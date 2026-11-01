Viņi zaudēja ne tikai mīlestību, bet arī miljonus! 10 slavenību šķiršanās, kas izmaksāja veselu bagātību
Foto: Vida Press (kolāža: Jauns.lv)
Ir reizes, kad mīlestība beidzas ar astronomiskiem rēķiniem...
Slavenības
Ārzemju zvaigznes

Viņi zaudēja ne tikai mīlestību, bet arī miljonus! 10 slavenību šķiršanās, kas izmaksāja veselu bagātību

Santa Hincenberga

Jauns.lv

Seko Jauns.lv Google

Kad mīlestība izgaist, sākas cīņa par miljoniem! Holivudā pat visskaistākie mīlasstāsti ne vienmēr beidzas laimīgi, un dažkārt šķiršanās izrādās krietni dārgāka par greznākajām kāzām.

Viņi zaudēja ne tikai mīlestību, bet arī miljonus!...

No skaļiem neuzticības skandāliem un gadiem ilgām tiesvedībām līdz astronomiskām kompensācijām – pasaulslavenu aktieru, mūziķu un miljardieru laulību izjukšana nereti pārvēršas īstā finanšu drāmā.

Piedāvājam ieskatīties desmit slavenu pāru šķiršanās stāstos, kuros salauztas sirdis maksājušas desmitiem miljonu, bet dažkārt pat miljardiem ASV dolāru.

Nākamā lapa: Džefs Bezoss un Makenzija Skota

Tēmas

ASVHolivudaDžefs BezossMels GibsonsMaikls DžordansStīvens SpīlbergsTaigers VudssDr. DreHarisons FordsMadonnaGajs RičijsPols MakartnijsKevins Kostners

Citi šobrīd lasa