"Septiņas minūtes šausmu" - kritiķi asi vērtē Īlona Maska mākslīgā intelekta radīto "Odiseju"
Kritiķi pauž asu nopēlumu miljardiera Īlona Maska mākslīgā intelekta (MI) radītajai "Odisejas" kino versijai, kuras pirmā septiņu minūšu epizode nule publicēta platformā "X", vēsta izdevums NME.
Reaģējot uz Kristofera Nolana "Odiseju", kas šogad izpelnījās gan kritiķu atzinību, gan arī guva kases panākumus, Masks solīja ar mākslīgā intelekta palīdzību radīt "vēsturiski precīzu" "Odisejas" versiju.
Masks gada sākumā cita starpā izteica iebildumus pret Nolana "Odisejas" aktieru izvēli. Miljardieris pārmeta Nolanam rasismu, kas vērsts pret baltajiem, un integritātes zaudēšanu.
Masks pauda neapmierinātību ar Lupitas Njongo izraudzīšanos Trojas Helēnas lomai, pārmeta Nolanam, ka viņš "apgāna Homēru", lai atbilstu "politkorektuma noteikumiem, kas nepieciešami, lai iegūtu Oskaru".
Masks solīja, ka līdz gada beigām radīs "vēsturiski precīzu" "Odisejas" versiju, "kas ir uzticīga Homēra mākslai", izmantojot mākslīgā intelekta programmu "Grok Imagine".
Platformas "X" lietotāji jauno "Odiseju" uzņēmuši ar izsmieklu un savos vērtējumos ir nesaudzīgi.
Watch Episode 1 of our Odyssey series made with Grok Imagine. Let us know in the comments if you'd like a full breakdown of how it was done! Creative collaboration with @WonderStudiosX and director Dev Walker @glumlot_ https://t.co/xpgpkqSCpq— Grok Imagine (@imagine) October 23, 2026
Arī kritiķu pirmie iespaidi nav glaimojoši.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
"Katrs dramatiskais brīdis ir tikpat bezmērķīgs un bezjēdzīgs kā figūru kustība datora ekrānsaudzētājā," pauda laikraksts "The Guardian", piešķirot epizodei vienu zvaigzni.
"Ja Īlona MI "Odisejai" vispār ir kāda vērtība, tad vienīgi tas, ka tā uzsver pamata patiesību - neviens netic, ka MI piemīt kāda mākslinieciskā vērtība, tikai finansiāla vērtība," norādīja laikraksts.
"Atbalstot šo bezgalīgi slikto MI "Odiseju", Masks velk savu reputāciju arvien zemākā līmenī. Viņa paša labad es ceru, ka privāti viņš ir tikpat sašutis par "Groka" "Odisejas" rimeiku, kā lielākā daļa skatītāju," pauda "The Independent" žurnālists Luiss Čiltons.
"Šis septiņas minūtes garais mākslīgā intelekta šausmu šovs ir tik dīvains, ka tu jūti, kā tev raustās acis no šī paviršā baisuma," norādīja laikraksts "Daily Telegraph", MI "Odisejai" nepiešķirot nevienu zvaigzni.
23. oktobrī sociālā tīkla "X" MI platforma "Grok" publicēja pirmo MI radītā seriāla "Odiseja" epizodi.
Tā radīta, izmantojot "Grok Imagine", sadarbībā ar MI studiju "Wonder Studios" un režisoru Devu Vokeru.