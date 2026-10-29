Šovakar Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā tiks atklāts šī rudens pirmais gaismu piedzīvojums
Veļu laikā, no 29. oktobra līdz 8. novembrim, Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā atkal uzmirdzēs rudens gaismas taka "Gaismas stāsti. Veļi". Taka top sadarbībā ar "Gaismas stāstu" radošo komandu un būs atvērta katru vakaru no pulksten 18.00 līdz 21.00.
Latviešu tautas tradīcijās nozīmīgs ir Veļu laiks – senču jeb iepriekšējo paaudžu pieminēšana un godināšana. Oktobris un novembra sākums latviešu zemnieka pasaulē ir laiks, kad piemin viņā saulē aizgājušos, klāj veļu mielastu un tumšajos vakaros dodas mīklu un teiku pasaulē.
Šoreiz – jaunā maršrutā – rudens gaismas taka “Gaismas stāsti. Veļi” aicinās ceļot brīnumu pasaulē – iedomāties, ieraudzīt, sajust, sasildīties ar tēju un pavadīt neparastām noskaņām pilnu vakaru Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā. Jaunas un jau iepazītas gaismas, skaņu, video un lāzeru instalācijas un jauns – šoreiz brīnumu pasakām, teikām, ticējumiem un buramvārdiem veltīts – stāsts, ejot pāri muzeja kalniem un cauri noslēpumu un brīnumu pilnam mežam, sagaidīs ikvienu takas apmeklētāju.
“Šajā dīvainajā laikā, kad liekas, ka nekas nav vairs akmenī cirsts, fundamentālas vērtības tiek apšaubītas un katru dienu varam sagaidīt visdīvainākās ziņas, ikkatram ir kaut kur jāmeklē spēks. Mēs to atradām latvieša dzīvesziņā, mutvārdu folkloras daudzslāņainajos materiālos un mūsu senču pasaules redzējumā par lietu kārtību. Dažādās gaismas iekārtas, specefekti un viss tehniskais aprīkojums būs tikai medijs un līdzeklis, lai aicinātu ikvienam mūsu apmeklētājam aizmirst par ikdienu un doties neparastā brīnumu pasaulē. Uzvelciet atbilstošus apavus un apģērbu, paņemiet lukturīti un nāciet ļauties senču rudens stāstiem,” aicina projekta autori.
Šajos vakaros muzeja Priedes krogā tā saimniece Ilze Briede cels galdā Veļu laika ēdienus – nepaklausīgā gaiļa zupu ar knēdeļiem un raibo zupu “Šķērsām pār pagrabu”, Veļu putru ar sēņu vai gaļas circenīšu mērci, tradicionālo asinsdesu ar brūkleņu mērci un štovētos kāpostus ar ribām medus mērcē. Saldajā ēdienā būs iespējams nobaudīt rudzu miltu – ābolu uzpūteni un sātīgās kūčas (ar kanēli sutinātus graudus sīrupā), savukārt sasildīties būs iespējams ar karsto ābolu dzērienu un arī ko stiprāku.
Šovakar Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā tiks atklāts šī rudens pirmais gaismu piedzīvojums.
Visu gaismu instalāciju apskatei ieplānojama 60–90 minūšu pastaiga. Biļetes iepriekšpārdošanā – “Biļešu paradīzes” kasēs. Pasākuma dienā gan pie ieejas, gan “Biļešu paradīzē” biļetes maksās 15 € vai 8 € atbilstoši apmeklētāja kategorijai. Senioriem, kā arī bērniem un jauniešiem līdz 18 gadu vecumam (uzrādot personu apliecinošu dokumentu) pieejamas biļetes par 8 eiro. Mazuļiem līdz 3 gadu vecumam ieeja ir bez maksas.
2025. gadā gaismas taku triloģijas “Gaismas gadskārtas” 1. daļa – “Viņsaule. Veļi” tika atzīta par Latvijas Pasākumu foruma Izcilības balvas izcilāko gaismu notikumu, 2024. gada rudens gaismas taka “Veļi Brīvdabas muzejā” saņēma divas Latvijas Pasākumu foruma Izcilības balvas, kā arī Latvijas Sabiedriskā medija gada balvas kultūrā “Kilograms kultūras 2024” ziemas balsojuma nomināciju kategorijā “Pārsteigums”. Radošā komanda, kas veido taku, līdz šim radījusi gaismas piedzīvojumus “Ziemas gaismas dārzs”, “Trejdeviņi”, “Saulgrieži”, “Ziemas nedarbi”, triloģiju “Gaismas gadskārtas” u.c.
Šogad "Gaismas stāsti. Veļi" uzsāks 2026./2027. gada "Gaismas stāstu" sezonu, kurā gaidāmi vairāki jauni un neparasti gaismas piedzīvojumi, notikumi un takas. Šī taka būs vienīgais gaismas notikums Brīvdabas muzejā šajā ziemas sezonā. Projektu rada un rīko "UNTITLED originals" sadarbībā ar Latvijas Etnogrāfisko brīvdabas muzeju.