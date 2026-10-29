Pēc skaļās atgriešanās - negaidīts pavērsiens! Harijs un Megana nolēmuši pazust no sabiedrības acīm
Pēc atgriešanās Lielbritānijā princis Harijs un Megana Mārkla atkal nonāca sabiedrības uzmanības centrā, taču tagad Saseksas hercogu pāris nolēmis uz laiku piebremzēt savas publiskās aktivitātes.
Kā vēsta britu mediji, šādam lēmumam esot visai zīmīgs iemesls – pāris nevēloties aizēnot karaļa Čārlza III un citu karaliskās ģimenes locekļu pienākumus.
Augustā pēc sešiem ASV pavadītiem gadiem Harijs un Megana kopā ar bērniem atgriezās uz dzīvi Lielbritānijā. Oktobra vidū pāris devās uz Notingemu, kur tikās ar labdarības organizāciju pārstāvjiem, sarokojās ar iedzīvotājiem un labprāt fotografējās ar saviem atbalstītājiem.
Meganas Mārklas un prinča Harija vizīte Notingemā 2026. gada 15. oktobrī
Tomēr šī vizīte neiztika bez kritikas. Harija un Meganas publiskās aktivitātes sakrita ar dienu, kad karalis Čārlzs III svinīgi atklāja Velsas parlamenta sesiju, tādējādi izraisot diskusijas par Saseksas hercogu pāra vēlmi piesaistīt sev uzmanību.
Tagad, kā ziņo laikraksts "The Times", Harijs un Megana tuvāko divu nedēļu laikā neplāno publiskus pasākumus.
Kāds pārim pietuvināts avots norādījis, ka Harijs nekādā gadījumā nevēlas novērst sabiedrības uzmanību no sava tēva vai brāļa prinča Viljama pienākumiem. Plānojot savas aktivitātes, viņš cenšoties ņemt vērā arī pārējo karaliskās ģimenes locekļu darba grafikus.
Paredzams, ka šo laiku Harijs un Megana veltīs saviem bērniem – septiņus gadus vecajam Ārčijam un piecus gadus vecajai Lilibetai –, kuriem pašlaik ir skolēnu brīvlaiks.
Tikmēr karalis Čārlzs III devies deviņu dienu vizītē pa Karību jūras reģiona valstīm, savukārt princis Viljams un princese Ketrīna novembrī plāno apmeklēt Indiju, kur norisināsies vides aizsardzības iniciatīvas "Earthshot Prize" pasākums.
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Britu mediji arī vēsta, ka iepriekšējās Harija un Meganas aktivitāšu sakritības ar karaliskās ģimenes oficiālajiem pasākumiem, iespējams, radušās nepietiekamas savstarpējās informācijas apmaiņas dēļ, nevis apzinātas vēlmes aizēnot citus ģimenes locekļus.
Vienlaikus Megana nebūt negrasās atteikties no saviem profesionālajiem plāniem. Nupat kļuvis zināms, ka viņa pievienosies Austrālijas televīzijas kulinārijas šova "Junior MasterChef Australia" vadītāju komandai. Raidījums pie skatītājiem nonāks 2027. gadā. Līdz ar to Harija un Meganas pazušana no publiskās telpas, visticamāk, būs tikai īslaicīga pauze, nevis pilnīga atteikšanās no sabiedriskās dzīves.