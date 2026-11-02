Džeiks Tapmens jau 11 gadus dzīvo Latvijā un saka: "Latviešiem ir fantastiska humora izjūta!"
Pirms vienpadsmit gadiem brits Džeiks Tapmens ieradās Latvijā darba dēļ. Toreiz viņš bija pārliecināts, ka šeit uzkavēsies dažus mēnešus, iepazīs Baltijas valstis un dosies tālāk. Taču dzīvē viss izrādījās citādi. Viņš Rīgu joprojām sauc par mājām.
Ar Džeiku žurnāls "Kas Jauns" tiekas kādā saulainā ceturtdienā. Viņš ir video producents un ikdienā darbojas starptautiskās organizācijās. Ļoti smaidīgs un pozitīvs Džeiks uz interviju ierodas ar velosipēdu. “Šeit viss ir tik vienkārši un mierīgi,” viņš saka, priecājoties par Rīgas priekšrocībām. “Kad atlidoju no komandējuma, pēc dažām minūtēm jau esmu mājās. Londonā ceļš no lidostas līdz ģimenei aizņem daudz ilgāk.”
Runā latviski ar citiem ārzemniekiem
Lai gan Džeiks Latvijā dzīvo jau vairāk nekā desmit gadus, viņš joprojām divas reizes nedēļā apmeklē latviešu valodas nodarbības un ikdienā cenšas runāt latviski. “Godīgi sakot, man ir mazliet kauns, ka mana latviešu valoda nav labāka. Es ļoti cenšos, bet tā ir viena no sarežģītākajām valodām, ko jebkad esmu mācījies.” Vislielākās grūtības sagādājot tieši gramatika. “Angļu valodas gramatika ir salīdzinoši vienkārša, bet latviešu valodā visu laiku jādomā – vai pateicu pareizi? Tieši tāpēc ir grūti sasniegt brīvības sajūtu runājot.”
Taču Džeiks ir apņēmības pilns, ka valodu iemācīsies. Viņš ir viens no cilvēkiem, kas izveidoja sarunu klubu "Divi dzērieni un latviešu valoda". Tās ir regulāras tikšanās, kuru mērķis ir palīdzēt sev un citiem ārzemniekiem neformālā gaisotnē praktizēt latviešu valodu. “Gribēju, lai valodas mācīšanās nav garlaicīga. Mēs satiekamies, iedzeram pa glāzei un divas stundas runājam tikai latviski.” Viņš gan atzīst, ka tas nav viegli un pēc sarunām jūtas noguris, jo visu laiku intensīvi tiek darbināta domāšana.
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Latviešiem ir fantastiska humora izjūta
Lai gan latviešus nereti raksturo kā noslēgtus cilvēkus, Džeiks nesteidzas piekrist šim stereotipam. Viņaprāt, jebkurā valstī ir gan ļoti atvērti, gan klusāki cilvēki, taču Baltijas un Skandināvijas valstīs kopumā cilvēki ir nedaudz atturīgāki nekā, piemēram, Dienvideiropā. “Kad lidoju no Rīgas uz Romu, lidmašīnā valdīja gandrīz pilnīgs klusums. Bet nākamajā reisā uz Sicīliju visi skaļi sarunājās. Tā laikam ir daļa no kultūras un pat klimata,” viņš smejas.
Tomēr tieši pēc ilgāka laika Latvijā viņš atklājis kādu īpašību, ko tūristi bieži nemaz nepamana. “Latviešiem ir fantastiska humora izjūta. Vajag tikai cilvēkus iepazīt tuvāk. Kad viņi jūtas brīvi, prot lieliski pasmieties gan par sevi, gan dažādām dzīves situācijām,” pamanījis Džeiks. Viņaprāt, latvieši prot arī patiesi baudīt dzīvi – vai tie būtu Jāņi, festivāli, nakts pie ugunskura vai vienkārši saullēkts pie ezera. “To nevar pamanīt, vienkārši pastaigājoties pa Rīgas ielām. Latvijā ir jāpadzīvo, lai saprastu, cik ļoti cilvēki novērtē dabu, gadalaikus un kopā būšanu.”
Jāņi laukos
Runājot par Latvijas tradīcijām, viņš īpaši izceļ Jāņus. Džeiks vairākkārt svinējis tos laukos – peldējies ezerā saullēktā, lēcis pāri ugunskuram, pinis vainagus un baudījis tradicionālos ēdienus. “Man tas šķiet maģiski. Patīk, ka šeit cilvēki tik cieši saistīti ar dabu un gadalaikiem. Ja es būtu reliģiozs, droši vien būtu pagāns.” Viņu sajūsmina arī Dziesmu svētku tradīcija un cilvēku spēja patriotismu izpaust caur kultūru. “Tas ir ļoti skaisti. Šāda saikne ar vēsturi un tradīcijām daudzās valstīs vairs nav sastopama.”
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Pagaršojis kartupeļu pankūkas
Džeiks iepazinis arī latviešu virtuvi, un vairāki ēdieni viņam ļoti garšo. “Es nekad agrāk nebiju ēdis kartupeļu pankūkas, bet tagad tās ļoti garšo – īpaši ar skābo krējumu un lasi,” viņš stāsta. Vasarā viņš labprāt bauda auksto zupu, bet grila sezonā – šašliku. Tāpat brits atzinīgi novērtē "Lido" piedāvājumu un atzīst, ka Latvijā iespējams atrast daudz lielisku vietu, kur paēst. “Man patīk, ka šeit ir gan tradicionālā latviešu virtuve, gan plaša citu pasaules virtuvju izvēle. Īpaši man patīk atklāt mazus vietējos restorānus un pastāstīt par tiem arī citiem.”
Aiz katra video slēpjas stāsts
Šā gada sākumā Džeiks sāka veidot sociālo tīklu kontu, kurā stāsta par Latviju. Šī aizraušanās sākās pavisam nejauši. Trīs gadus viņš bija precējies ar improvizācijas teātra "Divas" aktrisi un pasākumu vadītāju Elīnu Geidu. “Pēc šķiršanās jutos diezgan vientuļi. Vienu dienu Jelgavā notika Ledus skulptūru festivāls, un domāju – ja jau braukšu, uztaisīšu arī nelielu video.”
Tieši šis video kļuva par sākumu viņa sociālo tīklu profilam "JackInTheBaltics" jeb "Džeiks Baltijā". Video veidošana devusi ne tikai radošu piepildījumu, bet arī iemeslu arvien vairāk iepazīt Latviju. “Tas mani mudina iziet no mājas, piedzīvot ko jaunu un satikt interesantus cilvēkus. Jo vairāk filmēju, jo vairāk atveras durvis uz vietām un stāstiem, kurus citādi, iespējams, nemaz neiepazītu.”
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Džeika video redzami gan Latvijas festivāli, gan restorāni, amatnieki, mākslinieki un citi radoši cilvēki. Īpaši svarīgi viņam esot stāstīt par mazajiem vietējiem uzņēmumiem, nevis lielām starptautiskām ķēdēm. “Latvijā ir tik daudz talantīgu un radošu cilvēku. Man patīk viņiem palīdzēt kļūt pamanāmākiem. Ja varu kādam atvest jaunus apmeklētājus vai pastāstīt par vietu, kas to patiešām pelnījusi, tas man sagādā lielu gandarījumu.” Lai gan katrs video prasa vairākas stundas darba un viņš to dara pēc pilnas darba dienas, Džeiks to sauc par savu hobiju. “Visiem cilvēkiem ir savi hobiji, es vakaros sēžos pie datora un taisu video. Tas ir mans radošais laiks. Man nav svarīgi dzīties pēc skatījumiem – ja ir stāsts, kuru vēlos pastāstīt, es to izdarīšu.”
Dokumentālā filma Kubā
Līdzās īsajiem video par Latviju Džeiks kopā ar bijušo sievu Elīnu radījis arī emocionālu dokumentālo filmu par viņas ceļojumu uz Kubu, lai pirmo reizi satiktu savu bioloģisko tēvu. “Kad uzzināju, ka Elīna dosies satikt savu tēvu, uzreiz nodomāju, ka šis stāsts varētu iedvesmot arī citus. Esmu sastapis daudz cilvēku, kuri nepazīst vienu no saviem vecākiem. Gribējās parādīt, ka viņi nav vieni.”
Viņš cer, ka filma var iedrošināt arī citus, kuri domā par savu sakņu meklēšanu, taču vienlaikus uzsver – tas pirmām kārtām bija ļoti personisks stāsts. “Man šķita svarīgi to iemūžināt arī Elīnai pašai. Pēc daudziem gadiem viņai būs iespēja atgriezties pie šī dzīves mirkļa.” Filmēšanas process gan nebija viegls. Džeiks neslēpj, ka dažbrīd juties divējādās lomās – kā dokumentālists un kā cilvēks, kuram tajā brīdī vajadzēja vienkārši būt līdzās. “Man droši vien vajadzēja vairāk atbalstīt Elīnu un mazāk domāt par filmēšanu. Tā ir viena no lietām, par kuru joprojām domāju.”