Kā japānis Masaki Nakagava svinēja kāzas Igates pilī
Japānis Masaki Nakagava, kuru Latvijas sabiedrība iepazinusi kā dziedātāju un atraktīvu digitālā satura veidotāju, ar savu mīļoto sievieti Artu Voicehovsku šovasar ģimenes un tuvāko draugu lokā svinēja kāzas Igates pilī.
Japāņu puisis Masaki Nakagava ar Latviju iepazinās 2014. gadā apmaiņas programmā. Viņa sirdslieta ir mūzika, tāpēc Masaki ir piedalījies gan Latvijas muzikālajā TV šovā "X faktors", gan arī citos ar mūziku saistītos projektos. Savulaik, mācot japāņu valodu studentiem Latvijas Universitātē, viņš iepazinās ar latvieti Artu, kura tolaik bija viņa studente. Tad abu ceļi šķīrās, bet aptuveni pēc pieciem gadiem tie negaidīti krustojušies vēlreiz – Masaki Artu sastapis pasākumā Latvijas vēstniecībā Tokijā. Izrādījies, pa šo laiku viņa jau bija krietni uzlabojusi savas japāņu valodas zināšanas un pārsteidza Masaki, brīvi runājot japāniski. Arta bija pārcēlusies uz Japānu un tur strādāja. Viņa bija Latvijas-Japānas starptautisko attiecību koordinatore Higašikavā, kas ir Rūjienas sadraudzības pilsēta. Arta uzaicinājusi Masaki ciemos, un pēc šīs atkalsatikšanās abu attiecības pamazām pārauga romantiskās jūtās. Kopš tā laika abi ir kopā. Masaki aizdomājas, ka nu jau pagājuši seši vai septiņi gadi. Pirms kāda laika savas attiecības pāris ir reģistrējis oficiāli gan Latvijā, gan arī Japānā un tagad šo skaisto notikumu nosvinēja radu un draugu lokā Igates pilī. Tāpēc jau pirms laiciņa, kļūstot par oficiālu Masaki Nakagavas sievu, Arta pārgāja vīra uzvārdā.
“Tagad mana sieva palīdz Latvijas uzņēmumiem ienākt Japānā un otrādi,” lepns ir Masaki, kas savukārt strādā automašīnu kompānijā Mercedes-Benz. Pāris pašlaik lielākoties dzīvo Japānas galvaspilsētā Tokijā, bet nākotnē vēlas arī iegādāties sev dzīvokli vai privātmāju Latvijā. “Mums vēl nav savas vietas Latvijā, bet Japānā ir savs dzīvoklis. Mūsu sapnis ir nākotnē dzīvot Latvijā, tāpēc gribam sev atrast arī mājas,” plānus ieskicē Masaki.
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60 viesi no sešām valstīm
Kāzu svinībām Igates pilī pāris sāka gatavoties jau pagājušajā vasarā, pētot pils un tās apkārtnes gleznainos attēlus. “Igates pili izvēlējāmies, jo sieva par to uzzināja, pateicoties dziedātājas Patrishas videoklipam, kas bija tur filmēts. Bijām ļoti apmierināti ar kāzu svinību vietas izvēli. Pils ir ļoti skaista, turklāt tās darbinieki bija ļoti profesionāli un jauki,” sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" atklāj Masaki.
Masaki un Artas vedēji bija pāra labākie draugi no Latvijas – Aivis un Dārta. Vedēji jaunajam pārim bija sagatavojuši video sveicienus no dažādām Latvijas slavenībām. Ceremonijas organizēšana savukārt bija uzticēta Dacei Miezītei no milestiba.lv. “Viņa mums sarūpēja daudz jauku pārsteigumu. Fotosesijā Augustes iedvesmas dārzā Dace man un sievai bija saorganizējusi nelielas pusdienas. Sievai tika pasniegta viņas mīļākā zupa – soļanka, bet man – zupa, kuru jau sen esmu gribējis pagaršot, – piena zupa ar rīsiem. Dace bija pat padomājusi par to, lai šo pusdienu laikā varam uzfilmēt video, kā pirmo reizi dzīvē ēdu piena rīsu zupu.”
Pasākumā ieradās vairāk nekā 60 viesu no sešām pasaules valstīm – Latvijas, Japānas, Dānijas, Amerikas, Norvēģijas un Vācijas. “Paši tuvākie un īpašākie cilvēki,” precizē jaunais vīrs. Kāzas risinājās latviešu un japāņu valodā, apvienojot gan japāņu, gan latviešu kāzu tradīcijas: “Bijām aicinājuši divus tulkus, kas visu tulkoja no latviešu uz japāņu valodu. Kāzu galdi bija izdekorēti ar japāņu kimono obi jostām un ziediem. Savukārt divpadsmitos naktī bija mičošana, pēc kuras mana sieva nomainīja kāzu kleitu pret kimono stila apģērbu. Mana ģimene bija ļoti pārsteigta, ka Latvijā ir tik garas kāzas, reizēm pat svin divas vai trīs dienas. Jo Japānā kāzas ir tikai dažas stundas.“
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Masaki mammai un tētim šī bija jau otrā viesošanās reize Latvijā. “Pirmo reizi viņi Latviju apmeklēja 2019. gada ziemā, un jau toreiz viņiem šeit ļoti patika. Tagad viņi pirmo reizi varēja iepazīt Latviju vasarā, un tas viņus sajūsmināja vēl vairāk. Manai vecākajai māsai šī bija jau trešā reize Latvijā, taču šoreiz viņa ieradās kopā ar vīru, kuram tā bija pirmā viesošanās Latvijā. Mana tante un onkulis Latviju apmeklēja pirmo reizi. Arī maniem japāņu draugiem šis ceļojums bija īpašs – daži Latvijā viesojās pirmo reizi, bet dažiem šī bija jau otrā viesošanās. Vienam draugam Latvija iepatikās tik ļoti, ka viņš jau tagad plāno šeit atgriezties novembrī.”
Īpaši patīkami bija dzirdēt, ka draugi pēc Latvijā pavadītajām dienām man teica: “Tagad mēs saprotam, kāpēc Masaki tik bieži brauc uz Latviju!” Viņus ļoti pārsteidza Latvijas skaistā daba un arhitektūra, gardie ēdieni, drošība un, pats galvenais, cilvēku sirsnība un viesmīlība. Daudzi no viņiem Latviju pat nosauca par skaistāko valsti Eiropā ar visjaukākajiem cilvēkiem. Šis ceļojums viņiem paliks atmiņā ne tikai kā mūsu kāzu svinības, bet arī kā iespēja iemīlēt Latviju un saprast, kāpēc man tā ir kļuvusi par tik īpašu vietu,” stāsta Latvijā populārais japāņu dziedātājs.
Masaki vaļsirdīgi atzīst, ka abi ar sievu kāzu dienā bijuši vislaimīgākie, kādi jebkad līdz šim bijuši. “Esmu ļoti laimīgs, ka Arta ir mana sieva,” viņš saka.