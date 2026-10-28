Megana Mārkla pārsteidz ar jaunu TV lomu, taču ne seriālā, par kuru iepriekš tika baumots
Oficiāli apstiprināts, ka Megana Mārkla kļūs par vienu no gaidāmā televīzijas šova "Junior MasterChef Australia" vadītājām. Saseksas hercogienei tā būs jauna, nozīmīga loma televīzijā.
Iepriekš Megana vadīja “Netflix” dzīvesstila un kulinārijas raidījuma “Ar mīlestību, Megana” ("With Love, Meghan") divas sezonas, bet šovasar piedalījās Austrālijas kulinārijas šovā "MasterChef Australia" kā žūrijas īpašā viešņa. Tagad viņa atzinusi, ka ar nepacietību gaida iespēju atgriezties šajā projektā.
"Šā gada aprīlī man bija brīnišķīga pieredze, strādājot kopā ar visu "MasterChef" komandu. Kad man piedāvāja atgriezties un strādāt ar jaunajiem talantiem, man nebija ilgi jādomā, lai piekristu," teikts Meganas paziņojumā. "Man ļoti patīk gatavot ēst kopā ar saviem bērniem, tāpēc būs aizraujoši vērot, ko virtuvē spēj radīt šīs jaunās zvaigznes. Nevaru vien sagaidīt, ar kādiem ēdieniem viņi mūs pārsteigs!"
Megana Mārkla viesojas TV šovā “MasterChef Australia”
Par Meganas atgriešanos Austrālijas televīzijā otrdien paziņoja kompānija "Paramount Australia". Jaunā šova sezona televīzijas kanālā "Network Ten" būs skatāma nākamgad. Megana raidījumu vadīs kopā ar austrāliešu šefpavāri un televīzijas raidījumu vadītāju Po Linu Jeovu.
45 gadus vecā Megana iepriekš piedalījās "MasterChef Australia" 18. sezonā kā žūrijas īpašā viešņa. Toreiz šova dalībniekiem bija dots uzdevums no kāda ikdienišķa produkta pagatavot ēdienu, kas būtu "hercogienes cienīgs".
Kā norāda "Paramount", epizode ar Meganas piedalīšanos piesaistījusi vislielāko svētdienas skatītāju auditoriju kopš 2023. gada.
Meganas Mārklas jaunais “Netflix” šovs “Ar mīlestību, Megana”
Kompānijas paziņojumā teikts: "Apvienojot Po kulinārijas zināšanas ar Meganas aizrautību ēdiena gatavošanā un vēlmē atbalstīt jaunos talantus, "Junior MasterChef Australia" sola daudz iedvesmojošu mirkļu, kad virtuvē savas prasmes demonstrēs Austrālijas nākamā pavāru paaudze."
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Paredzams, ka filmēšanas laikā Megana uzturēsies Austrālijā. Kā vēsta šīs zemes ziņu portāls "News.com.au", filmēšana, visticamāk, notiks Melburnā 2027. gada pirmajā pusē. Iespējams, Meganu Austrālijā apciemos arī viņas vīrs, Saseksas hercogs princis Harijs, un abu bērni – septiņus gadus vecais princis Ārčijs un piecus gadus vecā princese Lilibeta. Visa ģimene nesen negaidīti pārcēlusies no Montesito Kalifornijā uz Lielbritāniju. Tomēr, kā izdevumam atklājis kāds informēts avots, lēmums par ģimenes iespējamo viesošanos Austrālijā vēl nav pieņemts.
Ziņas par Meganas jauno darbu izskanējušas pēc tam, kad iepriekš tika baumots, ka bijusī seriāla "Suits" aktrise risina padziļinātas sarunas par piedalīšanos Gaja Ričija seriāla "The Gentlemen" trešajā sezonā. Šī informācija parādījās īsi pirms seriāla otrās sezonas pirmizrādes.
Megana Mārkla seriāla “Suits” uzņemšanas laikā
Tomēr sarunas par Meganas dalību seriālā beigušās bez rezultātiem. Tiek uzskatīts, ka viens no iemesliem bijusi pārāk lielā sabiedrības uzmanība, ko izraisīja ziņas par viņas iesaistīšanos. Vēlāk Meganas draugi apgalvoja, ka baumas par iespējamo dalību seriālā apzināti nopludinātas un izmantotas, lai piesaistītu projektam papildu publicitāti. Savukārt ar “Netflix” saistīti avoti šos apgalvojumus noraidīja. "Šim seriālam nav vajadzīga slavenu cilvēku piesaistīšana publicitātes dēļ," laikrakstam "The Times" norādīja kāda labi informēta persona.
Šā mēneša sākumā kāds avots laikrakstam "The Telegraph" atklāja, ka Megana pašlaik "lasa ļoti daudz scenāriju" un turpmāk plāno pievērsties ģimenei, savam dzīvesstila zīmolam un aktrises karjeras atsākšanai, nevis vizītēm, kas līdzinās karaliskās ģimenes oficiālajiem pienākumiem.
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Avots piebilda, ka tad, ja Meganai atliks brīvs laiks, viņa varētu iesaistīties arī labdarībā. Vienlaikus viņš uzsvēra, ka Megana "vairs nav aktīva karaliskās ģimenes pārstāve", bet gan pilna laika māte un uzņēmēja.
Meganas Mārklas un prinča Harija vizīte Notingemā 2026. gada 15. oktobrī
Ziņas par Meganas jauno darbu šovā "Junior MasterChef Australia" nākušas klajā pēc dažām satricinājumiem bagātām dienām viņas ģimenē. Meganas pusbrālis Tomass Mārkls juniors laikrakstam "The Sun" apgalvojis, ka tēva kādreizējā dzīvesvietā Filipīnās atradis attēlus, kuros redzama bērnu seksuāla izmantošana. Par atradumu viņš ziņojis vietējai policijai un ASV Federālajam izmeklēšanas birojam (FIB).
Meganas tēvs Tomass Mārkls vecākais ir atzinis, ka Filipīnās maksājis par seksuāliem pakalpojumiem, taču noliedz apsūdzības seksuālā vardarbībā.
Savukārt laikraksta "The Sun" svētdienas izdevums informēja, ka Megana nosūtījusi tēvam pēdējo vēstuli, kurā paziņojusi, ka "zina – viņš ir varmāka", un norādījusi, ka viņš nekad nesatiks abus savus mazbērnus. Kā raksta izdevums, Tomass Mārkls šo vēstuli saņēmis 2025. gada decembrī, kad pēc kājas amputācijas atradies slimnīcā Filipīnās.