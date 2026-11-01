Ir reizes, kad mīlestība beidzas ar astronomiskiem rēķiniem...
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Šodien 07:31
Viņi zaudēja ne tikai mīlestību, bet arī miljonus! 10 slavenību šķiršanās, kas izmaksāja veselu bagātību
Kad mīlestība izgaist, sākas cīņa par miljoniem! Holivudā pat visskaistākie mīlasstāsti ne vienmēr beidzas laimīgi, un dažkārt šķiršanās izrādās krietni dārgāka par greznākajām kāzām.
No skaļiem neuzticības skandāliem un gadiem ilgām tiesvedībām līdz astronomiskām kompensācijām – pasaulslavenu aktieru, mūziķu un miljardieru laulību izjukšana nereti pārvēršas īstā finanšu drāmā.
Piedāvājam ieskatīties desmit slavenu pāru šķiršanās stāstos, kuros salauztas sirdis maksājušas desmitiem miljonu, bet dažkārt pat miljardiem ASV dolāru.