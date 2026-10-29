Pazudusi nauda, aizdomīgi kolēģi un skeleti skapī! Pirmizrādi piedzīvo jaunais pašmāju seriāls “Rudi sarkans”. FOTO
Trešdien, 28. oktobrī, pirmizrādi piedzīvoja jaunais Latvijas Sabiedriskā medija oriģinālseriāls “Rudi sarkans”, uz svinīgo notikumu pulcējot seriāla aktierus, radošo komandu un sabiedrībā zināmas personas.
Naudas pazušana un samezglotās attiecības kādā Āgenskalna frizētavā veido pamatu humoristiskajā sadzīves detektīvkomēdijā “Rudi sarkans”. Aiz šķietami draudzīgajām attiecībām frizētavas kolektīvā slēpjas noslēpumi, un, izrādās, savi skeleti skapī ir ikvienam. Spilgtos personāžus atveidos Elīna Vāne, Gints Grāvelis, Marija Linarte, Matīss Budovskis, Inese Ramute, Jana Ļisova, Indra Burkovska, Evelīna Priede, Gerda Embure, Kaspars Gods un citi Latvijā zināmi aktieri. Latvijas Sabiedriskā medija oriģinālseriāla pirmā un otrā sērija būs skatāma 8. novembrī LTV1, turpmāk jaunas sērijas televīzijas ēterā gaidāmas ik svētdienu plkst. 21.05. Visas seriāla sērijas vienkopus no 8. novembra būs pieejamas REplay.lv.
“Vēlējos uzrakstīt par to, kā veidojas attiecības nelielā kolektīvā, bet detektīva žanru izvelejis lai šīs attiecības saasināt. Sākot darbu pie projekta, zināju, ka vēlos radīt omulīgu detektīvu, pie kura gribētos atgriezties katru vakaru. Apzināti izvairījos no slepkavību izmeklēšanas, lai stāsts paliktu sadzīvisks. Tomēr arī tajā neizbēgami sastopamies ar smagām dilemmām, jo galvenajai varonei pazudusī nauda ir dzīvības vai nāves jautājums. Seriālā ir vienreizējs latviešu aktieru sastāvs, kuru apvienot vienā projektā bija patiess izaicinājums. Turklāt dažādās lomās savas aktieru dotības demonstrēs arī sabiedrībā atpazīstami cilvēki. Ceru, ka skatītāji novērtēs mūsu komandas paveikto,” stāsta seriāla scenārija autors un režisors Jurijs Skorobogatovs.
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Seriāls stāsta par frizētavas īpašnieci Annu, kura rūpīgi krājusi naudu, vedot dubulto grāmatvedību, lai izpirktu biznesa daļu no sava bijušā vīra. Naudu viņa slēpj rudi sarkano matu manekena galvā, taču nauda pēkšņi pazūd kopā ar pašu manekenu. Kurš vainīgs – jaukie kolēģi, rudmatainā praktikante, apkopēja, manikīra meistare, administratore vai varbūt pašas Annas dēls? Atbildes būs atrodamas asprātīgā dažādu paaudžu stāstā par mūsdienīgām problēmām Āgenskalnā un salonā “Rudi sarkans”.
““Rudi sarkans” ir pirmais realizētais projekts Latvijas Sabiedriskā medija 2025. gadā rīkotajā seriālu veidošanas konkursā. Pēc ilgāka pārtraukuma LSM piedāvā skatītājiem jaunu oriģinālseriālu, un tas ir patiess gandarījums, jo Latvijas seriāli ir skatītāju gaidīts un pieprasīts saturs. Katrs jauns Latvijas seriāls ir īpašs notikums, un arī LSM šāds saturs ir viena no prioritātēm. “Rudi sarkans” piedāvā kvalitatīvu izklaidi un detektīvžanram raksturīgo intrigu – skatītāji varēs sekot līdzi notikumiem, meklēt vainīgo un minēt, kā atrisināsies stāsts par pazudušo Annas naudu. Seriāla noslēgumā būs arī atbildes uz galvenajiem jautājumiem, tāpēc aicinu skatītājus baudīt gan aizraujošo sižetu, gan Latvijas aktieru un sabiedrībā zināmu cilvēku lielisko aktierspēli,” aicina Latvijas Sabiedriskā medija filmu iepirkšanas nodaļas vadītāja Zane Valeniece.
Rudi sarkans scenārija autors un režisors ir Jurijs Skorobogatovs, producente Antra Cilinska-Dombrovska, lomās: Elīna Vāne, Gints Grāvelis, Marija Linarte, Matīss Budovskis, Inese Ramute, Jana Ļisova, Indra Burkovska, Evelīna Priede, Gerda Embure, Kaspars Gods.