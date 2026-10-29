No vienas supermodeles pie otras. Tomam Breidijam uzplaucis romāns ar Kendisu Sveinpolu
Bijušais amerikāņu futbola spēlētājs Toms Breidijs un dienvidafrikāņu supermodele Kendisa Sveinpola uzplaukušās romantiskās attiecības cenšas turēt noslēpumā.
Bijušajai amerikāņu futbola zvaigznei Tomam Breidijam (49) un supermodelei Kendisai Sveinpolai (38) kopīgs ir ne tikai pievilcīgs izskats un saspringts ikdienas ritms. Ārvalstu plašsaziņas līdzekļi vēsta, ka abus satuvinājusi mīlestība pret bērniem, aizraušanās ar sportu un vēlme piekopt veselīgu dzīvesveidu.
Kāds pārim pietuvināts avots slavenību žurnālam "People" atklājis, ka šajās attiecībās liela nozīme ir arī līdzīgajai pieredzei ģimenes dzīvē. Abi ir vecāki un audzina bērnus, kas nākuši pasaulē viņu iepriekšējās attiecībās.
Kendisa Sveinpola un 10 miljonus dolāru vērtais „Victoria’s Secret” krūšturis
"Kendisas bērni vēl ir mazi, tāpēc liela daļa ikdienas paiet, rūpējoties par viņiem," stāsta avots. "Viņai patīk, ka arī Toms ir tēvs. Abiem bērni ir pirmajā vietā." Arī brīvā laika pavadīšanā Tomam un Kendisai ir daudz kopīga. "Viņi abi ļoti aizraujas ar sportu un rūpējas par savu veselību. Kendisas dzīvē veselīgam dzīvesveidam ir liela nozīme, un viņai patīk, ka arī cilvēkam, ar kuru veido attiecības, ir līdzīgas intereses," skaidro avots.
Sveinpolai no iepriekšējām attiecībām ar Hermanu Nikoli ir divi dēli – desmit gadus vecais Anakans un astoņus gadus vecais Ariels. Savukārt Breidijs ir trīs bērnu tēvs. Laulībā ar bijušo sievu, supermodeli Žizeli Bundhenu, pasaulē nāca dēls Bendžamins (16) un meita Vivjena (13). Attiecībās ar bijušo partneri, aktrisi Bridžitu Moinahanu, dzimis viņa 19 gadus vecais dēls Džeks.
Žizele Bundhena un Toms Breidijs
Par Breidija un Sveinpolas romantiskajām attiecībām pirmais 24. oktobrī ziņoja izdevums "Us Weekly". Kāds informēts avots apgalvoja, ka abi esot kopā "jau kādu laiku". Attiecību veidošanā sava nozīme esot arī dzīvesvietai. "Viņi abi dzīvo Maiami, tāpēc satikties ir ļoti ērti," žurnālam "People" atklāj cits avots. "Viņi pavada daudz laika kopā." Vēl kāds informēts avots apgalvo, ka abu romāns ilgstot jau vairākus mēnešus, taču Kendisa ļoti rūpīgi sargājot savu privāto dzīvi. "Viņa par šīm attiecībām gandrīz nevienam nestāsta un ļoti rūpīgi izvēlas, kam uzticēties," atklāj paziņa. "Arī tiekoties abi dara visu iespējamo, lai neviens viņus nepamanītu."
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Pagaidām ne Toms Breidijs, ne Kendisa Sveinpola savas romantiskās attiecības publiski nav apstiprinājuši. Turklāt abi vēl ne reizi nav manīti kopā sabiedrībā.