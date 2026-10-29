Britnijas Spīrsas šķirtais vīrs ticis pie lomas kinofilmā kopā ar leģendārā Omāra Šarifa mazdēlu
Popzvaigznes Britnijas Spīrsas bijušais vīrs Sems Asghari pievienojies jaunās romantiskās komēdijas "Crazy Rich Arabs" ("Traki bagātie arābi") aktieru sastāvam. Filmā piedalīsies arī kino leģendas Omāra Šarifa mazdēls Omārs Šarifs juniors. Oficiāls filmas iznākšanas datums vēl nav paziņots.
Filmas uzņemšana sāksies nākamnedēļ Losandželosā. Pagaidām gan vēl nav zināms, kad ekranizējums nonāks pie skatītājiem.
Filmas centrā ir Jusefs – mūziķis no Beirūtas, kurš ierodas Losandželosā, lai stātos laulībā, par kuru jau iepriekš panākta vienošanās. Taču šie plāni negaidīti mainās, kad vīrietis atklāj, ka viņam ir identiskais dvīņubrālis Omārs, ar kuru viņš sen zaudējis saikni. Omārs ir turīgs advokāts, kurš Holivudā specializējas laulību šķiršanas lietās.
Situācija kļūst vēl sarežģītāka, kad brāļi nolemj samainīties vietām un uzdoties viens par otru. Šis lēmums izraisa virkni pārpratumu, atklāj ģimenes noslēpumus un noved pie negaidītiem romantiskiem pavērsieniem.
Omārs Šarifs juniors atveidos Šeju – šarmantu “Airbnb” mājokļa izīrētāju, savukārt Sofija Konata iejutīsies Rīmas lomā. Viņa ir sieviete, kuru Jusefam paredzēts apprecēt.
Filmas režisors būs Pīters Takla. Filmas veidotāji vēlas panākt, lai Holivudas filmās arvien biežāk būtu redzami arābu izcelsmes varoņi, turklāt ne tikai otrā plāna, bet arī galvenajās lomās.
Viens no aktieriem un scenārija līdzautors Valids Čaja atklājis, ka bērnībā uz ekrāniem reti redzējis cilvēkus ar sev līdzīgu izcelsmi. Lai gan jaunās komēdijas nosaukums atgādina populāro filmu "Crazy Rich Asians" ("Traki bagātie aziāti"), abas filmas nav savstarpēji saistītas.
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Sems Asghari, īstajā vārdā Hesams Asghari, ir irāņu izcelsmes amerikāņu aktieris, modelis un fitnesa treneris. Viņš dzimis 1994. gada 3. martā Irānas galvaspilsētā Teherānā. Viņš ir jaunākais četru bērnu ģimenē, Semam ir trīs māsas. 13 gadu vecumā Asghari pārcēlās uz ASV, tolaik vēl neprotot angļu valodu. To viņš iemācījās, skatoties amerikāņu filmas un seriālus. Vēlāk Sems pievērsās modeļa karjerai un aktiermākslai, filmējoties seriālos "Black Monday" un "Hacks", kā arī asa sižeta filmā "Hot Seat" (2022) kopā ar Melu Gibsonu. Asghari atklājis, ka apzināti atsakās no lomām, kurās Tuvo Austrumu izcelsmes cilvēki tiek attēloti stereotipiski, piemēram, kā teroristi. Viņš nodibinājis arī savu fitnesa uzņēmumu "Asghari Fitness".
Britnija Spīrsa, Sems Asghari un viņu suņi
Plašāku sabiedrības uzmanību Asghari izpelnījās, pateicoties attiecībām ar popzvaigzni Britniju Spīrsu. Abi iepazinās 2016. gadā dziedātājas videoklipa "Slumber Party" uzņemšanā. 2022. gada aprīlī Spīrsa paziņoja, ka ir bērniņa gaidībās. Tas būtu bijis viņas trešais bērns un Asghari pirmais, taču mēnesi vēlāk dziedātāja piedzīvoja spontāno abortu. Pāris apprecējās 2022. gada jūnijā, taču jau 2023. gada vasarā beidza kopdzīvi. Viņu laulība oficiāli šķirta 2024. gada decembrī.