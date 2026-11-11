Franču aktieris, kurš dzimis Jelgavā. Dimitrī Dorē atgriežas Latvijā, lai iepazītu dzimteni
Viņš piedzima Jelgavā un 18 mēnešu vecumā no Latvijas bērnunama nonāca franču ģimenē. Saiknes ar dzimteni viņam ilgus gadus nebija. Tagad, 29 gadu vecumā, Dimitrī Dorē atgriezies Latvijā, lai ar izrādi "Dainas" pastāstītu savu adopcijas stāstu un vienlaikus mēģinātu iepazīt dzimto zemi, ar kuru izjūt arvien ciešāku saikni.
Latviešu valodu Dimitrī patlaban pārzina ļoti minimāli, taču tas viņam netraucēja piekrist intervijai žurnālam "Kas Jauns", lai arī citiem pastāstītu savu stāstu. Saruna notika ar franču valodas tulka palīdzību, un saprast vienam otru nebija problēmu.
Uzzinājis par brāļiem un māsām
Dimitrī ir ļoti paveicies ar ģimeni – viņu uzaudzinājuši lieliski vecāki Francijā. No dēla nav arī slēpts, ka viņš piedzimis citā valstī. Pirmo reizi pēc adopcijas Dimitrī Latvijā atgriezās 2024. gada vasarā, turklāt ļoti simboliskā laikā – tieši uz Jāņiem, kas viņam palikuši atmiņā kā ļoti īpaši latviešu svētki. Šī brauciena laikā viņš paspēja iepazīt arī savu dzimto pilsētu Jelgavu, apmeklēja vietu, kur kādreiz atradās viņa bērnunams, kā arī mēģināja izzināt savas ģimenes vēsturi.
“Esmu bijis Jūrmalā. Arī Jelgavā – tā ir pilsēta, kurā es piedzimu. Esmu mazliet iepazinies ar Jelgavas vēsturi, zinu, ka tur agrāk bija daudz koka ēku, kuru vairs nav. Esmu iepazinies arī ar savu adopcijas lietu, kurā noskaidroju, ka man ir vismaz pieci brāļi un māsas,” žurnālam "Kas Jauns" stāsta Dimitrī.
“Es negribu ielauzties viņu dzīvē”
Savus bioloģiskos brāļus un māsas Dimitrī meklēt nesteigsies. Ja kāds no viņiem kādreiz vēlēsies jauno aktieri iepazīt, viņš tam būtu atvērts, taču pats nevēlas negaidīti ienākt citu cilvēku dzīvē. “Es dotu priekšroku tam, ka viņi mani atrod. Saprotu, ka cilvēkam varētu būt šoks, ka pēkšņi pieaugušā dzīvē tu uzzini, ka tev ir brālis no Francijas. Es negribu ielauzties viņu dzīvē.”
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Kāpēc bioloģiskā ģimene dēlu nodevusi bērnunamā, Dimitrī nezina, taču spriež, ka šim lēmumam savulaik noteikti bijis kāds iemesls. “Manuprāt, tas maniem bioloģiskajiem vecākiem bija risinājums kaut kādai problēmai,” viņš saka, atklājot, ka nevēlas savu pagātni pārvērst par izmeklēšanu, cenšoties atrast vainīgo.
Viņa Francijas vecāki savulaik iemūžinājuši pirmās nedēļas jaunajā ģimenē, lai varētu novērot, kā Dimitrī izmainās. “Kad tikko biju nonācis jaunajās mājās, bija redzams, ka es netiku pareizi barots. Man bija grūtības gulēt, un es vairākkārt atkārtoju vienas un tās pašas kustības.” Taču franču ģimenes mīlestība un rūpes darījušas brīnumus, un uzlabojumi bijuši acīm redzami. Un iznākums visam ir ļoti pozitīvs. “Šis viss stāsts man atgādina pušķi ar dažādām krāsām un ziediem, nevis lietu, ar kuru es vēlētos kādam kaitēt,” norāda Dimitrī.
Mācās latviešu valodu
Gatavojoties izrādei Dainas, viņš mācījies arī latviešu valodu, un iestudējumā tajā runā, tiesa, ar izteiktu franču intonāciju. “Uzskatu – ja gribi pietuvoties kādai kultūrai, tev ir jāmāk kādā brīdī runāt tās valodā. Manuprāt, tas ir mazākais, ko var izdarīt.”
Francūzis uzsver, ka viņa saikne ar Latviju ir īpaša arī vārda dēļ. Dimitrī priecājas, ka bioloģiskie vecāki viņu nosaukuši tieši par Dmitriju, kura izcelsme tulkojumā no grieķu valodas saistīta ar zemi, zemes dievu un auglību. Franču vecāki puikam paturēja šo pašu vārdu, tikai izvēloties franciskotu versiju – Dimitrī. “Esmu dzimis tieši šajā zemē un nekur citur. Zemē, kurai ir sava vēsture, savs stāsts un valoda, kuru tagad arī mācos.”
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
“Latvieši ir ļoti mierīgi”
Divas Latvijā pavadītās nedēļas, protams, nav ļāvušas Dimitrī pilnībā iepazīt savu dzimteni. Tomēr pirmais iespaids par Latviju un tās cilvēkiem viņam ir ļoti spilgts. “Uzskatu, ka latvieši ir ļoti mierīgi. Jums ir cieņpilna attieksme pret dabu. Domāju, ka ļoti daudz kas tiek nodots ģimenēs jau agrā vecumā – izpratne par mīlestību, nāvi, skolu, ģērbšanās un uzvedības likumi. Viss ir atkarīgs no ģimenēm.”
Dimitrī pārsteigusi arī latviešu spēja svinēt dzīvi un būt kopā. Savukārt latviešu ēdienu kultūra viņam vēl tikai jāiepazīst. Viņš jau nogaršojis rupjmaizi un dažus tradicionālos ēdienus, bet īpaši labprāt dodas uz tirgu vai mazajiem lauku tirdziņiem, kur var nobaudīt vietējo zemnieku un mājražotāju sarūpēto.
Dainas, Jāņi un kopības sajūta
Gatavojoties izrādei, Dimitrī iepazinies arī ar latviešu literatūru. Viņš franču valodā izlasījis Vairas Vīķes-Freibergas grāmatu "Dzejas loģika", lai labāk izprastu latviešu dainas un kultūru. Īpaši viņu uzrunājis veids, kā latviešu literatūrā stāstīts par viņam tik mīļajiem Jāņiem – ar maigumu un pietāti. “Man ļoti patika, cik viegli tika runāts par šiem svētkiem, ņemot vērā, ka dzīve nemaz nav tik vienkārša. Mūsdienās arī katra latviešu ģimene visi kopā pulcējas, dzied dziesmas. Šī kopības sajūta ir tas, kas mani uzrunā.” Tāpēc radies arī izrādes nosaukums "Dainas". Tieši jautājums par latviešu kultūru savā ziņā kļuva par sākumpunktu izrādei. Tās režisors Žonatans Kapdevjels uzdevis Dimitrī jautājumu par latviešu literatūru, uz kuru aktieris nespēja atbildēt. “Tā kā nemācēju atbildēt uz šo jautājumu, es viņam piedāvāju izveidot monoizrādi un izstāstīt savu stāstu par Latviju.”
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
"Dainas" ir autofikcionāls iestudējums, kurā Dimitrī stāsts savīts ar izdomāta personāža Oļega pieredzi. Oļegs ir piederīgs gan latviešu, gan franču kultūrai, un ar šī stāsta starpniecību skatītājs iepazīst adopcijas, ģimenes un piederības tēmas. Izrāde veidota no dažādiem elementiem – fotogrāfijām, tekstiem un citiem materiāliem, kas savstarpēji saplūst, neļaujot vienmēr skaidri nošķirt, kur beidzas patiesais un sākas iztēlotais. Lai arī izrādes centrā ir Oļegs, visiem ir skaidrs, ka stāsts patiesībā ir par Dimitrī Dorē.