“Jau bērnībā jutu, ka kaut kas nav kārtībā.” Meganas Mārklas brāļameita nāk klajā ar satraucošiem izteikumiem par viņas tēvu
Saseksas hercogienes Meganas Mārklas ģimeni satricinājušas smagas apsūdzības pret viņas tēvu Tomasu Mārklu. Tagad par savu pieredzi ar vectēvu pirmo reizi publiski izteikusies viņa mazmeita Noela Rasmusena, atzīstot, ka jau bērnībā viņai radusies neizskaidrojama sajūta, ka ar vectēvu kaut kas nav kārtībā.
Jauns.lv jau vēstīja, ka 82 gadus vecais Tomass Mārkls nonācis Filipīnu tiesībsargājošo iestāžu uzmanības lokā saistībā ar aizdomām par bērnu seksuālu izmantošanu atainojošu materiālu glabāšanu. Viņa bijušajā dzīvesvietā Filipīnās, iespējams, atrasti simtiem vai pat tūkstošiem šādu attēlu.
Kādā nesenā intervijā Mārkla mazmeita Noela Rasmusena, kura ir Meganas pusmāsas Samantas Mārklas meita, atklājusi, ka bērnībā vectēva klātbūtnē dažkārt jutusi savādu diskomfortu. "Varbūt tā bija sajūta, ko zemapziņā uztvēru. Tu jūti, ka ar cilvēku kaut kas nav kārtībā, bet apzināti to nereģistrē. Taču tavs ķermenis pasaka priekšā, kad kaut kas nav pareizi," viņa stāstīja.
Rasmusena neslēpa, ka ziņas par vectēvam izvirzītajām apsūdzībām viņu nav īpaši pārsteigušas. "Tas mani nepārsteidz. Jo vairāk par to domāju, jo mazāk tas mani pārsteidz. Es pat nezinu, kāpēc," atzina sieviete.
Vienlaikus viņa uzsvēra, ka pati nekad nav cietusi no vectēva seksuālas vardarbības un nezina, vai viņš jebkad būtu spējīgs nodarīt pāri kādam ģimenes loceklim: "Esmu pateicīga, ka pati nekad neesmu kļuvusi par upuri un neesmu nonākusi situācijā, kurā tas varētu notikt."
Rasmusena arī pilnībā atbalsta savas tantes Meganas Mārklas lēmumu neļaut tēvam satikt viņas bērnus – septiņus gadus veco princi Ārčiju un piecus gadus veco princesi Lilibetu. "Es simtprocentīgi atbalstu viņas lēmumu neļaut bērniem viņu satikt. Es arī nevēlētos, lai mani bērni atrastos cilvēka tuvumā, kurš tiek apsūdzēts šādos nodarījumos," uzsvēra Rasmusena.
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Par iespējamiem nelikumīgajiem materiāliem policijai ziņojis paša Tomasa Mārkla dēls, 60 gadus vecais Tomass Mārkls juniors. Viņš apgalvojis, ka vairākās kastēs tēva bijušajā dzīvesvietā Filipīnās atradis satraucošus attēlus, kurus pēc tam nodevis tiesībsargājošajām iestādēm.
Savukārt Tomass Mārkls seniors visas apsūdzības kategoriski noliedzis. Viņš tās nodēvējis par meliem un paudis neizpratni, kāpēc paša dēls cenšoties iznīcināt viņa reputāciju. "Es nekad nevarētu izdarīt to, par ko mani apsūdz. Tas ir pats briesmīgākais, par ko kādu vispār var apsūdzēt," sacījis Mārkls.
Arī Megana Mārkla publiski reaģējusi uz notikušo, atzīstot, ka ir dziļi satriekta. Viņa atklājusi, ka jau pirms vairākiem gadiem saņēmusi informāciju par satraucošām apsūdzībām pret tēvu un tieši bērnu drošības dēļ nolēmusi viņu turēt tālāk no savas ģimenes.