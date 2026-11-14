Basketbola talanta Bendžamina Beruē mamma Lāsma Jēkabsone: "Viņš jau runā latviešu slengā!"
Kad žurnāls "Kas Jauns" pirmoreiz intervēja Amerikā dzimušo latviešu izcelsmes basketbolistu Bendžaminu Jāni Beruē, jaunietis tikko bija debitējis Latvijas kadetu izlases sastāvā un vēl tikai iepazina Eiropas basketbolu un savas mammas, bijušās basketbolistes Lāsmas Jēkabsones-Beruē dzimteni Latviju.
Tagad, gadu vēlāk, viņš ar Latvijas U-16 basketbola izlasi izcīnījis Eiropas čempionāta zelta medaļu un Latvijā jau jūtas kā savējais. Agrāk Bendžamina saikne ar Latviju bija galvenokārt ar mammas un radinieku starpniecību, taču nu jau viņam ir savi draugi, tāpēc likumsakarīgi uzlabojušās arī latviešu sarunvalodas prasmes. “Tagad viņš jau izmanto slengu un šādus tādus vārdus, par kuriem es pavisam droši zinu, ka tos viņam neesmu mācījusi,” žurnālam "Kas Jauns" ar smaidu stāsta čempiona mamma Lāsma.
Latvijas U-16 basketbolisti ar Eiropas zeltu atgriezušies mājās
Svētdien Rīgā pie Daugavas Sporta nama sagaidīti Latvijas basketbolisti, kuri sestdien triumfēja Eiropas U-16 čempionātā.
Lāsma Jēkabsone uz Ameriku devās, lai studētu un spēlētu basketbolu Floridas starptautiskās universitātes komandā. Un Maiami pirms 20 gadiem viņa sastapa arī savu lielo mīlestību – Ričardu Beruē, kurš studēja vēsturi un spēlēja amerikāņu futbolu. Abi apprecējās 2006. gada maijā, vēlāk pārcēlās uz Teksasu, kur piedzima abi dēli – Bendžamins Jānis un Kolins Kristaps. Tagad Lāsma Teksasā strādā pamatskolā par direktori.
Rīgā jūtas kā savējais
Lāsma atklāj, ka ir patīkami pārsteigta, cik brīvi un patstāvīgi Bendžamins jūtas Rīgā. Šoreiz galvaspilsētu viņš izvēlējās izbaudīt pavisam ikdienišķi – pats pārvietojies ar sabiedrisko transportu, daudz staigājis kājām un dažreiz apzināti izvēlējies galamērķi, lai varētu turp pastaigāties. Mammai to vērot bijis ļoti interesanti. Teksasā, kur ģimene dzīvo, šāda pārvietošanās ikdienā nav īpaši ierasta. Tur automašīna ir teju nepieciešamība, savukārt Rīgā 16 gadu vecais Bendžamins labprāt izstaigā pilsētu pats.
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Arī valoda, ko mamma apzināti centusies saglabāt dēlos, tagad kļuvusi par viņa paša identitātes daļu. Bendžamins latviski runā kopš bērnības, jo ar Latvijā dzīvojošajiem vecvecākiem citādi sazināties nevarētu. Pirms gada viņš stāstīja, ka latviski prot arī lasīt, lai gan rakstīšana vēl neesot tik laba. Tagad Lāsma redz, ka valoda attīstās pavisam citā līmenī – viņš to izmanto ne tikai sarunās ar radiniekiem, bet arī saziņā ar jaunajiem latviešu draugiem.
No jāņogām līdz karbonādēm
Latvijas iepazīšana Bendžaminam vienmēr bijusi saistīta arī ar pavisam vienkāršām lietām. Pirmajā reizē viņš mammas dzimtenē nonāca četru gadu vecumā un toreiz Strenčos esot izbaudījis visu, kas auga vecvecāku dārzā. Īpaši viņam garšojušas jāņogas, ērkšķogas un zirnīši, bet no latviešu virtuves iecienītākie bijuši pīrāgi, frikadeļu zupa, kotletes, karbonādes un kartupeļi. Arī saldajā viņam garšojis putukrējums ar grauzdētām auzu pārslām.
Šogad jūnijā Bendžamins Jānis nosvinēja 16. dzimšanas dienu, kas nozīmē, ka Amerikā viņš oficiāli drīkst sākt kārtot autovadītāja tiesības, taču intensīvā basketbola spēļu grafika dēļ šovasar tas vēl nebija iespējams. “Tomēr jau nākamajā dienā pēc atgriešanās no Latvijas viņš nolika eksāmenu, un tētis viņu pārsteidza ar jaunu mašīnu,” priecīgi atklāj sportista mamma. Vēl jaunajai basketbola zvaigznei ļoti patīk atrasties cilvēkos, un viņam ir ciešs draugu loks. “Tāpat kā Ričards, viņš ir ļoti komunikabls, sabiedrisks un viņam patīk uzjautrināt citus. Viņš ir aktīvs jaunietis – viņam patīk būt kustībā, peldēt, cilāt svarus un vienkārši kaut ko darīt. Ilgāk par pāris dienām bez treniņiem viņš nevar iztikt,” par Bendžaminu stāsta Lāsma.
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Abi dēli ir basketbolisti
Lāsma ir bijusī basketboliste, kura ar Latvijas U-20 izlasi savulaik arī izcīnīja medaļas Eiropas čempionātā. Tētis Ričards spēlējis amerikāņu futbolu, tomēr abi dēli – Bendžamins Jānis un jaunākais brālis Kolins Kristaps – izvēlējušies doties mammas pēdās un spēlēt basketbolu. “Šogad abi dēli mācās "Dynamic Prep" skolā, kur mācības notiek attālināti aptuveni divas stundas dienā, bet pārējais laiks tiek veltīts fiziskajai sagatavotībai.”
Mazais Kolins Kristaps patiesi atbalsta brāli un priecājas par viņa sasniegumiem. Lāsma atklāj, ka viņš vienmēr rūpīgi seko līdzi Bendžamina komandas uzvaru un zaudējumu bilancei un pirms spēlēm pat analizē pretinieku sniegumu. “Atklāti sakot, sāncensību viņu starpā nemanu. Vairāk jūtams savstarpējais atbalsts. Mēs kā vecāki apzināti cenšamies veltīt laiku abiem dēliem, pievērst uzmanību katra interesēm, vajadzībām un individualitātei. Mums ir svarīgi, lai katrs no viņiem veidotu savu ceļu un nejustos otra ēnā,” stāsta Jēkabsone-Beruē.
Eiropas čempionātā katram savs rituāls
Eiropas čempionātu ģimene pavadīja atsevišķi, jo Ričards kopā ar Kolinu Kristapu čempionāta laikā bija Latvijā, kamēr Lāsma darba dēļ jau bija atgriezusies Teksasā, tāpēc ģimenes pirmsspēļu rituāli šoreiz bija mazliet atšķirīgi. Ričards kopā ar Lāsmas brālēniem skatījās spēles kopā, bet Lāsma katru spēles dienu uz darbu devās dēla sarkanajā kreklā. “Mani darbabiedri jau uzreiz zināja – ja man mugurā ir Bendžamina krekls, tad tajā dienā viņam ir spēle un noteikti jāpainteresējas par rezultātu. Pirms katras spēles dziedāju līdzi Latvijas himnu un piedomāju par to, lai visi spēlētāji būtu pasargāti no traumām.”
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Gada laikā kļuvis par līderi
Pēc uzvaras finālā Bendžamina ģimenes emocijas bijušas vētrainas. “Bija pat grūti noticēt tam, ko tikko bijām piedzīvojuši. Bija milzīgs prieks un lepnums par dēlu, par visu komandu un to, ko viņi kopā bija paveikuši,” atzīst viņa mamma. Šis Bendžaminam bija jau otrais Eiropas čempionāts Latvijas izlases sastāvā, un gada laikā viņš būtiski audzis gan fiziski, gan mentāli. Ja pērn viss bija jauns, tad šoreiz viņš jau zināja, ko sagaidīt, turklāt bija kļuvis par līderi gan skolas, gan kluba komandā. “Šogad viņš jau bija daudz gatavāks un nobriedušāks visam procesam,” uzskata Lāsma.
Arī Bendžamins pats visvairāk izceļ komandas saliedētību un Latvijas cilvēku milzīgo atbalstu. Viņam īpaši palikusi atmiņā spēle pret Spāniju, kas, viņaprāt, pierādīja – Latvijas komanda var uzvarēt jebkuru pretinieku. Šoreiz viņš izlasē juties jau pavisam citādi – pazina treneri, komandas biedrus un vidi, tāpēc Latvijas izlasi uztvēra kā “savu” komandu. Viņam bijusi svarīga arī sajūta, ka šajā komandā viņam ir sava vieta un viņš ir vajadzīgs.