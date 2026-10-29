Koncertā “Sasaukšanās II” skanēs latviešu vokālās kamermūzikas pērles un jaundarbs
Beletāžas zālē 7. novembrī Latvijas Nacionālās operas solisti – soprāni Inna Kločko un Annija Kristiāna Ādamsone, tenors Mārtiņš Šmaukstelis, basbaritons Rihards Mačanovskis – un pianiste Ilze Ozoliņa atkal aicina baudīt latviešu vokālo kamermūziku, atklājot dažādu laikmetu muzikālo valodu, tās daudzveidīgās krāsas un noskaņas.
Kamermūzikas koncerta “Sasaukšanās” programmā īpaša vieta atvēlēta diviem latviešu komponistiem nozīmīgās jubilejās. Atzīmējot diriģenta un komponista Leonīda Vīgnera 120. dzimšanas dienu, viņa dziesmas izskanēs tenora Mārtiņa Šmauksteļa interpretācijā. Oļģerta Grāvīša simtgadei koncertā veltīts komponista populārākais vokālais cikls “Mēness meitiņa” (1954) ar Raiņa vārdiem soprāna Innas Kločko sniegumā. Raiņa simbolu pasaule ciklā organiski savijas ar Grāvīša smalko muzikālo valodu, gaišums un sapņainība mijas ar dziļāku, pārdomām piesātinātu noskaņu. Mēness tēls kļūst par saikni starp ārējo realitāti un cilvēka iekšējo pasauli, piešķirot ciklam īpašu noslēpumainību un emocionālu dziļumu.
Soprāns Annija Kristiāna Ādamsone interpretēs Jāņa Mediņa ciklu “Pasakas par mīlu” (1942) ar Elzas Ķezberes vārdiem, ļaujot izcelties gan dziedātājas balss tembrālajam skaistumam, gan cikla liriskajai noskaņai. Elzas Ķezberes dzejas poētiskā tēlainība savijas ar komponista smalko lirismu, atklājot mīlestību dažādās noskaņās – no gaišas jūsmas un maiguma līdz apcerīgumam un dziļākām pārdomām.
Programmā iekļauts arī jaundarbs – komponistes Annas Veismanes vokālais cikls baritonam un klavierām “Pasaciņas un tauriņa spārniem” (2026). Tajā satiekas divu latviešu dzejnieku poētiskās pasaules – balādiskais un muzikāli ritmiskais Viņa Plūdoņa dzejas plūdums un Friča Bārdas viegli apcerīgās un filozofiskās metaforas. Katra dziesma ir smalka vīzija jeb pasaciņa, ko izdziedās basbaritons Rihards Mačanovskis.
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Koncerta programmu veidojusi pianiste Ilze Ozoliņa. Koncertu vadīs Liene Jakovļeva.