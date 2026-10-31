Šausmas nebeidzās filmēšanas laukumā: kā kulta filma “Rozmarijas bērns” izpostīja Holivudas slavenību laulību
Viņa bija tikai 22 gadus veca aktrise, kurai pavērās iespēja kļūt par Holivudas zvaigzni. Taču loma, kas Miu Farovu padarīja slavenu visā pasaulē, vienlaikus pielika punktu viņas laulībai ar leģendāro dziedātāju Frenku Sinatru. Turklāt laulības izjukšanas apstākļi bija tik dramatiski, ka tos varētu pārvērst atsevišķā Holivudas filmā.
1968. gadā uz kinoekrāniem nonāca režisora Romāna Polaņska psiholoģiskā šausmu filma “Rozmarijas bērns”, kas uzņemta pēc rakstnieka Aira Levina tāda paša nosaukuma romāna. Filma kļuva par vienu no nozīmīgākajiem darbiem šausmu kino vēsturē, bet tās galvenās lomas atveidotājai Miai Farovai atnesa pasaules slavu.
Tomēr aiz spožajiem panākumiem slēpās sāpīgs personīgās dzīves stāsts. Kamēr jaunā aktrise filmēšanas laukumā tēloja sievieti, kuras dzīve pārvēršas murgā, viņas pašas laulība piedzīvoja dramatisku sabrukumu.
Kad Mia Farova 1965. gadā iepazinās ar Frenku Sinatru, viņa jau bija ieguvusi atpazīstamību, pateicoties lomai televīzijas seriālā “Peyton Place”. Savukārt Sinatra bija viens no pasaulē slavenākajiem dziedātājiem, kura karjera piedzīvoja jaunu uzplaukumu. 1966. gadā abi apprecējās Lasvegasā. Līgavai bija tikai 21 gads, bet līgavainim – 50.
Viņu attiecības jau no paša sākuma piesaistīja milzīgu sabiedrības uzmanību. Tomēr aiz romantiskajām kāzu fotogrāfijām slēpās būtiskas domstarpības par jaunās sievas nākotni.
Tiek vēstīts, ka Sinatra vēlējies, lai Farova pēc kāzām atteiktos no aktrises karjeras. Viņš arī mudinājis sievu pamest populāro seriālu “Peyton Place”, ko aktrise 1966. gadā izdarīja.
Lai gan laulātie bija vienojušies, ka Farova piedalīsies Sinatras 1968. gada filmā “Detektīvs”, viņas vēlme turpināt patstāvīgu karjeru drīz vien kļuva par nopietnu konfliktu cēloni.
1967. gadā Farovai piedāvāja galveno lomu Romāna Polaņska topošajā šausmu filmā “Rozmarijas bērns”. Sākotnēji režisors apsvēra arī citas aktrises, tostarp Džeinu Fondu, Goldiju Honu un savu toreizējo līgavu Šāronu Teitu. Tomēr galu galā izvēle krita uz Farovu, kurai tobrīd bija pavisam neliela pieredze kino, un jaunā aktrise nolēma iespēju izmantot, lai gan viņas vīrs nebija sajūsmā par šo lēmumu.
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Filmēšana sākās 1967. gada vasarā, taču Polaņska prasīgās pieejas dēļ ieilga par vairākām nedēļām. Tas radīja problēmas, jo Farovai bija paredzēts piedalīties arī vīra filmā “Detektīvs”.
Sinatras neapmierinātība pieauga, un drīz vien viņš spēra soli, kas pārsteidza pat pieredzējušos Holivudas ļaudis. Saskaņā ar izplatītajiem tā laika notikumu aprakstiem Sinatra nevis personīgi izrunājās ar sievu, bet gan nosūtīja juristu, lai tas pasniegtu Farovai šķiršanās dokumentus tieši “Rozmarijas bērna" filmēšanas laukumā. Turklāt tas esot noticis pārējo aktieru un filmēšanas komandas klātbūtnē.
Jaunajai aktrisei tas bijis smags trieciens. Kā vēstīts, Farova pat lūgusi iespēju pārtraukt dalību filmā, cerot glābt savu laulību. Tomēr galu galā viņa pieņēma lēmumu turpināt darbu. Sinatra tikmēr sievai paredzēto lomu filmā “Detektīvs” atdeva citai aktrisei – Žaklīnai Bisē.
1968. gada 12. jūnijā šausmu filma “Rozmarijas bērns” piedzīvoja pirmizrādi un guva milzīgus panākumus, nostiprinot Farovas vietu Holivudā. Savukārt tā paša gada augustā viņas un Sinatras laulība tika oficiāli šķirta. Kopš kāzām bija pagājuši tikai nedaudz vairāk nekā divi gadi.
Lai gan viņu laulības beigas bija skaļas un sāpīgas, Farova vēlāk pārsteidza sabiedrību ar saviem izteikumiem par bijušo vīru. 2013. gadā intervijā žurnālam “Vanity Fair” aktrise Sinatru nodēvēja par savas dzīves lielo mīlestību. “Mēs patiesībā nekad nešķīrāmies,” viņa sacīja, liekot noprast, ka emocionālā saikne starp abiem saglabājusies arī pēc laulības izjukšanas.
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Gadu gaitā viņu attiecības turpināja apvīt dažādas baumas. Tostarp izskanēja pieņēmumi, ka Farovas dēla Ronana bioloģiskais tēvs varētu būt Sinatra, nevis viņas ilggadējais partneris Vudijs Allens.