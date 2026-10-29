Slavenības
Šodien 14:04
Kā savienot karjeru ar bērnu audzināšanu? Pieredzē dalās dziedātāja Ieva Sutugova
Šovs “Izklausies redzēts”, mēģinājumi, koncerti un ģimenes pienākumi – dziedātājas Ievas Sutugovas ikdiena ir piepildīta, un reizēm darba gaitās līdzi jādodas arī bērniem.
Dziedātāja Ieva Sutugova neslēpj, ka mēģinājumos bērnus ņemt līdzi cenšas pēc iespējas retāk. Tomēr ne vienmēr ir cita iespēja, un tad jārēķinās, ka mazajiem gribēsies mammas uzmanību. Ar laiku gan bērni kļūst pacietīgāki un labāk saprot, ka mammai reizēm jāstrādā.
Vaicāta par savu galveno ieteikumu mammām, kuras vēlas pagūt gan darbā, gan ģimenes dzīvē, dziedātāja uzsver, ka svarīgi ir neiestrēgt sevis žēlošanā un nevainot apstākļus. “Darīt visu to, ko tu tiešām gribi darīt, jo kārtīgi darot un kārtīgi plānojot, visu var izdarīt,” pārliecināta ir Ieva.
Ievas Sutugovas albuma "Stāsti" prezentācija
21. februāra vakarā mūzikas namā „Daile” notiks dziedātājas Ievas Sutugovas debija albuma „Stāsti” prezentācijas pasākums.