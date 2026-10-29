Bundzinieks Gundars Lintiņš bērnībā sapņojis kļūt par autobusa šoferi
Šovā “Gandrīz ideālas vakariņas” viesu saruna par profesijām atklāj, ka ceļš līdz īstajam aicinājumam ne vienmēr ir taisns. Mūziķis Ansis Klintsons savulaik ieguvis agronoma izglītību, taču šajā profesijā tā arī nav nostrādājis nevienu dienu. Tikmēr bundzinieks Gundars Lintiņš atceras, ka bērnībā sapņojis kļūt par autobusa šoferi.
Ansis Klintsons atklāj - doma par darbu laukos savulaik šķitusi gana vilinoša. Pēc mācībām Bulduru dārzkopības skolā viņš kļuva par agronomu un turpināja izglītību Jelgavā. Tomēr studiju laikā sapratis, ka izvēlētais ceļš nav īsti viņam piemērots. “Es nenostrādāju nevienu dienu kā agronoms,” atklāja Ansis, piebilstot, ka sākotnēji viņu valdzinājusi romantiska ideja par dzīvi laukos un iespēju pašam zināt, kā visu izaudzēt un paveikt.
Savukārt Gundars Lintiņš atceras, ka bērnībā apsvēris iespēju kļūt par autobusa šoferi, taču ap septīto klasi aizrāvies ar mūziku un sācis mācīties mūzikas skolā. No tā brīža mūzika pamazām kļuvusi par viņa sapni. Arī šis ceļš nav bijis bez šķēršļiem – Gundars savulaik nav izturējis iestājpārbaudījumus mūzikas skolā Jelgavā, jo neveiksmi piedzīvojis latviešu valodas diktātā.