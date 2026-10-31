Garšu zinātāju Gregu Praioru no Jaunzēlandes uz Latviju atveda mīlestība
Gregs Praiors dzīvo starp Vidzemi un savu dzimto Jaunzēlandi un kļuvis populārs sociālajos tīklos, kur saviem vairākiem desmitiem tūkstošu sekotāju rāda, kā gatavo dažādus latviešu ēdienus un iepazīst vietējās garšas.
Ar Gregu sarunājam sazvanīties video zvanā. Savu ikdienu Latvijā viņš pavada Strenču pusē. Inese, kura savulaik Londonā bija viņa kolēģe "Discovery Channel", nu ir kļuvusi arī par viņa sievu un bērnu māti un iepazīstina jaunzēlandieti ar Latviju, tās tradīcijām un, protams, garšīgo ēdienu, ko Gregs izbauda visvairāk.
Strenčos sajutis reālo Latviju
Gregs Praiors nāk no tālās Jaunzēlandes, taču vairākus gadus dzīvojis Londonā. Tā ir arī vieta, kur satikta sieva Inese – latviete, kura tolaik strādāja ar viņu vienā uzņēmumā. Pārim vajadzēja vien sešus mēnešus, lai saprastu, ka ir gatavi kāzām. Turklāt kāzas netika svinētas ne Latvijā, ne Jaunzēlandē, bet gan iespaidīgajā Ņujorkā. Vēlāk pasaulē nāca bērni, tāpēc nācās meklēt vietu, kuru saukt par mājām. Par Baltijas valstīm viņš pirms tam bija dzirdējis, taču zināja vien galvaspilsētas un kādās valodās tur runā. Pirmā iespēja iepazīt Latviju radusies pēc tam, kad saticis Inesi. Tikko ierodoties Latvijā, viņš pirmās dienas pavadīja Rīgā – devās uz Centrāltirgu, iepirkās, baudīja ēdienu, vienvārdsakot, centās jauno valsti iepazīt. Gregs pats smejas, ka, pirmo reizi pasūtot ēdienu latviski, viņš vārda “cūkas” vietā netīšām pateicis ko rupju.
Īstā Latvijas pieredze gan sākusies brīdī, kad Gregs kopā ar Inesi devies pie viņas ģimenes. “Strenčos, manuprāt, es sajutu reālo Latviju. Tur bija daudz ģimeņu, visi kopā pavadīja laiku, milzīgā katlā vārīja zupu. Lai arī valodas barjera bija milzīga, mēs atradām veidu, kā saprasties, tas bija fantastiski,” žurnālam "Kas Jauns" stāsta Gregs.
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Dzīve starp divām valstīm
Gregs ar Inesi audzina divus dēlus, kuriem devuši pavisam skaistus un latviskus vārdus, – piecus gadus veco Fēliksu Jumi Briedi-Praioru un trīsgadnieku Kasparu Nameju Briedi-Praioru. Kaspars Namejs uz mirkli mums pievienojas intervijai, kur kautrīgi sasveicinās un iekāpj tētim klēpī. Kad Jaunzēlandē ir ziema, ģimene pārceļas uz Latviju, bet, iestājoties aukstajam laikam šeit, dodas atpakaļ. Arī Ineses darbs ir Jaunzēlandes uzņēmumā mārketinga jomā.
Bērni apmeklē bērnudārzu abās valstīs, un ģimenei īpaši svarīgi ir saglabāt labas latviešu valodas zināšanas, tāpēc arī Jaunzēlandē viņi regulāri satiekas ar latviešu kopienu, kur aptuveni reizi divās nedēļās bērni mācās un cenšas sarunāties tikai latviski. “Viena no lielākajām un biedējošākajām lietām bija pārliecināties, ka viņu latviešu valoda būs pietiekami laba, lai viņi šeit varētu mācīties,” atzīst Gregs.
Latvijas ziema viņam savukārt kļuvusi par īpašu piedzīvojumu. Jaunzēlandē sniegs nav ierasta parādība, tāpēc pirmā pilnā ziema Latvijā viņu sajūsminājusi. “Tā bija aukstākā lieta, ko savā dzīvē biju pieredzējis, bet man patika,” viņš stāsta. Kamēr citi centās pēc iespējas ātrāk nokļūt siltumā, Gregs sniegā eksperimentēja ar ēdienu – gatavoja sniega desertus un tos papildināja ar aroniju sīrupu. Tiesa, viņa paradums ziemā staigāt ārā "Crocs" apavos bez zeķēm gan neesot sajūsminājis sievas vecākus.
“Viss ciems man māca latviešu valodu”
Latviešu valoda Gregam joprojām sagādā grūtības. Viņš smejas, ka īpaši sarežģīta ir gramatika. Arī vārdu krājums pagaidām nav tik liels. “Es vienkārši kļūdos, un cilvēki mani pa ceļam izlabo. Droši vien visi saprot, ko es saku, tikai es izklausos pēc trīsgadīga bērna. Nē, divgadīga, jo mans dēls runā daudz labāk,” viņš smejas.
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Tomēr tieši Latvijas cilvēki viņam palīdz valodu apgūt. Gregs salīdzina savu pieredzi ar spāņu valodas mācīšanos un atklāj, ka Latvijā sastapis daudz pacietīgākus sarunu biedrus. “Šeit visi zina, ka es mācos, un man palīdz. Viss ciems ir mana skola. Viņi mani māca.” Viņš latviski saprotot vairāk nekā spēj pateikt un ikdienā jau varot sarunāties par laikapstākļiem, brīvdienām un citām vienkāršām lietām. Arī mūsu sarunas laikā Gregs ik pa laikam brīvi izmanto latviešu valodas vārdus. Sievas vecāki, kuri angļu valodu praktiski nezina, ir bijuši labs iemesls turpināt mācīties. Ģimenē izveidojusies savdabīga valodu kombinācija – bērni ar tēvu runā angliski, viņš atbild gan latviski, gan angliski, bet sievasmāte pati pamazām apgūst atsevišķus angļu vārdus, tos vienkārši saklausot sarunās.
Latviešu ēdiens ir kā apskāviens no iekšpuses
Taču, runājot par Latviju, Gregs īpaši aizrautīgi stāsta par ēdienu. Ēst gatavošana ir kļuvusi par nozīmīgu viņa profesionālās dzīves daļu – viņš attīsta receptes un eksperimentē ar garšām. Latviešu virtuvi viņš raksturo kā soul food jeb ēdienu, kas sniedz īpašu mājīguma sajūtu. “Latviešu ēdiens ir kā apskāviens no iekšpuses,” viņš saka.
Viņa iecienītāko ēdienu sarakstā ir karbonāde un kotletes, bet viņam patīk arī vietējās kafejnīcas un vienkāršais, sātīgais ēdiens. Īpaši viņš izceļ kādu vecā stila kafejnīcu Strenču pusē, kur varot baudīt ļoti garšīgu maltīti. Gregu aizrauj ne tikai gatavošana pēc tradicionālām receptēm, bet arī iespēja ar tām eksperimentēt. Viņš uzskata, ka Latvijas virtuve piedāvā lielisku pamatu radošām kombinācijām. “Es to redzu kā audeklu. Domāju – kas notiktu, ja šo garšu saliktu kopā ar to? Piemēram, kas notiktu, ja kvasu varētu izmantot pilnīgi visur? Un to var!” Gregs kvasu pievieno pat steika tartaram.
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Viņš īpaši izceļ arī Latvijas maizi, kas viņam šķiet daudz labāka nekā Jaunzēlandē pieejamā. Viņa favorītu vidū ir rupjmaize, ko viņš izmanto arī dažādos savos kulinārajos eksperimentos. Savukārt visgardākais un vienkāršākais ēdiens, ko viņam patīk gatavot, ir cepti kartupeļi.
Latvijā viņu fascinē meži
Ēdiens nav vienīgais, kas Gregu Latvijā aizrāvis. Viņam īpaši tuvi kļuvuši Latvijas meži. Viņš patlaban raksta savu otro romāna melnrakstu – šausmu romānam, kura darbība risinās mežā starp Strenčiem un Sedu. “Latvijas meži mani vienmēr ir fascinējuši. Vairāk, nekā es spēju izteikt vārdos,” viņš saka. Jaunzēlandē meži bieži atrodas kalnos, savukārt Latvijā mežs ir līdzenāks un koki rada savdabīgu kustības un dzīvīguma sajūtu. “Te šķiet, ka visi koki kaut kā kustas. Ejot pa mežu, ir sajūta, ka tie ir dzīvi. Tā ir visdīvainākā sajūta.” Tieši mežs ir viena no vietām, ko Gregs noteikti parādītu arī saviem draugiem no Jaunzēlandes.
Pašam savs ceļojums pa Latviju
Ja kāds no viņa dzimtenes pirmo reizi ierastos Latvijā, Gregs viņu nevestu tikai uz Rīgu. Viņam jau ir gandrīz gatavs maršruts, kurā galvenā vieta atvēlēta Latvijas dabai, mazpilsētām, vēsturei un, protams, ēdienam. Pirmais galamērķis būtu Gauja un Vidzeme. “Manuprāt, Vidzeme ir labākais Latvijas reģions. Tas ir tik skaists,” viņš saka. Viņš gribētu viesim parādīt Gauju, aizvest uz mežu, doties sēņot un piestāt Sedā, kas viņu fascinē kā sava veida laika kapsula, kas ļauj sajust daļu Latvijas vēstures. Tālāk maršrutā būtu Cēsis, ko Gregs dēvē gandrīz par perfektu Latvijas pilsētas piemēru. “Katru reizi, kad tur aizbraucam, es nodomāju – šī pilsēta ir gandrīz perfekta. Tā ir tāda, kādu es iztēlojos tipisku Latvijas pilsētu.”Viņš noteikti parādītu arī Rundāles pili, Kuldīgu, Kolkasragu un Latgali, kur viņu interesē pat mūsu reģionālās valodas atšķirības. Un tikai pēc tam viņš viesi vestu uz Rīgu. Galvaspilsētā viņa iecienītākās vietas ir parki – Kronvalda parks, Bastejkalns un apkārtne gar kanālu. Vecrīga viņam šķiet skaista, taču vakara izklaidēm viņš labprātāk izvēlētos citas pilsētas vietas.