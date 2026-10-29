Lai dziedētu rētas, Kristīne Belicka dodas uz Kostariku
Aktrise Kristīne Belicka devusies uz Kostariku, lai uz laiku izrautos no ierastās ikdienas un palūkotos uz savu dzīvi no cita skatpunkta. Tā vietā, lai baudītu tūristiem paredzētas ērtības, viņa apmetusies dziļos laukos džungļu vidū, kur dienas rit dabas noteiktā kārtībā.
"Var jau būt... Var jau būt, ka attālums dziedē. Rētas ir skaistas tikai teikās, realitātē gribas no visa atbrīvoties. Pura Vida,” sociālajos tīklos vēstīja Belicka. Aktrise plašāk gan neskaidroja, cik dziļas rētas viņai jādziedē, ja jau aizbēgšanai izvēlējusies tik tālu valsti. Kostariku no Latvijas šķir vismaz 17 stundu lidojums un vairāk nekā 10 000 kilometru.
““Atkāpties no ierastā” laikam būtu mans galvenais ceļojuma moto. Arī mākslinieks atkāpjas no sava darba, lai paraudzītos uz gleznu no citas perspektīvas. Kamēr esi ļoti tuvu kaut kam, ir grūti saredzēt kopējo bildi,” par savu neparasto piedzīvojumu žurnālam "Kas Jauns" stāsta Kristīne. Viņa atklāj, ka uz Kostariku devusies pie draudzenes, kura šajā valstī dzīvo jau 11 gadus un sen aicinājusi ciemos. Belicka ceļā devusies vien ar nelielu rokas bagāžu, taču viņas mērķis nebija ierastais tūristu maršruts ar viesnīcām, apskates objektiem un komfortu. “Dzīvoju dziļos laukos, nekurienē, džungļu vidū. Bez ērtībām, bez visa ierastā, pilnīgā dabā un brīvībā.”
No sevis nebēg, bet iepazīst
Šāds dzīvesveids ļaujot uz brīdi distancēties no ikdienas trokšņa un vairāk laika veltīt sev. Kāds paziņa viņai rakstījis, ka no sevis jau aizbēgt nevarot, taču aktrise šim apgalvojumam piešķir pavisam citu nozīmi. “Interesanti, jo nekad neesmu gribējusi aizbēgt, pavisam otrādi – satikties un iepazīties tuvāk. Tam arī domātas visas pieredzes, visi ceļi,” viņa uzskata. Ikdiena Kostarikā būtiski atšķiras no ierastā dzīves ritma Latvijā. “Eju gulēt septiņos vakarā un ceļos piecos no rīta, īsi pirms saules. Eju kalnos, staigāju, daudz lasu, daudz domāju. Un tad nedomāju daudz,” par savām dienām stāsta Kristīne. Arī fotogrāfiju no piedzīvojuma netrūkst, tomēr aktrise atzīst, ka tajās pārsvarā redzama daba, nevis viņa pati.
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Internets ir lielākā problēma
Lai gan dzīve džungļos sniedz iespēju izbaudīt mieru un brīvību, pilnīga atrautība no ierastās vides nav tikai romantisks piedzīvojums. Vienas no lielākajām neērtībām esot interneta problēmas. “No vienas puses, pilnīgs miers, no otras – kad esi viens pats nekurienē, džungļos, ir ļoti, ļoti svarīgi saglabāt kaut kādu ikdienas kontaktu ar saviem mīļajiem,” atzīst aktrise. Pārējais gan šķiet mazāk būtisks. Kristīne uzskata, ka cilvēks spēj pielāgoties teju jebkādiem apstākļiem un šāda pieredze var būt vērtīga. “Kopumā izkristalizējas lietas, kuras tiešām nemainās un ir svarīgas, no visa, kas patiesībā ir absolūti mazsvarīgs un nesvarīgs. Cita realitāte,” savus iespaidus raksturo Belicka. Vienlaikus aktrise uzsver, ka pēc šādiem secinājumiem nav obligāti jādodas uz otru pasaules malu.
Kad Kristīne atgriezīsies Latvijā, pagaidām paliek atklāts jautājums. Uz Kostariku viņa devusies 1. oktobrī, bet konkrētu atgriešanās datumu pati vēl nenosauc. Tikmēr aktrises gaitas uz lielā ekrāna turpināsies arī Latvijā. Jau 4. novembrī gaidāma režisora Andreja Ēķa jaunās filmas "Tumšā robeža" pirmizrāde, kurā Kristīne atveido baronesi Annu.
Kristīne Belicka un viņas tetovējumi
Aktrise Kristīne Belicka fotosesijā žurnālam "Kas Jauns" 2020. gada vasarā.