet, ka tas lieliski sader ar pārējām sastāvdaļām un piešķir ēdienam papildu garšas niansi,” neslēpj Elīna.
Ābolmaize bez pamatnes
Arī desertā aktrise ļāvusies radošai pieejai, izvēloties nosaukumu "Nesakārtojums".
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Tā ir viņas interpretācija par tradicionālo ābolmaizi, taču bez ierastās mīklas pamatnes. Desertā apvienoti āboli, bumbieri, plūmes, mandeles, grieķu jogurts, medus un garšvielas. “Būtībā tā ir ābolmaizes ideja, taču visas sastāvdaļas vienkārši salieku kopā uz šķīvja. Nav ierastās pamatnes, uz kuras glīti izkārtot ābolus, plūmes un bumbierus, tāpēc tas ir tāds nesakārtojums,” skaidro Elīna.
Mācās uzticēties savai intuīcijai
Visas trīs maltītes vienojot vēlme radīt siltuma un labsajūtas sajūtu, kas īpaši svarīga kļūst rudenī. “Man šķiet, ka šajā gadalaikā mums īpaši jārūpējas par sevi, lai justos labi no iekšienes. Vēlējos radīt maltītes, kas sniedz siltumu un ļauj parūpēties par savu organismu,” atklāj aktrise. Lai gan Elīna pēc dabas ir cilvēks, kuram patīk sekot receptēm, viņa pamazām mācās vairāk uzticēties arī savai intuīcijai. Iedvesmu tam sniedz draugs, kurš ir pavārs un virtuvē labprāt eksperimentē. “Jūtos drošāk, ja varu sekot receptei, taču, vērojot draugu, arī pati mācos nebaidīties un ļauties radošumam,” stāsta Elīna.
No visiem trim ēdieniem Bojarkinai pašai vistuvākais ir pamatēdiens – sautējums ar indiešu garšām. “Īpaši rudenī cenšos ēst šādas maltītes – sātīgas, bet ne pārāk smagas. Kad laiks kļūst vēsāks, gribas par sevi rūpēties un izvēlēties ēdienu, kas palīdz justies labi.”
Gatavošana kā patīkams rituāls
Ēdiena gatavošana Elīnai nav gluži veids, kā atslēgties no ikdienas rūpēm. Drīzāk tas ir patīkams rituāls, īpaši nesteidzīgos rītos. Aktrise atklāj, ka viņai ļoti patīk gatavot brokastis un izbaudīt mierīgo dienas sākumu. “Lēnas brokastis man saistās ar mierīgiem rītiem, kad varu apsēsties un nesteidzīgi paēst. Man patīk gatavot ātri, tāpēc noteikti neesmu cilvēks, kurš stundām ilgi vārītu buljonu tikai tādēļ, lai atslēgtos no ikdienas,” viņa smejoties atzīst. Toties, kad gaidāmi viesi, Elīna labprāt ļaujas radošiem eksperimentiem. “Man tīk radīt svētkus un aicināt ciemos draugus. Ja zinu, ka būs viesi, kurus varēšu pacienāt, man ir prieks izpausties virtuvē. Sev vienai dažkārt ir slinkums gatavot, bet viesu uzņemšana mani patiešām iedvesmo.”
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Sapnis par pašas gatavotu pastu
“Man ļoti garšo itāļu virtuve, un draugi man uzdāvināja pastas mašīnu. Gribētu to izmantot biežāk, jo pastai ir tik daudz dažādu variāciju! Varētu eksperimentēt ar dažādiem mīklas veidiem un izmēģināt arī veselīgākas alternatīvas,” atklāj Elīna. Arī attiecībās ar produktiem aktrise cenšas saglabāt atvērtu prātu. Piemēram, agrāk viņai nav garšojusi selerija, taču tagad domas mainījušās. “Pateicoties savam draugam, esmu iemācījusies to novērtēt. Uzskatu, ka ir vērts būt atvērtam un dot iespēju dažādiem produktiem. Ja ēdiens ir svaigs, dabīgs un garšīgs, ir vērts to izmēģināt!” pārliecināta ir Bojarkina.
ELĪNAS pamatēdiens "Dabas siltums" top šādi:
Sastāvdaļas:
- 1 ēd. k. gī sviesta
- 1 sīpols
- 2 ķiploka daiviņas
- 1 ēd. k. rīvēta ingvera
- 1 tējk. kurkumas
- 1 tējk. koriandra
- ½ tējk. čili
- 1 batāte
- 1 burkāns
- 1 brokolis
- 1 glāze sarkano lēcu
- 400 ml kokosriekstu piena
- ūdens pēc nepieciešamības
- sāls pēc garšas
- laima sula
- svaigs koriandrs
- rīsi pasniegšanai
- halloumi siers pasniegšanai
Pagatavošana:
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- Sagatavo brokoli. Sadala brokoli mazākos gabaliņos un dažas minūtes noblanšē jeb īsi novāra karstā ūdenī. Pēc tam brokoli viegli apcep un noliek malā.
- Apcep garšvielu pamatu. Pannā vai katlā uzkarsē gī sviestu. Pievieno sasmalcinātu sīpolu, ķiplokus un ingveru un visu apcep, līdz sīpols kļuvis mīksts.
- Pievieno garšvielas. Pievieno kurkumu, koriandru un čili. Visu samaisa un īsu brīdi apcep, lai garšvielas atveras.
- Pievieno dārzeņus. Batāti un burkānu sagriež nelielos gabaliņos, pievieno katlā un dažas minūtes apcep kopā ar pārējām sastāvdaļām.
- Pielej kokosriekstu pienu. Visu kārtīgi samaisa un sautē aptuveni 10 minūtes.
- Pievieno sarkanās lēcas. Ieber noskalotas sarkanās lēcas, samaisa un turpina sautēt. Ja sautējums kļūst pārāk biezs, pakāpeniski pievieno nedaudz ūdens.
- Pievieno brokoli. Kad lēcas un dārzeņi gandrīz gatavi, pievieno iepriekš sagatavoto brokoli.
- Pabeidz sautējumu. Turpina sautēt, līdz dārzeņi un lēcas ir mīksti un iegūts vēlamais biezums. Pēc garšas pievieno sāli, vēl garšvielas un nedaudz laima sulas.
- Sagatavo piedevas. Atsevišķi novāra rīsus un apcep šķēlēs sagrieztu halloumi sieru.
- Pasniedz. “Dabas siltumu” pasniedz kopā ar rīsiem un apceptu halloumi, pa virsu uzberot svaigu koriandru un, ja vēlas, vēl nedaudz pārslakot ar laima sulu.