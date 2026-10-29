26.Starptautiskā Baha kamermūzikas festivāla atklāšanas koncertā pirmoreiz Latvijā vienlaikus skanēs četri klavesīni
Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā Rīgas pilī ar koncertu “Johana Sebastiāna Baha koncerti klavesīniem” tiks atklāts 26.Starptautiskais Baha kamermūzikas festivāls. Koncerta programmā skanēs Johana Sebastiāna Baha (1685–1750) koncerti diviem klavesīniem (BWV 1060, BWV 1062), trim klavesīniem (BWV 1064) un četriem klavesīniem (BWV 1065), un, kā uzsver festivāla direktore, klavesīniste Aina Kalnciema, pirmo reizi Latvijā vienā koncertā skanēs četri klavesīni.
“Johana Sebastiāna Baha mūzikā klavesīns atklājas visā savā krāšņumā – virtuozs, dzirkstošs un pārsteidzoši daudzveidīgs. Šajā koncertā to dzirdēsim īpašā saspēlē – diviem, trim un pat četriem klavesīniem skanot kopā ar stīgu ansambli. Uz vienas skatuves satiksies vairāku paaudžu Ziemeļeiropas mūziķi no Latvijas, Igaunijas un Somijas. Baha mūzikā viņi veidos daudzveidīgu muzikālu dialogu – no smalka un niansēta skanējuma līdz četru klavesīnu enerģiskai un spožai saspēlei. Koncerts būs iespēja iepazīt Baha mūzikas krāšņumu dažādās skanējuma kombinācijās Latvijas, Igaunijas un Somijas mūziķu izpildījumā,” pauž Aina Kalnciema.
Koncertā muzicēs klavesīnistes Aina Kalnciema, Ieva Saliete un Gertrūda Krauksta (visas trīs – Latvija), Sāle Fišere (Saale Fischer, Igaunija), Ena Naela (Ene Nael, Igaunija), kā arī stīgu ansamblis, kurā apvienojušās vijolnieces Aira Marija Lehtipū (Aira Maria Lehtipuu, Somija) un Lāsma Meldere-Šestakova, altists Pēteris Trasuns, čelliste Māra Botmane un kontrabasists Toms Timofejevs.
Igauņu klavesīniste Sāle Fišere (Saale Fischer) specializējas vēsturiskajos taustiņinstrumentos. Viņa ir senās mūzikas ansambļa “Floridante” līdzdibinātāja un Hāpsalas Senās mūzikas festivāla mākslinieciskā vadītāja, kas ir viens no nozīmīgākajiem senās mūzikas festivāliem Baltijas reģionā. Sāle Fišere ir arī mūzikas pētniece – 2020. gadā Igaunijas Mūzikas un teātra akadēmijā ieguvusi Ph.D., aizstāvot doktora disertāciju par tempa un retoriskās laika izjūtas nozīmi 17. un 18.gadsimta instrumentālās mūzikas atskaņojumā.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Ena Naela (Ene Nael, Igaunija) ir klavesīniste, kamermūziķe un pedagoģe. Viņa studējusi klavieru un klavesīna spēli Igaunijas Mūzikas un teātra akadēmijā, kā arī papildinājusi zināšanas pie starptautiski atzītiem senās mūzikas speciālistiem Pjēra Hantaī (Pierre Hantaï), Žaka Oga (Jacques Ogg) un Larsa Ulrika Mortensena (Lars Ulrik Mortensen). Mūziķe ir senās mūzikas ansambļa “Una Corda” dalībniece.
Klavesīniste un Baha kamermūzikas festivāla direktore Aina Kalnciema vairāk nekā trīsdesmit gadus bijusi Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas klavesīna spēles profesore. Aina Kalnciema koncertējusi daudzās Eiropas valstīs, ASV, Kanādā un Austrālijā, muzicējot kopā ar izciliem mūziķiem un sadarbojusies ar pasaulē atzītu senās mūzikas ansambļu “La Petite Bande”, “Musica Antiqua Köln”, “Les Arts Florissants” un “Hortus Musicus” mūziķiem. Aina Kalnciema ir Baha mūzikas fonda prezidente un Starptautiskā Baha kamermūzikas festivāla Rīgā dibinātāja un mākslinieciskā vadītāja. Viņa ir starptautisko senās mūzikas tīklu REMA un NORDEM biedre. Aina Kalnciema ir Trīs zvaigžņu ordeņa virsniece, kā arī saņēmusi citus valsts apbalvojumus. Viņai veltīti daudzu Latvijas komponistu darbi.
Ieva Saliete ir viena no Latvijas daudzpusīgākajām klavesīnistēm, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Senās mūzikas katedras vadītāja un asociētā profesore. Viņa regulāri koncertē Eiropā, uzstājoties kopā ar atzītiem senās mūzikas kolektīviem: “Freiburger Barockorchester”, “Ensemble 415”, “Kammerorchester Basel” un Bernes senās mūzikas orķestri “Les Passions de l’Âme”, kā arī sadarbojusies ar starptautiski pazīstamiem māksliniekiem. Līdzās vēsturiskās atskaņošanas praksei Ieva Saliete specializējas arī jaunajā mūzikā – viņai tapuši īpaši pasūtīti un veltīti skaņdarbi. 2018.gadā māksliniece saņēmusi Lielo Mūzikas balvu kategorijā “Par izcilu darbu ansamblī”, bet 2023. gadā nominēta balvai kategorijā “Par izcilu sniegumu gada garumā”.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Jaunās paaudzes klavesīniste Gertrūda Krauksta aktīvi darbojas senās mūzikas un baroka mūzikas projektos. Viņa uzstājas gan kā soliste, gan dažādu kameransambļu sastāvā, tostarp senās mūzikas ansamblī ÆLDMUSIC, kas kopš dibināšanas 2023. gadā pievērsies senās, īpaši baroka laikmeta, mūzikas atskaņošanai. Gertrūda Krauksta piedalās arī citos senās mūzikas projektos, tostarp “Müthel Ensemble” un “Sonore Antiqua”, un savā darbībā pievēršas arī mazāk zināma un piemirsta baroka repertuāra atklāšanai.